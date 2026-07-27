Полоцк — слово, от которого веет богатой историей, и я предлагаю вам составить свою летопись древнейшего города Беларуси. Мы пройдём по его знаковым местам, поговорим о князьях и кадетах, исчезнувших храмах, многоконфессиональном прошлом и корабле на гербе. А потом заглянем в атмосферное кафе, чтобы попробовать аутентичную белорусскую кухню.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Полоцке

Описание экскурсии

Вы пройдёте по территории бывшего Великого посада — от величественного Софийского собора до площади Франциска Скорины — и самой старинной улице нашего города.

Побываете у стен старейшего на землях Беларуси учебного заведения и узнаете о царивших традициях в стенах кадетского корпуса.

Отыщете следы исчезнувших храмов и познакомитесь с многоконфессиональной историей Полоцка.

А ещё:

увидите памятники архитектуры 18–19 веков и застройку 19–20 веков

узнаете о правящей династии полоцких князей

услышите легенды, связанные с Замковой горой и святой криничкой, и красивую историю о Симеоне Полоцком

раскроете подробности из жизни полоцких купцов и поймёте, почему на гербе города изображен трёхмачтовый корабль

рассмотрите Полоцк на фотографиях и открытках начала 20 века и современные граффити

А после прогулки — угощение в уютном кафе!

Организационные детали