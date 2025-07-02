Вместе с обитателями леса вам предстоит найти Дедушку Мороза, а для этого
янв
Описание тура
Организационные детали
Тур может проводить другой гид из нашей команды.
Проживание. Будем жить в гостиничном комплексе «Каменюки» в Беловежской пуще и в отеле в Минске: «Планета» или «Беларусь», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное.
Стоимость тура указана за проживание в отелях «Каменюки» и «Планета».
*Фото отеля взяты с сайта agoda.com и hotelplaneta.by
Питание. В стоимость включены 4 завтрака, 4 обеда и чаепитие с блинами. Ужины оплачиваются самостоятельно.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Увлекательный квест в поместье Деда Мороза: возвращаем волшебство
Встретим вас в Минске, позавтракаем и в 9:00 отправимся в Беловежскую пущу. По прибытии заселимся в отель и пообедаем (комплексное меню), а затем посетим Поместье Деда Мороза. Кажется, что-то здесь неладно: в усадьбе новогодними процессами теперь заправляет виртуальный помощник СнежОК с искусственным интеллектом. А как же настоящий владелец резиденции? Он постепенно исчезает, как и всё волшебство в лесу. Вам предстоит отыскать Дедушку Мороза, разгадать головоломки, найти потерянное волшебство: настоящие эмоции, дружбу и сердца, которые чужды виртуальному помощнику. Вас ждут сказочные локации, танцевальный флэшмоб, вокальный конкурс, много света и музыки.
После квеста вас угостят традиционными блинами в доме Деда Мороза. Затем вернёмся в отель, у вас будет свободное время.
Музей природы, Брестская крепость и экскурсия по городу
После завтрака устроим экскурсию по Музею природы. Покажется, будто мы находимся не в помещении, а в настоящем лесу: здесь шумят деревья, слышны трели птиц и звуки животных. Погуляем по комплексу вольеров и увидим зубра и медведицу Машу. Пообедаем и переедем в Брест. Во время обзорной экскурсии осмотрим ж/д вокзал, Свято-Николаевский храм и Крестовоздвиженский костел, погуляем по бывшей Дворянской улице, Цветочному бульвару и местному Арбату. Посетим квартал, который задумывался как «город-сад», увидим культурный центр, Драматический и Кукольный театры.
Дальше побываем в Брестской крепости. Заглянем в Музей обороны и пройдём по мемориальному комплексу. Погуляем по исторической части города и улице Гоголя, которую называют аллеей фонарей. А затем добавим немного волшебства — будем наблюдать за тем, как фонарщик зажигает керосиновые фонари.
В 19:00 поедем в Минск, по прибытии заселимся в отель.
Мир и Несвиж
В 10:00 отправимся в Мирский замок 16 века. Рассмотрим охотничьи коллекции и рыцарские доспехи, полюбуемся роскошным внутренним убранством и увидим усыпальницу Святополк-Мирских в стиле модерн. Побываем и в посёлке Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл и синагога. А ещё мы осмотрим дома ремесленников и купцов на главной площади.
Переедем в Несвиж. Пообедаем в ресторане «Гетман» на территории Несвижского дворца. Дальше мы побываем в жилых комнатах и парадных залах, где сохранились предметы быта, заглянем в часовню и пройдёмся по живописному парку. Сделаем эффектные кадры на фоне дворца и погуляем по Рыночной площади Несвижа. Здесь увидим здание ратуши, торговые ряды, дома ремесленников и Слуцкую браму. Во время экскурсии вы узнаете, кто такие Радзивиллы, какой след они оставили в истории не только Беларуси, но и всей Европы.
Вернёмся в Минск вечером, у вас будет свободное время.
Знакомство со столицей и отъезд
В 10:30 освободим номера и поедем на обзорную экскурсию по Минску. Вы увидите Свято-Петро-Павловскую церковь 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены, пройдёте по улице Немиге и через Верхний город.
На площади Свободы посетим Гостиный двор, торговые ряды и монастырские комплексы. А ещё осмотрим православные и католические соборы и здание ратуши. Полюбуемся сооружениями эпохи конструктивизма на главной улице. Мы погрузим вас в историю Минска, расскажем про город во время Великой Отечественной войны и поговорим про современную жизнь столицы. Погуляем по удивительному Троицкому предместью.
Пообедаем в кафе, а к 15:00 отвезём вас на ж/д вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Планета»
|35 300 ₽
|Отель «Беларусь»
|40 170 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака, 4 обеда и чаепитие
- Трансферы по маршруту и с/на вокзал
- Экскурсии по программе
- Интерактивный квест со сладкими подарками
- Входные билеты
- Сопровождение сертифицированного гида
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Стоимость тура при размещении в гостинице "Каменюки" и отеле "Планета" - 35 300 ₽
- Стоимость тура при размещении в гостинице "Каменюки" и отеле "Беларусь" - 40 170 ₽