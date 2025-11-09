Мои заказы

Персональное путешествие по городам восточной Беларуси: Гомель, Могилёв и окрестности

Увидеть памятник бобру, погрузиться в военное прошлое и прогуляться среди 200-летних деревьев
Восток Беларуси — край с богатой историей, удивительной архитектурой и захватывающими судьбами.

В этом путешествии мы пройдём по следам русских императоров в Могилёве, увидим самую высокую ратушу страны и древний Свято-Никольский
монастырь.

Гомель удивит элегантным дворцом Румянцевых-Паскевичей, живописными парками и атмосферой старинного города.

Заглянем в уникальный музей старообрядчества, а в Бобруйске узнаем, чем этот город покорил Европу в 19 веке. Завершит путешествие встреча с Бобруйской крепостью — свидетелем великих исторических событий.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой удобную обувь.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт.

Программа тура по дням

1 день

Могилёв и Чечерск

Во время поездки мы расскажем о восточной части Беларуси: её истории, жизни людей, Чернобыльской катастрофе, её влиянии на эти земли и других любопытных фактах.

В Могилёве, который был последней резиденцией русских императоров, вы узнаете об истории города, его известных уроженцах, о времени, когда здесь находилась ставка Верховного Главнокомандующего армии Российской империи в годы Первой мировой войны. Расскажем о героической обороне города летом 1941 года и о том, почему Могилёв едва не стал столицей Беларуси. Мы посетим одну из древнейших и значимых святынь страны — Свято-Никольский женский монастырь, а также увидим самую высокую ратушу Беларуси.

В Чечерске вас ждёт знакомство с одной из немногих сохранившихся ратуш на территории страны. Кроме того, мы увидим памятник деревням, которые опустели после аварии на Чернобыльской АЭС.

2 день

Ветковский музей старообрядчества, достопримечательности Гомеля

Мы отправимся в Ветковский музей старообрядчества — один из самых интересных и необычных музеев Беларуси, посвящённый культуре старообрядцев, основавших город Ветку.

Далее нас ждёт Гомель — второй по величине город страны. Он очарует вас старинной архитектурой, изящным дворцом Румянцевых-Паскевичей с прилегающим парком, уютными скверами и живописной набережной. Мы расскажем об истории города, объясним особенности его архитектуры и поможем прочувствовать его уникальную атмосферу.

Вас ждёт знакомство с усадебным комплексом, включающим дом, похожий на сказочный замок, флигель, хозяйственные постройки, спиртзавод и парк в английском стиле. У главного входа нас встретят гаргульи, а во внутреннем убранстве удивит сочетание рококо, классицизма и других стилей. Мы прогуляемся по парку среди клёнов, лиственниц и дубов, посаженных в конце XIX века.

В Бобруйске мы увидим архитектурные памятники разных эпох, в которых отразилась непростая история города. Мы расскажем, чем в дореволюционные годы Бобруйск отличался от других городов Беларуси и почему был известен далеко за её пределами. А ещё здесь находится памятник бобру в мещанском костюме 19 века.

Завершит нашу поездку знакомство с Бобруйской крепостью — старейшим памятником истории и архитектуры города. Вы узнаете, когда и кем она была построена, какие события здесь происходили, и что говорил о ней генерал-майор Михайловский-Данилевский. На территории крепости мы увидим военные и гражданские здания, также представляющие собой архитектурные памятники.

После экскурсии доставим вас к месту проживания в Беларуси. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до места проживания в Минске
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, ваше место проживания, не позже 11:00
Завершение: Минск, ваше место проживания, время зависит от времени возвращения в город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 1275 туристов
Всем привет! Я профессиональный гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях я покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь
историями людей, зданий и городов, помогу вам окунуться в настоящую Беларусь. Мои экскурсии подойдут ценителям необычных маршрутов и тем, кто любит познавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хотел бы открыть для себя новые места.

Задать вопрос

