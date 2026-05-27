Наш город — не просто древний, красивый, многогранный. Наш город — ух какой вкусный! А значит, пора приобщиться к истории витебской гастрономии.
Вы узнаете, почему национальное блюдо Беларуси — это не драники, каковы на вкус классические наливки и экзотические чебуреки, в чём суть кашрута и почему он царил в Витебске в 19 веке. Ну и наконец: вы будете сыты!
Описание экскурсии
Встретимся у одного из красивейших храмов Витебска — Успенского собора. Он стоит на месте старого Взгорского замка. С храмовой площадки открывается потрясающий вид на место впадения реки Витьбы в Западную Двину, Кировский мост и архитектурную застройку города.
Пройдём по кварталам Старого города — улицам Крылова, Суворова, Янки Купалы, Грибоедова.
Посетим четыре заведения, которые откроют для вас не только новые вкусы, но и разные исторические эпохи в жизни Беларуси.
Зайдём в синагогу Шатёр Давида. Путешествие будет неполным без знакомства с еврейской культурой и особенностями её кухни.
Вы попробуете:
- традиционные блюда белорусской кухни
- вкуснейшие десерты и травяно-ягодные отвары
- классические белорусские наливки
- местные экзотические чебуреки
- кошерную пищу
Узнаете:
- что традиционная белорусская еда — это не драники, а совсем другие блюда (это не значит, что вы не попробуете драники — будут и они!)
- почему девизом советского общепита было «сытно, калорийно, дёшево»
- какие тонкости есть в белорусском винокурении
- в чём суть соблюдения кашрута и почему в 19 веке на Витебской земле эта традиция была преобладающей
Организационные детали
- В стоимость включены все блюда и дегустации
- Можно с детьми от 5 лет. Дегустации наливок — строго 18+
- В конце экскурсии вы получите гайд с занимательными фактами о Витебске и рекомендационный список интересных мест для посещения
в понедельник и воскресенье в 12:00, во вторник в 10:00, в субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Успенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 12:00, во вторник в 10:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 737 туристов
Я аттестованный гид и руководитель туристических групп от Национального агентства по туризму. Больше 20 лет занимаюсь изучением истории оккупации Витебска в годы ВОВ и исследованием конфессиональной истории города. Окончила ВГУ
Входит в следующие категории Витебска
