Авторские 5-дневные туры в Минск

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Минске, цены от 1 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по ткачеству, почувствовать себя партизаном и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
22 июля в 08:00
5 авг в 09:00
42 000 за человека
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща и экскурсии на выбор
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща и экскурсии на выбор
Увидеть средневековые замки и значимые места в столице и посетить всемирно известный нацпарк
Начало: Г. Минск, ж. - д. вокзал, 10:00
14 июля в 14:00
18 авг в 14:00
19 900 за человека
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
28 июля в 08:00
4 авг в 08:00
1 250Br за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
    Все очень понравилось! Организация путешествия, условия проживания, локации, еда. Нас познакомили с удивительными, интересными местными жителями. За все это благодарю нашу путеводную звезду Татьяну! 🙏
  • Р
    Роман
    22 мая 2024
    Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
    Выбрали тур по Беларуси, потому что программа привлекла своим разнообразием. Впечатления превзошли все ожидания! Это не были типовые экскурсии по
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    достопримечательностям. Мы ездили в гости к Беларусам! К самым талантливым, гостеприимным, добрым и светлым людям с потрясающим тонким чувством юмора! Мы познакомились с людьми, которые очень хорошо знают историю, культуру, традиции, ремесла своего родного края, душевно делятся своими знаниями и даже приглашают всю группу в 9 человек остаться переночевать! Для нас путешествие стало не только открытием близкой нам по культуре и невероятно ухоженной страны, но открытием лучшего гида! Огромное спасибо Татьяне за прекрасную организацию тура. Каждую минуту мы чувствовали заботу и внимание, а главное, было видно, насколько Татьяна любит свое дело, насколько большой труд проделан при разработке программы и как она рада показать нам то, что полюбила сама. А если появлялся хотя бы один свободный час, мы заезжали в гости к другим интереснейшим людям! Теперь нам не надо выбирать место, куда поехать – мы просто поедем во все туры, которые проводит Татьяна и гиды, которых она рекомендует! А Беларусь советую посетить даже беларусам – вы такой её не знаете. А еще большое спасибо всем замечательным людям в нашей группе! Мечтаем встретиться с вами в путешествиях с Татьяной!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Беловежская пуща
  4. Брестская Крепость
  5. Троицкое предместье
Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 1 250 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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