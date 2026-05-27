Ваш вкусный Витебск (всё включено)

Четыре заведения + одна синагога, где вы отлично поедите
Наш город — не просто древний, красивый, многогранный. Наш город — ух какой вкусный! А значит, пора приобщиться к истории витебской гастрономии.

Вы узнаете, почему национальное блюдо Беларуси — это не драники, каковы на вкус классические наливки и экзотические чебуреки, в чём суть кашрута и почему он царил в Витебске в 19 веке. Ну и наконец: вы будете сыты!
Описание экскурсии

Встретимся у одного из красивейших храмов Витебска — Успенского собора. Он стоит на месте старого Взгорского замка. С храмовой площадки открывается потрясающий вид на место впадения реки Витьбы в Западную Двину, Кировский мост и архитектурную застройку города.

Пройдём по кварталам Старого города — улицам Крылова, Суворова, Янки Купалы, Грибоедова.

Посетим четыре заведения, которые откроют для вас не только новые вкусы, но и разные исторические эпохи в жизни Беларуси.

Зайдём в синагогу Шатёр Давида. Путешествие будет неполным без знакомства с еврейской культурой и особенностями её кухни.

Вы попробуете:

  • традиционные блюда белорусской кухни
  • вкуснейшие десерты и травяно-ягодные отвары
  • классические белорусские наливки
  • местные экзотические чебуреки
  • кошерную пищу

Узнаете:

  • что традиционная белорусская еда — это не драники, а совсем другие блюда (это не значит, что вы не попробуете драники — будут и они!)
  • почему девизом советского общепита было «сытно, калорийно, дёшево»
  • какие тонкости есть в белорусском винокурении
  • в чём суть соблюдения кашрута и почему в 19 веке на Витебской земле эта традиция была преобладающей

Организационные детали

  • В стоимость включены все блюда и дегустации
  • Можно с детьми от 5 лет. Дегустации наливок — строго 18+
  • В конце экскурсии вы получите гайд с занимательными фактами о Витебске и рекомендационный список интересных мест для посещения

в понедельник и воскресенье в 12:00, во вторник в 10:00, в субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Успенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 12:00, во вторник в 10:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 737 туристов
Я аттестованный гид и руководитель туристических групп от Национального агентства по туризму. Больше 20 лет занимаюсь изучением истории оккупации Витебска в годы ВОВ и исследованием конфессиональной истории города. Окончила ВГУ
имени Машерова и Теологический институт ХВЕ (Минск), прошла курсы руководителей туристических групп (Минск) и курсы в Международном институте по изучению Холокоста Яд-Вашем (Иерусалим). Меня привлекает популяризация истории родного города и страны, поэтому я разработала несколько авторских экскурсий, где рассказываю не только об известных исторических фактах, но и знакомлю с уникальными архивными материалами и итогами многолетних исследований. Имею опыт работы в сопровождении малых туристических групп в центрально-европейской части России и сопровождении организованных групп школьников в Беларуси.

