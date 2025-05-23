Экскурсия «Добро пожаловать в Витебск» предлагает погрузиться в богатую историю города.
Путешествие начинается с посещения Благовещенской церкви, памятника 12 века, и продолжается к Воскресенской церкви, образцу белорусского барокко. Успенский собор и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура 12 века
- 🕍 Барочная Воскресенская церковь
- 🏞️ Виды с Замковой горы
- 🎨 Искусство Марка Шагала
- 🗿 Памятники историческим личностям
Что можно увидеть
- Благовещенская церковь
- Воскресенская церковь
- Успенский собор
- Рыночная площадь
- Ратуша
- Дворец губернатора
- Арт-центр Марка Шагала
Описание экскурсии
- Благовещенская церковь — памятник архитектуры 12 века с уникальной техникой кладки.
- Изящная Воскресенская церковь — прекрасный памятник белорусского барокко.
- Величественный Успенский собор, отражающийся в быстрых водах Западной Двины.
- Памятники историческим личностям различных эпох, чья жизнь и судьба связаны с Витебском: А. Невскому, князю Альгерду, А. Пушкину, Ф. Махнову.
- Рыночная площадь co зданием ратуши — символом свобод и независимости города — в окружении купеческих домов конца 19 века.
- Дворец губернатора, арт-центр Марка Шагала, городские скульптуры и граффити, которые создают неповторимую атмосферу и колорит города.
Что вам предстоит:
- увидеть место рождения города и услышать красивую легенду о княгине Ольге.
- узнать, почему Александр Невский в 1245 году был в Витебске.
- полюбоваться живописными видами Взгорья с Замковой горы.
- побывать у здания бывшего Окружного суда, где сегодня хранится богатая коллекция картин основоположника витебской художественной школы Ю. Пэна.
- перенестись в Витебск начала 20 века на Ратушной площади, где вы узнаете секрет Воскресенской церкви и услышите музыку.
- окунуться в атмосферу губернского Витебска на уютных пешеходных улицах.
- и многое другое!
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 2 км.
- Оставшаяся часть суммы оплачивается на месте в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день проведения экскурсии.
- У вас будет возможность самостоятельно посетить храмы (Благовещенская церковь, Успенский собор), а также сделать 5-минутный перерыв на пешеходной улице для покупки сувениров и фото.
- Продолжительность (2 часа) указана ориентировочно и может варьироваться от 1 часа 40 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от количества участников и скорости передвижения группы.
- При группе 8–10 человек гид работает с усилителем голоса.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Катерина — ваша команда гидов в Витебске
Провели экскурсии для 753 туристов
Витебск — наш любимый город. Именно любовь к нему и его истории объединила нас в одну команду. Мы — аттестованные гиды с опытом работы как с индивидуальными путешественниками, так и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
23 мая 2025
Экскурсия понравилась,спасибо. 👍
Ирина
18 мая 2025
Влюбились в Витебск. Экскурсия отличная!!! Всем рекомендую. Спасибо Катерине!!!!
Надежда
2 мая 2025
Спасибо Екатерине за экскурсию. Интересный и познавательный рассказ.
