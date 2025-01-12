2 часа
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Увидеть ключевые локации и поговорить о великих творцах
Начало: В центре города
12 янв в 10:00
18 янв в 10:00
1800₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Поездка в музей-усадьбу Здравнево
Отправляйтесь в усадьбу Здравнево, где Илья Репин создал свои шедевры. Узнайте больше о жизни и творчестве художника в живописной обстановке
Начало: В центре города
1 фев в 15:00
2 фев в 15:00
2700₽ за человека
скидка
20%
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Пост-Малевич, пост-Шагал в галерее «Стена»
Откройте для себя культурное наследие Витебска через призму творчества Малевича и Шагала. Погрузитесь в атмосферу искусства и вдохновения
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
12 янв в 12:00
600480₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Групповые»
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