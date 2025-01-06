4 дня
Тур по главным местам Беларуси с новогодним квестом: спасаем Деда Мороза и возвращаем праздник
Отправиться в приключение на поиски волшебства, увидеть средневековые замки и погулять по Бресту
Начало: Ж/д вокзал Минска, 9:00
«Кажется, что-то здесь неладно: в усадьбе новогодними процессами теперь заправляет виртуальный помощник СнежОК с искусственным интеллектом»
6 янв в 09:00
35 300₽ за человека
4 дня
Зимние выходные в Беларуси для всей семьи: интерактивные экскурсии на выбор, дегустации и забавы
Попробовать национальные блюда, увидеть Гродно или Брест и прокатиться на санях
Начало: Минск, 15:00
«Вы познакомитесь с историей Беларуси со времён, когда здесь жили язычники, и от души повеселитесь, играя в зимние забавы»
13 дек в 08:00
2 янв в 15:00
29 800₽ за человека
4 дня
Новый год в Беларуси: автобусный тур с выездом из Петербурга
Увидеть главные места Минска, послушать музыкальный концерт и понаблюдать за животными в заповеднике
Начало: Санкт-Петербург, встреча около станции метро «Звен...
«Новогодний банкет с развлекательной программой необходимо бронировать заранее»
30 дек в 19:00
27 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Зимние»
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