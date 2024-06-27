1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
3 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Витебск: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Витебска, где каждый уголок хранит истории эпох и знаменитых личностей
Начало: На площади Тысячелетия
Завтра в 08:30
7 июля в 08:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Прогуляйтесь по Витебску и узнайте его самые сокровенные тайны. Истории, архитектура и знаменитые личности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 17:00
7 июля в 16:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia27 июня 2024Чудесный Роман, говорит без остановки, но очень увлекательно.
- ГГригорий27 июня 2024Прогулка по зелёному Витебску с замечательным гидом Екатериной была столь увлекательна, что время пролетело совершенно незаметно. Подача информации легка, интересна, как будто пообщался с давним знакомым. Без этой прогулки представление о Витебске было бы весьма поверхностным. Однозначно рекомендую
- ТТатьяна23 июня 2024Огромное спасибо Екатерине за интереснейшую экскурсию!! За время прогулки мы влюбились в чудесный Витебск! Екатерина прекрасный рассказчик, не скучали ни минуты! Очень рекомендуем!
- ААнна22 июня 2024Замечательная экскурсия.
- ССабина20 июня 2024Очень довольны экскурсией - рекомендуем! Катерина отличный рассказчик и готова поделиться всеми своими знаниями. Вместо запланированного времени, экскурсия продлилась намного дольше!!!! Респект, Катерине 😊
- ГГалина10 июня 2024Огромное спасибо Роману за отличную экскурсию, за позитивное настроение и прекрасное чувство юмора. Было приятно слушать и узнать много нового)Будем рекомендовать друзьям и знакомым!)
- ММария7 мая 2024Анастасия замечательный гид! Всем рекомендую! Все по делу, коротко и интересно.
- DDmitry5 мая 2024Художник рассказа про творчество и любящий город Анастасия, однозначно
- ААнна1 мая 2024Анастасия прекрасный гид, очень эрудированная, рассказывает увлекательно, умеет подстраиваться под клиента.
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «На выходные»
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