День 1: встреча в Минске и комфортный переезд в Гродно • По пути: посещение величественного Лидского замка — мощной цитадели, хранящей дух Средневековья.

Гродно: вам предстоит погрузиться в уникальную атмосферу Гродно, осмотреть его старинные замки и уютные улочки. По вашему желанию, мы можем остаться здесь на полноценные два дня, чтобы исследовать город без спешки. День 2: Дорогой к Бресту • Отправляемся в Брест через жемчужину Европы — Беловежскую пущу. Здесь, в древнем лесе, вы почувствуете дыхание истории и величие дикой природы.

Прибытие в Брест и посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» — места потрясающей силы и подвига.

Свободное время, прогулка по знаменитой улице Советской, где каждый вечер зажигаются уникальные газовые фонари, создавая невероятно романтичную атмосферу. День 3: возвращение в Минск с королевским размахом Наследие ЮНЕСКО: этот день целиком посвящен великим замкам. Вас ждут:.

Романтичный Коссовский замок (замок Пусловских), похожий на дворец из сказки.

Величественный Мирский замок, впечатляющий своей мощью и гармонией.

• Роскошный Несвижский замок — резиденция князей Радзивиллов, окруженная прекрасным парком. Окончание путешествия Возвращение в Минск с багажом незабываемых впечатлений. Важная информация:

Можем сделать изменения в маршруте и его продолжительности.