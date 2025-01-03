4 дня
Автобусный тур по Беларуси для всей семьи: Минск, Брест, замки Несвижа и Мира и Беловежская пуща
Погулять по первобытному лесу, увидеть, как фонарщик зажигает огни, и побывать в настоящем замке
Начало: Ж/д вокзал Минска, 10:00
3 янв в 10:00
32 000₽ за человека
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
1 500Br за человека
4 дня
Новый год по-белорусски: праздничный тур из Минска в Сулу, Мир и Несвиж
Покататься на санях, побывать на концерте струнного квартета и посетить Березинский заповедник
Начало: Ж/д вокзал Минска (у вагона №5), время зависит от ...
31 дек в 00:00
43 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «4-дневные туры»
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