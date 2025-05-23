Катерина — ваша команда гидов в Витебске

Провели экскурсии для 753 туристов

с группами. Кроме обзорных проводим авторские тематические экскурсии. Давайте познакомимся! Катерина — кандидат культурологии, преподаватель. с 2010 года знакомлю путешественников с красотами родного города. Алла — работаю гидом с 2016 года, по результатам Национального конкурса «Познай Беларусь 2022» вошла в тройку лучших гидов Республики. Кроме работы в команде зарегистрирована на Трипстере и в качестве индивидуального гида. Для нас главное — не сухие факты и цифры, а непринужденное и увлекательное знакомство с родным городом.

Витебск — наш любимый город. Именно любовь к нему и его истории объединила нас в одну команду. Мы — аттестованные гиды с опытом работы как с индивидуальными путешественниками, так и