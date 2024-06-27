Экскурсии выходного дня в Витебске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Витебске, цены от 3 750 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Витебске - с легкостью и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
3 900 за всё до 7 чел.
Здравствуй, Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Здравствуй, Витебск: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Витебска, где каждый уголок хранит истории эпох и знаменитых личностей
Начало: На площади Тысячелетия
Завтра в 08:30
7 июля в 08:00
3 750 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка «Витебские истории»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Прогуляйтесь по Витебску и узнайте его самые сокровенные тайны. Истории, архитектура и знаменитые личности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 17:00
7 июля в 16:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    27 июня 2024
    Здравствуй, Витебск
    Чудесный Роман, говорит без остановки, но очень увлекательно.
  • Г
    Григорий
    27 июня 2024
    Обзорная прогулка «Витебские истории»
    Прогулка по зелёному Витебску с замечательным гидом Екатериной была столь увлекательна, что время пролетело совершенно незаметно. Подача информации легка, интересна, как будто пообщался с давним знакомым. Без этой прогулки представление о Витебске было бы весьма поверхностным. Однозначно рекомендую
  • Т
    Татьяна
    23 июня 2024
    Обзорная прогулка «Витебские истории»
    Огромное спасибо Екатерине за интереснейшую экскурсию!! За время прогулки мы влюбились в чудесный Витебск! Екатерина прекрасный рассказчик, не скучали ни минуты! Очень рекомендуем!
  • А
    Анна
    22 июня 2024
    Здравствуй, Витебск
    Замечательная экскурсия.
  • С
    Сабина
    20 июня 2024
    Обзорная прогулка «Витебские истории»
    Очень довольны экскурсией - рекомендуем! Катерина отличный рассказчик и готова поделиться всеми своими знаниями. Вместо запланированного времени, экскурсия продлилась намного дольше!!!! Респект, Катерине 😊
  • Г
    Галина
    10 июня 2024
    Здравствуй, Витебск
    Огромное спасибо Роману за отличную экскурсию, за позитивное настроение и прекрасное чувство юмора. Было приятно слушать и узнать много нового)Будем рекомендовать друзьям и знакомым!)
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    О Витебске - с легкостью и любовью
    Анастасия замечательный гид! Всем рекомендую! Все по делу, коротко и интересно.
  • D
    Dmitry
    5 мая 2024
    О Витебске - с легкостью и любовью
    Художник рассказа про творчество и любящий город Анастасия, однозначно
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    О Витебске - с легкостью и любовью
    Анастасия прекрасный гид, очень эрудированная, рассказывает увлекательно, умеет подстраиваться под клиента.

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О Витебске - с легкостью и любовью
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  3. Обзорная прогулка «Витебские истории»
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Благовещенская церковь
  4. Ратуша
  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в июле 2024
Сейчас в Витебске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 750 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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