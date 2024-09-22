3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Старинные церкви, уютные улочки, губернская застройка и современный стрит-арт
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
6 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла22 сентября 2024Экскусию нам провела Оксана. Замечательный гид, очень интересно рассказала про город, провела по всем интересным местам. Мы ей очень благодарны и конечно рекомендуем.
- ААлександр13 сентября 2024Очень тёплая и насыщенная, но не перегруженная встреча со Светланой. С такой любовью рассказала о Витебске! Мы были на машине,
- ООксана6 сентября 2024Отличная экскурсия. Начало и окончание во время, что для нас было важно. Довольны и взрослые, и дети. Всего в меру: истории города, интересных случаев, шуток, неожиданных моментов. Время пролетело незаметно. Однозначно будем рекомендовать Алексея. Еще раз огромное ему спасибо и наилучшие пожелания
- ООльга27 августа 2024Знакомство с Витебском нам провела Клара Геннадьевна. Очень много структурированной информации про свой любимый город! Спасибо большое ей) Мы полюбили Витебск!
- ААлександр19 августа 2024Интересно, умно, интеллигентно Всем, кто хочет познать и почувствовать Витебск
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Улица Суворова»
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