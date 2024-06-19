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Авторский тур
5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по ткачеству, почувствовать себя партизаном и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
22 июля в 08:00
5 авг в 09:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща и экскурсии на выбор
Увидеть средневековые замки и значимые места в столице и посетить всемирно известный нацпарк
Начало: Г. Минск, ж. - д. вокзал, 10:00
14 июля в 14:00
18 авг в 14:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
28 июля в 08:00
4 авг в 08:00
1 250Br за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена19 июня 2024Все очень понравилось! Организация путешествия, условия проживания, локации, еда. Нас познакомили с удивительными, интересными местными жителями. За все это благодарю нашу путеводную звезду Татьяну! 🙏
- РРоман22 мая 2024Выбрали тур по Беларуси, потому что программа привлекла своим разнообразием. Впечатления превзошли все ожидания! Это не были типовые экскурсии по
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «5-дневные туры»
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