Художественный Музей – экскурсии в Витебске

Найдено 9 экскурсий в категории «Художественный Музей» в Витебске
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Пешая
1.5 часа
36 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
1290 ₽ за человека
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Пешая
2 часа
135 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Витебск губернский
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Витебску
Пройдитесь по историческим местам Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Откройте для себя прошлое через архитектуру и увлекательные истории
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
По Витебску с улыбкой
Пешая
2 часа
208 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
11 дек в 11:00
13 дек в 14:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Витебское еврейство: синагоги, гетто, Холокост
Пешая
3.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Витебское еврейство: синагоги, гетто, Холокост
Познакомиться с историей евреев Беларуси - от эпохи короля Сигизмунда до времён Марка Шагала
Начало: У дома-музея Марка Шагала
Расписание: во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 13:00
Сегодня в 14:00
11 дек в 14:00
3990 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    12 ноября 2025
    Витебское еврейство: синагоги, гетто, Холокост
    Очень редкая экскурсия и единственное предложение по региону! Экскурсовод справилась на отлично! Очень подробная и длинная экскурсия, погружает в ньюансы
    читать дальше

    Витебского еврейства, охватывает все временные вехи. Современная синагога поразила своей гостеприимностью и открытостью. Спасибо большое Ирине за любовь к городу, внимательность к теме и время, проверенное с нами.

  • А
    Алексей
    5 октября 2025
    Витебское еврейство: синагоги, гетто, Холокост
    30 сентября 2025 г. мы побывали на экскурсии, посвящённой витебскому еврейству. Огромное спасибо экскурсоводу Ирине за столь интересную и увлекательную
    читать дальше

    экскурсию. Мы с женой из Витебска, но было очень интересно послушать историю родного города. Своеобразной изюминкой стала кофе-пауза в кофейне возле ратуши. Наша группа была очень маленькой (всего 3 человека), поэтому экскурсия прошла в очень уютной атмосфере.

