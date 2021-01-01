Беларусь – всё что нужно знать туристу

Последнее время туристы из СНГ чаще стали ездить на отдых в Республику Беларусь (Белоруссия) и необязательно на 2 недели, к белорусам можно "заскочить" и на пару выходных, за это время успеете посмотреть много достопримечательностей и красивых мест, недорого отведать белорусскую кухню и купить сувениры. А чтобы не потратить время впустую — прочтите нашу статью