читать дальше нормально, чтобы переночевать ночь. Завтраки хорошие, обеды в кафе городов, куда приезжали. Отдельные слова восхищения и удовольствия от нашего гида Алексея!! Хорошо поставленная речь, много интересной и полезной информации, неиссякаемый источник исторических фактов и легенд! Рекомендуем!

Все хорошо организовано, от встречи по приезду в первый день и до последнего дня завершения экскурсии. Отели, в основном, 3звезды,