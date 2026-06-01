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Туры в Красный костёл

Найдено 3 тура в категории «Красный костёл» в Минске, цены от 32 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Столица, замки, традиции: индивидуальный тур по Беларуси
На машине
3 дня
Столица, замки, традиции: индивидуальный тур по Беларуси
Увидеть главное в Минске, побывать в Мире и Несвиже и погрузиться в прошлое
Начало: Минск, 9:00
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
61 250 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальный тур: столица Беларуси, Мир и Несвиж
На машине
2 дня
-
10%
Индивидуальный тур: столица Беларуси, Мир и Несвиж
Увидеть главное в Минске и побывать в знаменитых замках
Начало: Минск, 9:00 или другое время по договорённости
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
40 410 ₽44 900 ₽ за всё до 7 чел.
В Беларусь из Москвы: Минск, Брест, Несвиж и Мир с дегустациями
На автобусе
5 дней
В Беларусь из Москвы: Минск, Брест, Несвиж и Мир с дегустациями
Осмотреть средневековые замки, попробовать пущанские угощения и познакомиться с культурой и бытом
Начало: Москва, станция метро «Некрасовка», 4-ый выход, 19...
3 сен в 19:30
10 сен в 19:30
32 300 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Красный костёл»

Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Столица, замки, традиции: индивидуальный тур по Беларуси;
  2. Индивидуальный тур: столица Беларуси, Мир и Несвиж;
  3. В Беларусь из Москвы: Минск, Брест, Несвиж и Мир с дегустациями.
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Несвижский замок;
  2. Мирский замок;
  3. Брестская Крепость;
  4. Беловежская пуща;
  5. Музей обороны Брестской крепости;
  6. Старый и Новый замки;
  7. Ворота Минска;
  8. Красный костёл;
  9. Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия;
  10. Троицкое предместье.
Сколько стоит тур в Минске в июне 2026
Сейчас в Минске в категории "Красный костёл" можно забронировать 3 тура от 32 300 до 61 250 со скидкой до 10%.
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