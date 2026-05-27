Наш город — не просто древний, красивый, многогранный. Наш город — ух какой вкусный! А значит, пора приобщиться к истории витебской гастрономии. Вы узнаете, почему национальное блюдо Беларуси — это не драники, каковы на вкус классические наливки и экзотические чебуреки, в чём суть кашрута и почему он царил в Витебске в 19 веке. Ну и наконец: вы будете сыты!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Встретимся у одного из красивейших храмов Витебска — Успенского собора. Он стоит на месте старого Взгорского замка. С храмовой площадки открывается потрясающий вид на место впадения реки Витьбы в Западную Двину, Кировский мост и архитектурную застройку города.

Пройдём по кварталам Старого города — улицам Крылова, Суворова, Янки Купалы, Грибоедова.

Посетим четыре заведения, которые откроют для вас не только новые вкусы, но и разные исторические эпохи в жизни Беларуси.

Зайдём в синагогу Шатёр Давида. Путешествие будет неполным без знакомства с еврейской культурой и особенностями её кухни.

Вы попробуете:

традиционные блюда белорусской кухни

вкуснейшие десерты и травяно-ягодные отвары

классические белорусские наливки

местные экзотические чебуреки

кошерную пищу

Узнаете:

что традиционная белорусская еда — это не драники, а совсем другие блюда (это не значит, что вы не попробуете драники — будут и они!)

почему девизом советского общепита было «сытно, калорийно, дёшево»

какие тонкости есть в белорусском винокурении

в чём суть соблюдения кашрута и почему в 19 веке на Витебской земле эта традиция была преобладающей

Организационные детали