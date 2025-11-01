Мои заказы

Гастрономические экскурсии Витебска

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Витебске, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
«По вашему желанию мы можем заглянуть в сувенирный магазин или отдохнуть за чашечкой кофе в уютном кафе»
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Пешая
2 часа
135 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
«Дегустация наливок включена в стоимость экскурсии»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
«Пешеходная улица имени Суворова с сувенирными лавками, картинными галереями, кафе, трактирами и кофейнями»
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
«Узнаете, какой памятник исполняет желания и в какой синагоге женился Марк Шагал, а ещё — где варят самые вкусные кофе и глинтвейн»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Гастрономическая экскурсия по Витебску
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия по Витебску
Убедиться, что белорусская кухня - это не только картофель, и отведать лучшие национальные блюда
Начало: Ратушная площадь
«Эта дружеская прогулка охватит ключевые достопримечательности Витебска и затронет не только его гастрономию, но и богатую историю»
Завтра в 12:00
11 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 ноября 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Добрый день. Были на экскурсии 31 октября 2025 года. Экскурсия - улёт. Анастасия - прекрасный гид. Она заразила нас своим
    читать дальше

    оптимизмом, прекрасным настроением, любовью к городу. И хотя на улице шел дождь, мы его не замечали - были полностью во власти Анастасии, время пролетело незаметно!!! И, конечно, дугестация наливок - та самая вишенка на торте!!!
    Спасибо, Анастасия. Если ещё раз окажемся в Витебске, то обязательно с Вами свяжемся. Верим, что Вы предложите нам новые маршруты и новые интересные факты о жизни города и его горожанах.

  • Н
    Наталья
    1 ноября 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Однозначно рекомендую! Очень интересно, время пролетело незаметно! Анастасия МОЛОДЕЦ!
  • А
    Андрей
    30 октября 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    С самого начала знакомства очень дружно, душевно, интересно и увлекательно. Живая экскурсия и замечательный экскурсовод. Ненапряжно по информации и по темпу, с живыми примерами, а не просто перечень событий.
    Спасибо за проведённое с интересом время
  • Т
    Татьяна
    5 октября 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Доброго дня! В Витебске мы были в 2013 году и то проездом, но город и при беглом взгляде оставил неизгладимый
    читать дальше

    след. Спустя время решили посетить его уже с целью познакомиться с историей, попробовать белорусскую кухню. Экскурсия, которую провела Анастасия, превзошла все наши ожиданиям. Мы узнали, как развивался город, прикоснулись к тайнам и легендам, теперь сможем показать, где в городе кепка Лужкова, и рассказать, почему во время Славянского базара идут дожди. Попробовали разные наливки, услышали белорусские тосты. Гид нас покорила своим оптимизмом, легкостью подачи информации. Всем рекомендую и сама еще вернуть продегустировать еврейскую наливку!

  • М
    Марина
    4 октября 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Спасибо Анастасии, 2 часа пролетели не заметно, было интересно, забавно, весело.
  • Ю
    Юлия
    21 сентября 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Анастасия! Это экскурсия была удивительная. Вы влюбили нас в Ваш город. Рассказали о традициях, проверили нашу внимательность, провели по тихим
    читать дальше

    улочкам (теперь мы знаем историю улицы Крылова). А Ваш задор и энергия создали приятную атмосферу общения. Ваши тосты взяты на вооружение. С большим удовольствием будем рекомендовать знакомство с Вами друзьям.

  • I
    Irina
    14 сентября 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Анастасия очень интересный рассказчик. 2 часа пролетели незаметно. Узнали много нового из истории города Витебска. Очень любим этот город, и когда приезжаем в Беларусь, то мимо не проезжаем. Надеемся вновь увидеться и послушать новые рассказы от прелестной Анастасии.
  • Н
    Наталия
    5 сентября 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Анастасия, спасибо! Город для нас заиграл новыми красками, стал глубже и занял прочное место в сердечке. Отлично провели вечер!
  • М
    Марина
    27 августа 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Спасибо за прогулку по старому городу.
    Отдельное спасибо - за угощения и красивую белорусскую речь.
  • И
    Ирина
    23 августа 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Эмоционально, информативно, рекомендуем.
  • О
    Ольга
    20 августа 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Огромное спасибо Анастасии за экскурсию, очень позитивно, интересно и большой объем информации. Столько интересных мест нам показала и интересных историй рассказала. Кто хочет узнать больше о Витебске тогда Вам к Анастасии!!! 🔥
  • О
    Ольга
    15 августа 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Анастасия- чудо. Маршрут очень интересный. Рассказывала так, что ни на минуту не могли отвлечься. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Анастасия-это 🔥, энергия, юмор, знания, красота и обаяние!!! С первых же, даже не минут, а секунд располагает к себе, полностью
    читать дальше

    завладевает вниманием и все 2-2,5 часа пролетают как одно мгновение. И как же жалко ее отпускать по окончании экскурсии!!!
    Анастасия, спасибо Вам за Витебск, что влюбили в город, показали, рассказали и угостили!!! Это было шедеврально!!! Браво!! 👏👏👏
    Счастья Вам и процветания!! Вы наша бусечка!! 😘❤️

  • Е
    Екатерина
    11 августа 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Прекрасная экскурсия с отличным гидом Анастасией! Увлекательный рассказ смог заинтересовать всю нашу команду: от дочки 12 лет до дедушки))).
  • Ж
    Жирнова
    10 августа 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Экскурсовод Анастасия просто очаровала. Ее рассказ, шутки, улыбки - все покоряет. После этой встрече мы решили, что приедем в Витебск
    читать дальше

    ещё раз и возьмём друзей, чтобы послушать экскурсии Анастасии. Надеемся, что ее планы на новые маршруты и на новые экскурсионные и исторические об’екты будут обязательно реализованы.

  • А
    Алена
    8 августа 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Большое спасибо, Анастасия!
    Получили настоящее удовольствия и от прогулки и от общения!
    Интересные истории из жизни города, необычная подача материала!

    Спасибо вам огромное, мы потом вечером еще ходили все фонарики рассмотрели!
  • Р
    Рената
    7 августа 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Рада, что первую прогулку по центру Витебска совершили именно с Анастасией. Хорошее чувство собеседника, несложный, но интересный маршрут, рассказы об
    читать дальше

    особенностях развития города и занятиях его жителей, не "плакатная" экскурсия, а живая с легким юмором прогулка-беседа позволили нам провести теплый солнечный вечер в Витебске с огромным удовольствием.

  • Е
    Екатерина
    2 августа 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Мы провели в Витебске всего день и очень рады что попали на экскурсию к Анастасии. Благодаря ее таланту рассказчика и харизме прониклись духом города, узнали много интересного и познакомились со многими достопримечательностями.
  • И
    Ирина
    2 августа 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Экскурсия- супер!
    Анастасия- супер-супер!
    Интересно, живо, весело!
    Дегустировали из четверых двое(говорят, что было вкусненько!), двум непьющим дали с собой! Приятный сюрприз!
    Пообещали вернуться, только для того, чтобы еще раз пообщаться с Настюшей!
  • М
    Мария
    29 июля 2025
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Отличный июльский вечер в Витебске с прекрасным экскурсоводом. Нам все очень понравилось! Спасибо!

