Персональное путешествие по городам восточной Беларуси: Гомель, Могилёв и окрестности
Увидеть памятник бобру, погрузиться в военное прошлое и прогуляться среди 200-летних деревьев
Начало: Минск, ваше место проживания, не позже 11:00
23 авг в 08:00
30 авг в 08:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
По следам княжества Литовского: индивидуальный мини-тур от Гродно до Несвижа
Увидеть древние замки, погрузиться в атмосферу района Городница и узнать много исторических фактов
Начало: Минск, ваше место проживания, не позже 11:00
23 авг в 08:00
30 авг в 08:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Своей компанией по Поозерью: замки, костёлы, имения
Изучить наследие Литовского княжества и Речи Посполитой и насладиться природой белорусской глубинки
Начало: Любое удобное вам место в Минске, не позже 11:00
30 авг в 11:00
6 сен в 11:00
64 998 ₽ за всё до 4 чел.
Уик-энд в Беларуси: индивидуальное знакомство с Минском, замками Несвижа и Мира
Посетить Верхний и Нижний города и прогуляться по парковому ансамблю Радзивиллов
Начало: Минск, 11:00 (возможна встреча в удобное время по ...
23 авг в 11:00
30 авг в 11:00
39 900 ₽ за всё до 3 чел.
