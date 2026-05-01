Это путешествие — идеальный баланс между историей, архитектурой и комфортом. Вы увидите главные достопримечательности в комфортном темпе.
Посетите средневековые замки с роскошными залами и ухоженными внутренними дворами, а мы расскажем вам их легенды. Прокатитесь по столичным улицам и проспектам и узнаете, чем живёт Минск сегодня.
Описание тура
Организационные детали
Выбирайте одежду по погоде.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство со столицей
Начнём с обзорной экскурсии по Минску. Вы увидите просторные проспекты, исторический центр, главные площади и современные районы. Узнаете, как формировалась столица и чем живёт город сегодня.
2 день
Несвиж и Мир - замки Великого княжества
Отправляемся к самым знаменитым замкам страны. Несвиж — роскошная резиденция Радзивиллов с дворцом и парком.
Мир — средневековая крепость, включённая в список ЮНЕСКО. Вы осмотрите башни, залы, внутренние дворы, услышите легенды и погрузитесь в атмосферу прошлого.
Важно: гид будет с вами по пути в замки, на территории замков со своим гидом нельзя, но на месте можно купить входные билеты, забронировать экскурсию или взять аудиогида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Минска и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, 9:00 или другое время по договорённости
Завершение: Минск, 18:00 или другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 289 туристов
Меня зовут Иван. Я — индивидуальный предприниматель с лицензией на пассажирские перевозки. Я и моя команда работаем по всей Беларуси и за её пределами. Основное направление — экскурсии, трансферы, междугородние
