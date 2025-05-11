Вся Беларусь за 7 дней
Начало: Г. Минск, жд вокзал
Расписание: см. свободные даты
26 июл в 14:00
2 авг в 14:00
1600 Br за человека
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
27 июл в 08:00
3 авг в 08:00
1650 Br за человека
Вся Беларусь за 10 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
14 июн в 08:00
19 июл в 08:00
2650 Br за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалентина11 мая 2025Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Марии. Мария просто 🔥. Таких бы побольше Экскурсоводов. Очень интересное и познавательное было путешествие по Белоруссии.
- ММария19 апреля 2025Все хорошо организовано, от встречи по приезду в первый день и до последнего дня завершения экскурсии. Отели, в основном, 3звезды,
- ДДмитриева28 декабря 2024Тур за7 дней, а по факту 5. Первый день приезда развлекайтесь за свой счёт и последний тоже, а так всё понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансфер в Несвиж из Минска»
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