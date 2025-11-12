Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Витебску
Пройдитесь по историческим местам Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Откройте для себя прошлое через архитектуру и увлекательные истории
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
11 дек в 11:00
13 дек в 14:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 15 чел.
Витебское еврейство: синагоги, гетто, Холокост
Познакомиться с историей евреев Беларуси - от эпохи короля Сигизмунда до времён Марка Шагала
Начало: У дома-музея Марка Шагала
Расписание: во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 13:00
Сегодня в 14:00
11 дек в 14:00
3990 ₽ за человека
- ИИнна12 ноября 2025Очень редкая экскурсия и единственное предложение по региону! Экскурсовод справилась на отлично! Очень подробная и длинная экскурсия, погружает в ньюансы
- ААлексей5 октября 202530 сентября 2025 г. мы побывали на экскурсии, посвящённой витебскому еврейству. Огромное спасибо экскурсоводу Ирине за столь интересную и увлекательную
