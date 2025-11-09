Во время поездки мы расскажем о восточной части Беларуси: её истории, жизни людей, Чернобыльской катастрофе, её влиянии на эти земли и других любопытных фактах.

В Могилёве, который был последней резиденцией русских императоров, вы узнаете об истории города, его известных уроженцах, о времени, когда здесь находилась ставка Верховного Главнокомандующего армии Российской империи в годы Первой мировой войны. Расскажем о героической обороне города летом 1941 года и о том, почему Могилёв едва не стал столицей Беларуси. Мы посетим одну из древнейших и значимых святынь страны — Свято-Никольский женский монастырь, а также увидим самую высокую ратушу Беларуси.

В Чечерске вас ждёт знакомство с одной из немногих сохранившихся ратуш на территории страны. Кроме того, мы увидим памятник деревням, которые опустели после аварии на Чернобыльской АЭС.