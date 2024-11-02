3 дня
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж/д вокзал Минска, 9:20, 1 этаж, эскалатор под таб...
2 ноя в 09:20
3 янв в 09:20
24 870₽ за человека
2 дня
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Познакомиться с традиционными ремёслами, побродить по замкам и погрузиться в историю
Начало: Минск, время по договорённости
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
36 000₽ за всё до 20 чел.
5 дней
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща, замки и экскурсии на выбор
Увидеть значимые места страны, посетить всемирно известный нацпарк и окунуться во времена рыцарей
Начало: Г. Минск, ж. - д. вокзал, 10:00
17 ноя в 10:00
19 фев в 08:00
20 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «В ноябре»
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