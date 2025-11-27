Мои заказы

Уик-энд в Беларуси: индивидуальное знакомство с Минском, замками Несвижа и Мира

Посетить Верхний и Нижний города и прогуляться по парковому ансамблю Радзивиллов
Этот 2-дневный тур станет вашим знакомством с Беларусью через историю, архитектуру и атмосферу её знаковых мест.

В Минске вы прогуляетесь по древним кварталам, увидите Нижний город 11 века и Верхний город
читать дальше

16 века, пройдёте по извилистым улочкам Троицкого предместья и узнаете, какие здания, по легенде, охраняют ангелы.

Отправитесь к наследию магнатов и рыцарей: окажетесь у стен Несвижского дворца, увидите Фарный костёл, старинную ратушу и Слуцкую браму. В Мире вас ждёт мощный замок с башнями, мистическое озеро и необычная каплица в стиле модерн.

Уик-энд в Беларуси: индивидуальное знакомство с Минском, замками Несвижа и Мира
Уик-энд в Беларуси: индивидуальное знакомство с Минском, замками Несвижа и Мира
Уик-энд в Беларуси: индивидуальное знакомство с Минском, замками Несвижа и Мира

Описание тура

Организационные детали

Продолжительность переездов: Минск — Несвиж — 1,5 часа; Несвиж — Мир — 30 минут; Мир — Минск — 1 час

Питание. Оплачивается самостоятельно. По желанию можно заранее зарезервировать столик в ресторане в Минске или в одном из замков.

Транспорт. Mercedes-Benz, Volkswagen Passat, Skoda Octavia или аналогичной модели.

Возраст участников. 2-90.

Уровень сложности. Минимальный. Комфортное передвижение на автомобиле с короткими пешими экскурсиями по городским кварталам и территориям замков. Продолжительность переездов: Минск — Несвиж — 1,5 часа; Несвиж — Мир — 30 минут; Мир — Минск — 1 час.

Виза. Гражданам России не требуется.

Тур проводится только для вашей компании каждые выходные.

Программа тура по дням

1 день

Минск: от древности до современности

Мы начнём знакомство с белорусской столицей с прогулки по Нижнему городу — историческому Минску 11 века. Затем окажемся в Верхнем городе, где сохранились черты Минска 16 века. Пройдём по узким, извилистым улочкам Троицкого предместья — одного из самых живописных районов города. Я расскажу, какие здания минчане считают символами города, а какие, по преданию, охраняют ангелы. Вы увидите, как менялся Минск сквозь века — от средневековых строений до современной архитектуры. Это будет насыщенный день, в котором прошлое и настоящее Минска соединяются в единый маршрут.

Минск: от древности до современностиМинск: от древности до современностиМинск: от древности до современностиМинск: от древности до современности
2 день

Несвиж и Мир

Утром мы отправимся в Несвиж — город, в котором расположен знаменитый дворцово-парковый ансамбль Радзивиллов. Мы увидим величественный дворец, старинную ратушу, Слуцкую браму и Фарный костёл — один из первых барочных храмов в Восточной Европе. Прогуляемся по старому парку, сохранившему атмосферу былой аристократической эпохи.

Затем поедем в Мир — к замку, внесённому в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нас ждут мощные башни, стены замка и каплица в стиле модерн у мистического озера. Завершим день в живописной части комплекса, где среди зелени живут грачи — местные стражи замка.

Несвиж и МирНесвиж и МирНесвиж и МирНесвиж и Мир

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Переезд до Минска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в замки ~1150 ₽ с человека
  • Экскурсия по залам Несвижского дворца ~990 ₽ за группу (по предварительному заказу)
  • Экскурсия по интерьерам Мирского замка ~950 ₽ за группу (по предварительному заказу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, 11:00 (возможна встреча в удобное время по договорённости)
Завершение: Минск, около 19:00 (точное время - по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя
Зоя — ваш гид в Минске
Провожу экскурсии по Беларуси, как для себя, как для своих друзей, с 2011 года и готова делиться этим с Вами.

Тур входит в следующие категории Минска

Похожие туры из Минска

Отпуск в Беларуси с погружением в Средневековье и ночью в замке
На машине
4 дня
1 отзыв
Отпуск в Беларуси с погружением в Средневековье и ночью в замке
Побывать в Мире, Несвиже и историческом парке, погулять по Минску, посетить Хатынь и завод БелАЗ
Начало: Центр Минска, 9:30
27 ноя в 09:30
4 дек в 09:30
52 000 ₽ за человека
В Средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
На автобусе
4 дня
1 отзыв
В Средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 дек в 08:00
21 фев в 08:00
11 990 ₽ за человека
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж/д вокзал Минска, 9:20, 1 этаж, эскалатор под таб...
3 янв в 09:20
4 янв в 09:20
29 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минске
Все туры из Минска