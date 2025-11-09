В этом путешествии мы пройдём по следам русских императоров в Могилёве, увидим самую высокую ратушу страны и древний Свято-Никольский
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой удобную обувь.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт.
Программа тура по дням
Могилёв и Чечерск
Во время поездки мы расскажем о восточной части Беларуси: её истории, жизни людей, Чернобыльской катастрофе, её влиянии на эти земли и других любопытных фактах.
В Могилёве, который был последней резиденцией русских императоров, вы узнаете об истории города, его известных уроженцах, о времени, когда здесь находилась ставка Верховного Главнокомандующего армии Российской империи в годы Первой мировой войны. Расскажем о героической обороне города летом 1941 года и о том, почему Могилёв едва не стал столицей Беларуси. Мы посетим одну из древнейших и значимых святынь страны — Свято-Никольский женский монастырь, а также увидим самую высокую ратушу Беларуси.
В Чечерске вас ждёт знакомство с одной из немногих сохранившихся ратуш на территории страны. Кроме того, мы увидим памятник деревням, которые опустели после аварии на Чернобыльской АЭС.
Ветковский музей старообрядчества, достопримечательности Гомеля
Мы отправимся в Ветковский музей старообрядчества — один из самых интересных и необычных музеев Беларуси, посвящённый культуре старообрядцев, основавших город Ветку.
Далее нас ждёт Гомель — второй по величине город страны. Он очарует вас старинной архитектурой, изящным дворцом Румянцевых-Паскевичей с прилегающим парком, уютными скверами и живописной набережной. Мы расскажем об истории города, объясним особенности его архитектуры и поможем прочувствовать его уникальную атмосферу.
Вас ждёт знакомство с усадебным комплексом, включающим дом, похожий на сказочный замок, флигель, хозяйственные постройки, спиртзавод и парк в английском стиле. У главного входа нас встретят гаргульи, а во внутреннем убранстве удивит сочетание рококо, классицизма и других стилей. Мы прогуляемся по парку среди клёнов, лиственниц и дубов, посаженных в конце XIX века.
В Бобруйске мы увидим архитектурные памятники разных эпох, в которых отразилась непростая история города. Мы расскажем, чем в дореволюционные годы Бобруйск отличался от других городов Беларуси и почему был известен далеко за её пределами. А ещё здесь находится памятник бобру в мещанском костюме 19 века.
Завершит нашу поездку знакомство с Бобруйской крепостью — старейшим памятником истории и архитектуры города. Вы узнаете, когда и кем она была построена, какие события здесь происходили, и что говорил о ней генерал-майор Михайловский-Данилевский. На территории крепости мы увидим военные и гражданские здания, также представляющие собой архитектурные памятники.
После экскурсии доставим вас к месту проживания в Беларуси. До новых встреч!
