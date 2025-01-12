Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Витебске, цены от 480 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Групповая до 20 чел. Обзорная прогулка по Витебску Увидеть ключевые локации и поговорить о великих творцах Начало: В центре города 1800 ₽ за человека На автобусе 2.5 часа Групповая до 18 чел. Поездка в музей-усадьбу Здравнево Отправляйтесь в усадьбу Здравнево, где Илья Репин создал свои шедевры. Узнайте больше о жизни и творчестве художника в живописной обстановке Начало: В центре города 2700 ₽ за человека 20% скидка 1 час Мини-группа до 10 чел. Пост-Малевич, пост-Шагал в галерее «Стена» Откройте для себя культурное наследие Витебска через призму творчества Малевича и Шагала. Погрузитесь в атмосферу искусства и вдохновения Начало: На улице Ленина Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00 600 480 ₽ за человека Другие экскурсии Витебска

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Групповые»

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