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Маршрут составлен идеально: насыщенные экскурсиями дни чередовались с посещением усадеб и Беловежской пущи. Комфортное проживание, вкусное питание. Отличная компания путешественников. И Таня, наш организатор и гид, солнечный лучик, которая смогла всех нас сдружить, влюбить в Белоруссию и нас согреть своим вниманием и теплом! Всем рекомендую совершить это путешествие!