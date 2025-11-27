Уик-энд в Беларуси: индивидуальное знакомство с Минском, замками Несвижа и Мира
Посетить Верхний и Нижний города и прогуляться по парковому ансамблю Радзивиллов
Этот 2-дневный тур станет вашим знакомством с Беларусью через историю, архитектуру и атмосферу её знаковых мест.
В Минске вы прогуляетесь по древним кварталам, увидите Нижний город 11 века и Верхний город читать дальше
16 века, пройдёте по извилистым улочкам Троицкого предместья и узнаете, какие здания, по легенде, охраняют ангелы.
Отправитесь к наследию магнатов и рыцарей: окажетесь у стен Несвижского дворца, увидите Фарный костёл, старинную ратушу и Слуцкую браму. В Мире вас ждёт мощный замок с башнями, мистическое озеро и необычная каплица в стиле модерн.
Описание тура
Организационные детали
Продолжительность переездов: Минск — Несвиж — 1,5 часа; Несвиж — Мир — 30 минут; Мир — Минск — 1 час
Питание. Оплачивается самостоятельно. По желанию можно заранее зарезервировать столик в ресторане в Минске или в одном из замков.
Транспорт. Mercedes-Benz, Volkswagen Passat, Skoda Octavia или аналогичной модели.
Возраст участников. 2-90.
Уровень сложности. Минимальный. Комфортное передвижение на автомобиле с короткими пешими экскурсиями по городским кварталам и территориям замков.
Виза. Гражданам России не требуется.
Тур проводится только для вашей компании каждые выходные.
Программа тура по дням
1 день
Минск: от древности до современности
Мы начнём знакомство с белорусской столицей с прогулки по Нижнему городу — историческому Минску 11 века. Затем окажемся в Верхнем городе, где сохранились черты Минска 16 века. Пройдём по узким, извилистым улочкам Троицкого предместья — одного из самых живописных районов города. Я расскажу, какие здания минчане считают символами города, а какие, по преданию, охраняют ангелы. Вы увидите, как менялся Минск сквозь века — от средневековых строений до современной архитектуры. Это будет насыщенный день, в котором прошлое и настоящее Минска соединяются в единый маршрут.
2 день
Несвиж и Мир
Утром мы отправимся в Несвиж — город, в котором расположен знаменитый дворцово-парковый ансамбль Радзивиллов. Мы увидим величественный дворец, старинную ратушу, Слуцкую браму и Фарный костёл — один из первых барочных храмов в Восточной Европе. Прогуляемся по старому парку, сохранившему атмосферу былой аристократической эпохи.
Затем поедем в Мир — к замку, внесённому в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нас ждут мощные башни, стены замка и каплица в стиле модерн у мистического озера. Завершим день в живописной части комплекса, где среди зелени живут грачи — местные стражи замка.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Переезд до Минска и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты в замки ~1150 ₽ с человека
Экскурсия по залам Несвижского дворца ~990 ₽ за группу (по предварительному заказу)
Экскурсия по интерьерам Мирского замка ~950 ₽ за группу (по предварительному заказу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, 11:00 (возможна встреча в удобное время по договорённости)
Завершение: Минск, около 19:00 (точное время - по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя — ваш гид в Минске
Провожу экскурсии по Беларуси, как для себя, как для своих друзей, с 2011 года и готова делиться этим с Вами.