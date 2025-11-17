Отпуск в Беларуси с погружением в Средневековье и ночью в замке
Побывать в Мире, Несвиже и историческом парке, погулять по Минску, посетить Хатынь и завод БелАЗ
Отправляемся прямиком в эпоху храбрых рыцарей и великих шляхтичей.
В тематическом парке «Великое княжество Сула» мы словно перенесёмся в Средневековье и вспомним викингов и варягов, в Несвижском замке побеседуем о династии читать дальше
Радзивиллов, а в Мирском не только пройдём по винтовым лестницам и оборонительным башням, но и останемся ночевать.
Жуткие байки о привидениях, легенды о тайных ходах и кладах, старинные интерьеры — прошлое будто оживёт на глазах! Дополним тур и другими достопримечательностями: увидим всё главное в Минске, посмотрим, как на заводе БелАЗ делают самосвалы, бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи, а также прикоснёмся к трагической странице истории, посетив Хатынь.
Что нужно брать с собой: - солнечные очки - небольшой рюкзачок - маленький термос/ бутылку для воды - купальник/ плавки/ шлёпанцы для бани - небольшое полотенце из микрофибры - удобную обувь (вариант – кроссовки) - powerbank
1 день
Хатынь, Несвижский замок
Встретимся в Минске и поедем в Хатынь. Знакомство с Беларусью начнём трагической страницей истории: посетим мемориал сожжённым деревням со стеной памяти, братской могилой, музеем.
После обеда отправимся навстречу средневековым замкам. Начнём в Несвиже. Вы осмотрите укрепления снаружи и изнутри, пройдётесь по ландшафтно-пейзажному парку, поговорите о князьях Радзивиллах.
Вечером прибудем в Мир и заселимся в тематический отель.
2 день
Мирский замок, тематический парк
Начнём день с экскурсии по Мирскому замку. Вы познакомитесь с особенностями архитектуры, прогуляетесь по винтовым лестницам, оборонительным башням, боевой галерее, узнаете о жизни прежних владельцев.
Погружение в Средневековье продолжится в парке «Великое княжество Сула». Здесь можно насладиться аутентичной атмосферой, историческими местами, природой.
К ужину прибудем в Минск и разместимся в отеле.
3 день
Минск, завод БелАЗ, выставочный дом
Нас ждёт насыщенный день. Сперва познакомимся с Минском. На обзорной экскурсии вы увидите проспект Независимости, Национальную библиотеку, Ратушу, Троицкое предместье, остров Слёз и другие достопримечательности.
Затем съездим в Жодино, где расположен концерн БелАЗ. Вы пройдёте по цехам и музею, погрузитесь в производство карьерной техники и рассмотрите самосвалы, бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи.
По возвращении в столицу побываем в Первом национальном выставочном доме, где представлены белорусские марки каждого региона. Также сходим на выставку мировых брендов.
4 день
Смотровая, возвращение домой
Утром — финальный завтрак в отеле, выселение из номеров. На прощание мы полюбуемся Минском с обзорной площадки Национальной библиотеки Беларуси и разъедемся по домам.
За одного при 2-местном размещении
52 000 ₽
1-местное проживание
62 000 ₽
Проживание
3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Минск и обратно в ваш город
Трансферы от/до аэропорта
Питание вне программы (2 обеда, 2 ужина)
Доплата за 1-местное размещение
Страховка
Начало: Центр Минска, 9:30
Завершение: Центр Минска, 15:00
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — Организатор в Минске
Больше всего на свете я люблю путешествовать. Посетила 30 стран и более 10 лет организовываю туры и мероприятия по России, Беларуси и Монголии, потому что люблю. Я знаю, как сложно читать дальше
разработать своё идеальное путешествие, тем более если это новое для вас место. Учесть все нюансы, выбрать лучшие места, не купиться на рекламу, убрать лишнее. Ещё сложнее, сидя дома, выбрать выгодный вариант, поэтому я обязательно еду и собираю тур на месте. Я показываю уникальность и образ жизни городов и стран не как для путешественников — это взгляд местного жителя. Не менее важна компания: у меня обычно все на одной волне. Так работает моя вселенная.
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
17 ноя 2025
Только что вернулись из поездки по Беларуси, впечатлений просто куча. Неделя получилась очень насыщенная, каждый день открывали что-то новое для себя и вообще не хотелось уезжать. Огромное спасибо Римме, Наталье и Алексею, они сделали отдых таким тёплым, что иногда казалось, как будто мы не в тур поехали, а к родным в гости.
и Алексею, они сделали отдых таким тёплым, что иногда казалось, как будто мы не в тур поехали, а к родным в гости.
Усадьба «Якимович» в Глубоком нам особенно понравилась, там прям отдыхает душа и голова тоже, по другому не скажешь. Уезжали оттуда с таким чувством, что надо бы ещё хотя бы денёк остаться.
Отдельное спасибо Римме, она всё очень хорошо и аккуратно организовала, подсказывала по мелочам, помогала когда нужно и видно, что делает это от всего сердца, а не просто потому что работа.
От всей души рекомендуем этот тур, отличное знакомство с Беларусией и вообще очень хороший отдых.