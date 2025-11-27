Продолжительность переездов: Минск — Несвиж — 1,5 часа; Несвиж — Мир — 30 минут; Мир — Минск — 1 час

Питание. Оплачивается самостоятельно. По желанию можно заранее зарезервировать столик в ресторане в Минске или в одном из замков.

Транспорт. Mercedes-Benz, Volkswagen Passat, Skoda Octavia или аналогичной модели.

Возраст участников. 2-90.

Уровень сложности. Минимальный. Комфортное передвижение на автомобиле с короткими пешими экскурсиями по городским кварталам и территориям замков. Продолжительность переездов: Минск — Несвиж — 1,5 часа; Несвиж — Мир — 30 минут; Мир — Минск — 1 час.

Виза. Гражданам России не требуется.

Тур проводится только для вашей компании каждые выходные.