Полоцк — слово, от которого веет богатой историей, и я предлагаю вам составить свою летопись древнейшего города Беларуси.
Мы пройдём по его знаковым местам, поговорим о князьях и кадетах, исчезнувших храмах, многоконфессиональном прошлом и корабле на гербе. А потом заглянем в атмосферное кафе, чтобы попробовать аутентичную белорусскую кухню.
Мы пройдём по его знаковым местам, поговорим о князьях и кадетах, исчезнувших храмах, многоконфессиональном прошлом и корабле на гербе. А потом заглянем в атмосферное кафе, чтобы попробовать аутентичную белорусскую кухню.
Описание экскурсии
Вы пройдёте по территории бывшего Великого посада — от величественного Софийского собора до площади Франциска Скорины — и самой старинной улице нашего города.
Побываете у стен старейшего на землях Беларуси учебного заведения и узнаете о царивших традициях в стенах кадетского корпуса.
Отыщете следы исчезнувших храмов и познакомитесь с многоконфессиональной историей Полоцка.
А ещё:
- увидите памятники архитектуры 18–19 веков и застройку 19–20 веков
- узнаете о правящей династии полоцких князей
- услышите легенды, связанные с Замковой горой и святой криничкой, и красивую историю о Симеоне Полоцком
- раскроете подробности из жизни полоцких купцов и поймёте, почему на гербе города изображен трёхмачтовый корабль
- рассмотрите Полоцк на фотографиях и открытках начала 20 века и современные граффити
А после прогулки — угощение в уютном кафе!
Организационные детали
- Угощение в кафе включено в стоимость
- Оплата гиду производится в белорусских рублях по курсу банка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Софийского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Полоцке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 261 туриста
Я живу в древнейшем городе Беларуси и работаю научным сотрудником в Софийском соборе. Полоцк богат своей историей и легендами! Мои экскурсии — это тёплое, дружеское общение. С любовью рассказываю о достопримечательностях
Входит в следующие категории Полоцка
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