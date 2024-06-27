N Natalia Здравствуй, Витебск Чудесный Роман, говорит без остановки, но очень увлекательно.

Г Григорий Обзорная прогулка «Витебские истории» Прогулка по зелёному Витебску с замечательным гидом Екатериной была столь увлекательна, что время пролетело совершенно незаметно. Подача информации легка, интересна, как будто пообщался с давним знакомым. Без этой прогулки представление о Витебске было бы весьма поверхностным. Однозначно рекомендую

Т Татьяна Обзорная прогулка «Витебские истории» Огромное спасибо Екатерине за интереснейшую экскурсию!! За время прогулки мы влюбились в чудесный Витебск! Екатерина прекрасный рассказчик, не скучали ни минуты! Очень рекомендуем!

А Анна Здравствуй, Витебск Замечательная экскурсия.

С Сабина Обзорная прогулка «Витебские истории» Очень довольны экскурсией - рекомендуем! Катерина отличный рассказчик и готова поделиться всеми своими знаниями. Вместо запланированного времени, экскурсия продлилась намного дольше!!!! Респект, Катерине 😊

Г Галина Здравствуй, Витебск Огромное спасибо Роману за отличную экскурсию, за позитивное настроение и прекрасное чувство юмора. Было приятно слушать и узнать много нового)Будем рекомендовать друзьям и знакомым!)

М Мария О Витебске - с легкостью и любовью Анастасия замечательный гид! Всем рекомендую! Все по делу, коротко и интересно.

D Dmitry О Витебске - с легкостью и любовью Художник рассказа про творчество и любящий город Анастасия, однозначно