Трансфер в Несвиж из Минска – туры в Минске

Найдено 3 тура в категории «Трансфер в Несвиж из Минска» в Минске, цены от 1600 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Вся Беларусь за 7 дней
На автобусе
7 дней
5 отзывов
Вся Беларусь за 7 дней
Начало: Г. Минск, жд вокзал
Расписание: см. свободные даты
26 июл в 14:00
2 авг в 14:00
1600 Br за человека
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
27 июл в 08:00
3 авг в 08:00
1650 Br за человека
Вся Беларусь за 10 дней на автобусе из Минска
На автобусе
10 дней
Вся Беларусь за 10 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
14 июн в 08:00
19 июл в 08:00
2650 Br за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    11 мая 2025
    Вся Беларусь за 7 дней
    Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Марии. Мария просто 🔥. Таких бы побольше Экскурсоводов. Очень интересное и познавательное было путешествие по Белоруссии.
  • М
    Мария
    19 апреля 2025
    Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
    Все хорошо организовано, от встречи по приезду в первый день и до последнего дня завершения экскурсии. Отели, в основном, 3звезды,
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    нормально, чтобы переночевать ночь. Завтраки хорошие, обеды в кафе городов, куда приезжали. Отдельные слова восхищения и удовольствия от нашего гида Алексея!! Хорошо поставленная речь, много интересной и полезной информации, неиссякаемый источник исторических фактов и легенд! Рекомендуем!

  • Д
    Дмитриева
    28 декабря 2024
    Вся Беларусь за 7 дней
    Тур за7 дней, а по факту 5. Первый день приезда развлекайтесь за свой счёт и последний тоже, а так всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансфер в Несвиж из Минска»

Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вся Беларусь за 7 дней
  2. Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
  3. Вся Беларусь за 10 дней на автобусе из Минска
Какие места ещё посмотреть в Минске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Несвижский замок
  2. Мирский замок
  3. Беловежская пуща
  4. Брестская Крепость
  5. Троицкое предместье
  6. Верхний город
  7. Площадь Независимости
Сколько стоит тур в Минске в июне 2025
Сейчас в Минске в категории "Трансфер в Несвиж из Минска" можно забронировать 3 тура от 1600 до 2650. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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