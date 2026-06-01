Столица, замки, традиции: индивидуальный тур по Беларуси
Увидеть главное в Минске, побывать в Мире и Несвиже и погрузиться в прошлое
Начало: Минск, 9:00
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
61 250 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальный тур: столица Беларуси, Мир и Несвиж
Увидеть главное в Минске и побывать в знаменитых замках
Начало: Минск, 9:00 или другое время по договорённости
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
40 410 ₽
44 900 ₽ за всё до 7 чел.
В Беларусь из Москвы: Минск, Брест, Несвиж и Мир с дегустациями
Осмотреть средневековые замки, попробовать пущанские угощения и познакомиться с культурой и бытом
Начало: Москва, станция метро «Некрасовка», 4-ый выход, 19...
3 сен в 19:30
10 сен в 19:30
32 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Красный костёл»
Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Минске в июне 2026
Сейчас в Минске в категории "Красный костёл" можно забронировать 3 тура от 32 300 до 61 250 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Минске на 2026 год по теме «Красный костёл», цены от 32300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август