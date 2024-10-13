В декабре – туры в Минске

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Минске, цены от 43 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
На машине
6 отзывов
6 дней
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Провести день в белорусской деревне, увидеть средневековые замки и попробовать заповедную «Пущанку»
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
9 дек в 09:00
20 янв в 09:00
52 000 за человека
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
На машине
4 отзыва
5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по соломоплетению, поиграть в партизана и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
9 дек в 09:00
20 янв в 09:00
43 000 за человека
Новый год по-белорусски: праздничный тур из Минска в Сулу, Мир и Несвиж
На автобусе
4 дня
Новый год по-белорусски: праздничный тур из Минска в Сулу, Мир и Несвиж
Покататься на санях, побывать на концерте струнного квартета и посетить Березинский заповедник
Начало: Ж/д вокзал Минска (у вагона №5), время зависит от ...
31 дек в 00:00
43 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    13 октября 2024
    Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
    Нельзя передать те эмоции, которые мы получили от поездки. Просто РЕКОМЕНДУЮ поехать и посмотреть. Все просто SUPER.
  • Г
    Галина
    3 октября 2024
    Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
    Интересный и насыщенный тур. Татьяна очень интересно рассказывала, отвечала на наши многочисленные вопросы. В туре есть всё: интересные места, замечательные
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    люди, вкусная еда, красивая природа и даже мастерклассы по соломке, лозе и глине. Вы обязательно накупите себе сувениры и вкусняшки, поэтому оставьте для них место в чемодане)))

  • Н
    Нина
    14 августа 2024
    Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
    Остались исключительно положительные эмоции и прекрасные воспоминания от тура. Самобытная Белоруссия, интересные места, вкусная кухня, волшебная наливка, замечательная компания, …
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    Каждый день новые впечатления. Выражаю слова благодарности Татьяне за профессиональную организацию поездки, душевность, хорошее настроение и возможность познакомиться с Белоруссией и новыми людьми❣️

    Остались исключительно положительные эмоции и прекрасные воспоминания от тура. Самобытная Белоруссия, интересные места, вкусная кухня, волшебнаяОстались исключительно положительные эмоции и прекрасные воспоминания от тура. Самобытная Белоруссия, интересные места, вкусная кухня, волшебнаяОстались исключительно положительные эмоции и прекрасные воспоминания от тура. Самобытная Белоруссия, интересные места, вкусная кухня, волшебнаяОстались исключительно положительные эмоции и прекрасные воспоминания от тура. Самобытная Белоруссия, интересные места, вкусная кухня, волшебнаяОстались исключительно положительные эмоции и прекрасные воспоминания от тура. Самобытная Белоруссия, интересные места, вкусная кухня, волшебная
  • С
    Сергей
    1 августа 2024
    Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
    Впечатляющее путешествие по Белоруссии! Действительное погружение в историю и культуру страны, знакомство с замечательными людьми, мастер-классы, наслаждение природой Беловежской пущи!
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    Маршрут составлен идеально: насыщенные экскурсиями дни чередовались с посещением усадеб и Беловежской пущи. Комфортное проживание, вкусное питание. Отличная компания путешественников. И Таня, наш организатор и гид, солнечный лучик, которая смогла всех нас сдружить, влюбить в Белоруссию и нас согреть своим вниманием и теплом! Всем рекомендую совершить это путешествие!

  • Н
    Надежда
    3 июля 2024
    Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
    Огромное спасибо Татьяне за организацию тура и нашего отдыха!!! Все было отлично! И отдельное спасибо второму нашему водителю Оксане! Тур
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    включал в себя посещение не только общеизвестных мест, но и хуторе, деревень, усадьб и сел. Там мы увидели какие люди белорусы! Беларусь наша любовь навсегда!

    Огромное спасибо Татьяне за организацию тура и нашего отдыха!!! Все было отлично! И отдельное спасибо второму
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
    Все очень понравилось! Организация путешествия, условия проживания, локации, еда. Нас познакомили с удивительными, интересными местными жителями. За все это благодарю нашу путеводную звезду Татьяну! 🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «В декабре»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Новый год по-белорусски: праздничный тур из Минска в Сулу, Мир и Несвиж
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Беловежская пуща
  4. Троицкое предместье
  5. Брестская Крепость
Сколько стоит тур в Минске в ноябре 2024
Сейчас в Минске в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 43 000 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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