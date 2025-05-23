Мои заказы

Добро пожаловать в Витебск - путешествие сквозь века. Откройте для себя архитектурные шедевры и исторические памятники, связанные с великими личностями
Экскурсия «Добро пожаловать в Витебск» предлагает погрузиться в богатую историю города.

Путешествие начинается с посещения Благовещенской церкви, памятника 12 века, и продолжается к Воскресенской церкви, образцу белорусского барокко. Успенский собор и
рыночная площадь с ратушей - символы городской независимости. Памятники историческим личностям, включая Александра Невского и А. Пушкина, придают экскурсии особый колорит. Посетители смогут полюбоваться видами с Замковой горы и узнать о витебской художественной школе. Этот маршрут - идеальный способ узнать о прошлом и настоящем Витебска

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура 12 века
  • 🕍 Барочная Воскресенская церковь
  • 🏞️ Виды с Замковой горы
  • 🎨 Искусство Марка Шагала
  • 🗿 Памятники историческим личностям
Добро пожаловать в Витебск© Катерина

Что можно увидеть

  • Благовещенская церковь
  • Воскресенская церковь
  • Успенский собор
  • Рыночная площадь
  • Ратуша
  • Дворец губернатора
  • Арт-центр Марка Шагала

Описание экскурсии

  • Благовещенская церковь — памятник архитектуры 12 века с уникальной техникой кладки.
  • Изящная Воскресенская церковь — прекрасный памятник белорусского барокко.
  • Величественный Успенский собор, отражающийся в быстрых водах Западной Двины.
  • Памятники историческим личностям различных эпох, чья жизнь и судьба связаны с Витебском: А. Невскому, князю Альгерду, А. Пушкину, Ф. Махнову.
  • Рыночная площадь co зданием ратуши — символом свобод и независимости города — в окружении купеческих домов конца 19 века.
  • Дворец губернатора, арт-центр Марка Шагала, городские скульптуры и граффити, которые создают неповторимую атмосферу и колорит города.

Что вам предстоит:

  • увидеть место рождения города и услышать красивую легенду о княгине Ольге.
  • узнать, почему Александр Невский в 1245 году был в Витебске.
  • полюбоваться живописными видами Взгорья с Замковой горы.
  • побывать у здания бывшего Окружного суда, где сегодня хранится богатая коллекция картин основоположника витебской художественной школы Ю. Пэна.
  • перенестись в Витебск начала 20 века на Ратушной площади, где вы узнаете секрет Воскресенской церкви и услышите музыку.
  • окунуться в атмосферу губернского Витебска на уютных пешеходных улицах.
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 2 км.
  • Оставшаяся часть суммы оплачивается на месте в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день проведения экскурсии.
  • У вас будет возможность самостоятельно посетить храмы (Благовещенская церковь, Успенский собор), а также сделать 5-минутный перерыв на пешеходной улице для покупки сувениров и фото.
  • Продолжительность (2 часа) указана ориентировочно и может варьироваться от 1 часа 40 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от количества участников и скорости передвижения группы.
  • При группе 8–10 человек гид работает с усилителем голоса.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Катерина
Катерина — ваша команда гидов в Витебске
Провели экскурсии для 753 туристов
Витебск — наш любимый город. Именно любовь к нему и его истории объединила нас в одну команду. Мы — аттестованные гиды с опытом работы как с индивидуальными путешественниками, так и
с группами. Кроме обзорных проводим авторские тематические экскурсии. Давайте познакомимся! Катерина — кандидат культурологии, преподаватель. с 2010 года знакомлю путешественников с красотами родного города. Алла — работаю гидом с 2016 года, по результатам Национального конкурса «Познай Беларусь 2022» вошла в тройку лучших гидов Республики. Кроме работы в команде зарегистрирована на Трипстере и в качестве индивидуального гида. Для нас главное — не сухие факты и цифры, а непринужденное и увлекательное знакомство с родным городом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Вероника
23 мая 2025
Экскурсия понравилась,спасибо. 👍
Ирина
Ирина
18 мая 2025
Влюбились в Витебск. Экскурсия отличная!!! Всем рекомендую. Спасибо Катерине!!!!
Надежда
Надежда
2 мая 2025
Спасибо Екатерине за экскурсию. Интересный и познавательный рассказ.

