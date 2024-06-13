Губернаторский дворец – экскурсии в Витебске

Найдено 3 экскурсии в категории «Губернаторский дворец» в Витебске, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия в Витебске: раскройте тайну пропажи
Погрузитесь в мир тайн и загадок Витебска, раскрывая секреты прошлого в увлекательной квест-экскурсии
Начало: В районе площади Свободы
Сегодня в 17:30
24 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Обзорная прогулка «Витебские истории»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Прогуляйтесь по Витебску и узнайте его самые сокровенные тайны. Истории, архитектура и знаменитые личности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 17:30
24 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тысячелетний и многоликий Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
62 отзыва
Тысячелетний и многоликий Витебск
Погрузиться в историю и культуру города, осматривая уцелевшие памятники и реконструируя утраченные
Начало: Площадь Тысячелетия
Сегодня в 20:00
2 июля в 10:00
3 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    13 июня 2024
    Обзорная прогулка «Витебские истории»
    Очень понравилось. От зарождения до наших дней Хорошая подача истории города и истории людей,которые связаны с ним.
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Тысячелетний и многоликий Витебск
    Экскурсия по Витебску прошла замечательно! Экскурсовод Елена грамотный, обаятельный и внимательный человек. Экскурсия по нашей теме прошла на высшем уровне, с интересным и доступным материалом. Спасибо за ваших работников!
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Обзорная прогулка «Витебские истории»
    Катерина - великолепный экскурсовод! Прекрасный и креативный рассказчик! Побольше бы таких на Трипстере. Включается моментально и отвечает на любой вопрос.
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    Нас покорили ее знание материала и любовь к городу. После содержательной экскурсии, порекомендовала нам для посещения музей, который мы сами не нашли бы. Возможно, не обратили бы внимания - а это один из лучших музеев города. Какой? А вот пусть она подскажет вам сама. Прекрасного всем времени в Витебске!

  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Обзорная прогулка «Витебские истории»
    Обзорная экскурсия по Витебску с экскурсрводом Катериной 12.05.2024 была просто замечательной. Она показала все достопримечательности города, объяснила его историю и
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    без сомнений отвечала на все вопросы! Катерина очень добрая, позитивная, отличный экскурсовод, объясняла все доступно, понятно, интересно, а главное ее рассказы завлекали в историю города и хотелось еще продолжить экскурсию!! Всем рекомендуем этого экскурсовода!! Большое ей СПАСИБО!! Благодаря ей, мы много всего узнали!!!

  • Р
    Ремма
    13 мая 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Экскурсия замечательная, очень много интересной информации, которая подаётся в простой и понятной форме. Катерина все прекрасно придумала и организовала. Есть дополнительный материал, фотографии и т. д. Очень знающий и образованный человек. Время пролетело совершенно незаметно. Большое спасибо за интереснейшую экскурсию!
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Великолепная экскурсия-квест, которую однозначно рекомендуем для посещения! Не смотря на проливной дождь провели больше 3 часов, гуляя по городу с
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    Екатериной и разгадывав квест. Сразу хотим отметить очень продуманный и разнообразный квест (причем задания встречаются интересные и заставляющие «шевелить извилинами» даже взрослых), где нужно искать подсказки по городу, сопоставлять исторические факты и даже вспомнить основы шифрования! Были с ребенком 10 лет - удовольствие получили как взрослые, так и ребенок, который весь вечер после квеста делился впечатлениями о том, что это был лучший квест-экскурсия за всю поездку по Белоруссии. При этом мы достаточно «опытные» путешественники, которые посетили достаточно много экскурсий, в том числе в формате квестов. Отдельно хотим отметить, что помимо интересного квеста вся прогулка сопровождается рассказом от гида. Екатерина очень знающий, эрудированный гид, которую крайне приятно слушать. Каждое задание квеста сопровождается погружением в исторический контекст, знакомством с историей города, а сами задания позволяют лучше запомнить исторические факты. Екатерина нашла оптимальное соотношение между экскурсией и интерактивной составляющей, видно, что на формирование программы потрачено много времени и сил, чтобы сделать ее максимально качественно. Однозначно рекомендуем данный формат для всех путешественников, при этом считаем, что цена данной программы должна быть значительно выше.

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Тысячелетний и многоликий Витебск
    Елена очень интересно рассказывает, Подстраивается под наши желания и погоду. Отвечает на все вопросы. Очень приятный человек.
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Очень интересный и необычный формат экскурсии с элементами квеста. Детям очень понравилось искать конверты с подсказками и слушать интересные истории.
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    Первая экскурсия, из которой они много что запомнили и теперь рассказывают друзьям. Катерина - отличный экскурсовод и очень душевный человек, прекрасно знает город и при необходимости, с радостью даст любые рекомендации. Однозначно рекомендуем! Будете в Витебске обязательно найдите время для экскурсии с Катериной. Ну а мы обязательно вернемся еще раз!

  • С
    Сергей
    4 мая 2024
    Тысячелетний и многоликий Витебск
    Всё прошло отлично. Елена прекрасный экскурсовод. Любит свой город и рассказывает о нем с любовью. Витебск - очень красивый город. Немного смазал впечатление ремонт в центре. Экскурсию однозначно рекомендую.
    Всё прошло отлично. Елена прекрасный экскурсовод. Любит свой город и рассказывает о нем с любовью. ВитебскВсё прошло отлично. Елена прекрасный экскурсовод. Любит свой город и рассказывает о нем с любовью. ВитебскВсё прошло отлично. Елена прекрасный экскурсовод. Любит свой город и рассказывает о нем с любовью. Витебск

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Губернаторский дворец»

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Сколько стоит экскурсия по Витебску в июне 2024
Сейчас в Витебске в категории "Губернаторский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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