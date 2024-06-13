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Квест
3 часа
Квест-экскурсия в Витебске: раскройте тайну пропажи
Погрузитесь в мир тайн и загадок Витебска, раскрывая секреты прошлого в увлекательной квест-экскурсии
Начало: В районе площади Свободы
Сегодня в 17:30
24 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Прогуляйтесь по Витебску и узнайте его самые сокровенные тайны. Истории, архитектура и знаменитые личности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 17:30
24 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тысячелетний и многоликий Витебск
Погрузиться в историю и культуру города, осматривая уцелевшие памятники и реконструируя утраченные
Начало: Площадь Тысячелетия
Сегодня в 20:00
2 июля в 10:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей13 июня 2024Очень понравилось. От зарождения до наших дней Хорошая подача истории города и истории людей,которые связаны с ним.
- ММарина24 мая 2024Экскурсия по Витебску прошла замечательно! Экскурсовод Елена грамотный, обаятельный и внимательный человек. Экскурсия по нашей теме прошла на высшем уровне, с интересным и доступным материалом. Спасибо за ваших работников!
- ИИрина22 мая 2024Катерина - великолепный экскурсовод! Прекрасный и креативный рассказчик! Побольше бы таких на Трипстере. Включается моментально и отвечает на любой вопрос.
- ЕЕкатерина15 мая 2024Обзорная экскурсия по Витебску с экскурсрводом Катериной 12.05.2024 была просто замечательной. Она показала все достопримечательности города, объяснила его историю и
- РРемма13 мая 2024Экскурсия замечательная, очень много интересной информации, которая подаётся в простой и понятной форме. Катерина все прекрасно придумала и организовала. Есть дополнительный материал, фотографии и т. д. Очень знающий и образованный человек. Время пролетело совершенно незаметно. Большое спасибо за интереснейшую экскурсию!
- ИИгорь11 мая 2024Великолепная экскурсия-квест, которую однозначно рекомендуем для посещения! Не смотря на проливной дождь провели больше 3 часов, гуляя по городу с
- ЕЕлена10 мая 2024Елена очень интересно рассказывает, Подстраивается под наши желания и погоду. Отвечает на все вопросы. Очень приятный человек.
- ЕЕкатерина10 мая 2024Очень интересный и необычный формат экскурсии с элементами квеста. Детям очень понравилось искать конверты с подсказками и слушать интересные истории.
- ССергей4 мая 2024Всё прошло отлично. Елена прекрасный экскурсовод. Любит свой город и рассказывает о нем с любовью. Витебск - очень красивый город. Немного смазал впечатление ремонт в центре. Экскурсию однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Губернаторский дворец»
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