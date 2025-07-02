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Тур по главным местам Беларуси: Беловежская пуща, Брестская крепость, Мирский и Несвижский замки

Отправиться в приключение на поиски волшебства, увидеть средневековые замки и погулять по Бресту
В поместье Деда Мороза что-то произошло: его хозяин пропал, резиденцией теперь управляет виртуальный помощник, а всё волшебство постепенно исчезает.

Вместе с обитателями леса вам предстоит найти Дедушку Мороза, а для этого
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разгадать загадки, узнать, что такое настоящие чувства и эмоции, дружба и любовь.

Ещё гостей ждёт танцевальный флешмоб, сказочные локации, вокальный конкурс и красавица-ёлка высотой 10 метров. А также вы побываете в Беловежской пуще, посетите Брестскую крепость.

Почувствуете себя знатными особами, проходя по парадным залам Мирского и Несвижского замков, и увидите главные достопримечательности Минска.

Тур по главным местам Беларуси: Беловежская пуща, Брестская крепость, Мирский и Несвижский замки
Тур по главным местам Беларуси: Беловежская пуща, Брестская крепость, Мирский и Несвижский замки
Тур по главным местам Беларуси: Беловежская пуща, Брестская крепость, Мирский и Несвижский замки
Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур может проводить другой гид из нашей команды.

Проживание. Будем жить в гостиничном комплексе «Каменюки» в Беловежской пуще и в отеле в Минске: «Планета» или «Беларусь», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное.

Стоимость тура указана за проживание в отелях «Каменюки» и «Планета».

*Фото отеля взяты с сайта agoda.com и hotelplaneta.by

Питание. В стоимость включены 4 завтрака, 4 обеда и чаепитие с блинами. Ужины оплачиваются самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Увлекательный квест в поместье Деда Мороза: возвращаем волшебство

Встретим вас в Минске, позавтракаем и в 9:00 отправимся в Беловежскую пущу. По прибытии заселимся в отель и пообедаем (комплексное меню), а затем посетим Поместье Деда Мороза. Кажется, что-то здесь неладно: в усадьбе новогодними процессами теперь заправляет виртуальный помощник СнежОК с искусственным интеллектом. А как же настоящий владелец резиденции? Он постепенно исчезает, как и всё волшебство в лесу. Вам предстоит отыскать Дедушку Мороза, разгадать головоломки, найти потерянное волшебство: настоящие эмоции, дружбу и сердца, которые чужды виртуальному помощнику. Вас ждут сказочные локации, танцевальный флэшмоб, вокальный конкурс, много света и музыки.

После квеста вас угостят традиционными блинами в доме Деда Мороза. Затем вернёмся в отель, у вас будет свободное время.

Увлекательный квест в поместье Деда Мороза: возвращаем волшебствоУвлекательный квест в поместье Деда Мороза: возвращаем волшебствоУвлекательный квест в поместье Деда Мороза: возвращаем волшебствоУвлекательный квест в поместье Деда Мороза: возвращаем волшебствоУвлекательный квест в поместье Деда Мороза: возвращаем волшебствоУвлекательный квест в поместье Деда Мороза: возвращаем волшебствоУвлекательный квест в поместье Деда Мороза: возвращаем волшебствоУвлекательный квест в поместье Деда Мороза: возвращаем волшебство
2 день

Музей природы, Брестская крепость и экскурсия по городу

После завтрака устроим экскурсию по Музею природы. Покажется, будто мы находимся не в помещении, а в настоящем лесу: здесь шумят деревья, слышны трели птиц и звуки животных. Погуляем по комплексу вольеров и увидим зубра и медведицу Машу. Пообедаем и переедем в Брест. Во время обзорной экскурсии осмотрим ж/д вокзал, Свято-Николаевский храм и Крестовоздвиженский костел, погуляем по бывшей Дворянской улице, Цветочному бульвару и местному Арбату. Посетим квартал, который задумывался как «город-сад», увидим культурный центр, Драматический и Кукольный театры.

Дальше побываем в Брестской крепости. Заглянем в Музей обороны и пройдём по мемориальному комплексу. Погуляем по исторической части города и улице Гоголя, которую называют аллеей фонарей. А затем добавим немного волшебства — будем наблюдать за тем, как фонарщик зажигает керосиновые фонари.

В 19:00 поедем в Минск, по прибытии заселимся в отель.

Музей природы, Брестская крепость и экскурсия по городуМузей природы, Брестская крепость и экскурсия по городуМузей природы, Брестская крепость и экскурсия по городуМузей природы, Брестская крепость и экскурсия по городуМузей природы, Брестская крепость и экскурсия по городуМузей природы, Брестская крепость и экскурсия по городу
3 день

Мир и Несвиж

В 10:00 отправимся в Мирский замок 16 века. Рассмотрим охотничьи коллекции и рыцарские доспехи, полюбуемся роскошным внутренним убранством и увидим усыпальницу Святополк-Мирских в стиле модерн. Побываем и в посёлке Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл и синагога. А ещё мы осмотрим дома ремесленников и купцов на главной площади.

Переедем в Несвиж. Пообедаем в ресторане «Гетман» на территории Несвижского дворца. Дальше мы побываем в жилых комнатах и парадных залах, где сохранились предметы быта, заглянем в часовню и пройдёмся по живописному парку. Сделаем эффектные кадры на фоне дворца и погуляем по Рыночной площади Несвижа. Здесь увидим здание ратуши, торговые ряды, дома ремесленников и Слуцкую браму. Во время экскурсии вы узнаете, кто такие Радзивиллы, какой след они оставили в истории не только Беларуси, но и всей Европы.

Вернёмся в Минск вечером, у вас будет свободное время.

Мир и НесвижМир и НесвижМир и НесвижМир и Несвиж
4 день

Знакомство со столицей и отъезд

В 10:30 освободим номера и поедем на обзорную экскурсию по Минску. Вы увидите Свято-Петро-Павловскую церковь 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены, пройдёте по улице Немиге и через Верхний город.

На площади Свободы посетим Гостиный двор, торговые ряды и монастырские комплексы. А ещё осмотрим православные и католические соборы и здание ратуши. Полюбуемся сооружениями эпохи конструктивизма на главной улице. Мы погрузим вас в историю Минска, расскажем про город во время Великой Отечественной войны и поговорим про современную жизнь столицы. Погуляем по удивительному Троицкому предместью.

Пообедаем в кафе, а к 15:00 отвезём вас на ж/д вокзал.

Знакомство со столицей и отъездЗнакомство со столицей и отъездЗнакомство со столицей и отъездЗнакомство со столицей и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель «Планета»35 300 ₽
Отель «Беларусь»40 170 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 4 обеда и чаепитие
  • Трансферы по маршруту и с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Интерактивный квест со сладкими подарками
  • Входные билеты
  • Сопровождение сертифицированного гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Стоимость тура при размещении в гостинице "Каменюки" и отеле "Планета" - 35 300 ₽
  • Стоимость тура при размещении в гостинице "Каменюки" и отеле "Беларусь" - 40 170 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Минска, 9:00
Завершение: Ж/д вокзал Минска, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

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