Хорошие статьи о Беларуси
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Беларусь – всё что нужно знать туристу
Последнее время туристы из СНГ чаще стали ездить на отдых в Республику Беларусь (Белоруссия) и необязательно на 2 недели, к белорусам можно "заскочить" и на пару выходных, за это время успеете посмотреть много достопримечательностей и красивых мест, недорого отведать белорусскую кухню и купить сувениры. А чтобы не потратить время впустую — прочтите нашу статью