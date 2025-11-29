Приглашаем вас в незабываемое путешествие по главным жемчужинам Беларуси: от средневековых замков Лиды, Мира и Несвижа через королевский Гродно к легендарной Беловежской пуще и мемориалу Брестской крепости.
Описание трансфер
День 1: встреча в Минске и комфортный переезд в Гродно • По пути: посещение величественного Лидского замка — мощной цитадели, хранящей дух Средневековья.
- Гродно: вам предстоит погрузиться в уникальную атмосферу Гродно, осмотреть его старинные замки и уютные улочки. По вашему желанию, мы можем остаться здесь на полноценные два дня, чтобы исследовать город без спешки. День 2: Дорогой к Бресту • Отправляемся в Брест через жемчужину Европы — Беловежскую пущу. Здесь, в древнем лесе, вы почувствуете дыхание истории и величие дикой природы.
- Прибытие в Брест и посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» — места потрясающей силы и подвига.
Свободное время, прогулка по знаменитой улице Советской, где каждый вечер зажигаются уникальные газовые фонари, создавая невероятно романтичную атмосферу. День 3: возвращение в Минск с королевским размахом Наследие ЮНЕСКО: этот день целиком посвящен великим замкам. Вас ждут:.
- Романтичный Коссовский замок (замок Пусловских), похожий на дворец из сказки.
- Величественный Мирский замок, впечатляющий своей мощью и гармонией.
• Роскошный Несвижский замок — резиденция князей Радзивиллов, окруженная прекрасным парком. Окончание путешествия Возвращение в Минск с багажом незабываемых впечатлений. Важная информация:
Можем сделать изменения в маршруте и его продолжительности.
Расписание трансфера подстраивается под удобное для вас время.
Что включено
- Трансфер
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Экскурсионное сопровождение
- Вход в музеи
- Проживание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание трансфера подстраивается под удобное для вас время.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Можем сделать изменения в маршруте и его продолжительности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
