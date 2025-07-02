Тур может проводить другой гид из нашей команды.

Проживание. Будем жить в гостиничном комплексе «Каменюки» в Беловежской пуще и в отеле в Минске: «Планета» или «Беларусь», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное.

Стоимость тура указана за проживание в отелях «Каменюки» и «Планета».

*Фото отеля взяты с сайта agoda.com и hotelplaneta.by

Питание. В стоимость включены 4 завтрака, 4 обеда и чаепитие с блинами. Ужины оплачиваются самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие возможно с 5 лет.