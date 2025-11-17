Встретимся в Минске и поедем в Хатынь. Знакомство с Беларусью начнём трагической страницей истории: посетим мемориал сожжённым деревням со стеной памяти, братской могилой, музеем.

После обеда отправимся навстречу средневековым замкам. Начнём в Несвиже. Вы осмотрите укрепления снаружи и изнутри, пройдётесь по ландшафтно-пейзажному парку, поговорите о князьях Радзивиллах.

Вечером прибудем в Мир и заселимся в тематический отель.