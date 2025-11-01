Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
«По вашему желанию мы можем заглянуть в сувенирный магазин или отдохнуть за чашечкой кофе в уютном кафе»
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
«Дегустация наливок включена в стоимость экскурсии»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
«Пешеходная улица имени Суворова с сувенирными лавками, картинными галереями, кафе, трактирами и кофейнями»
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
«Узнаете, какой памятник исполняет желания и в какой синагоге женился Марк Шагал, а ещё — где варят самые вкусные кофе и глинтвейн»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия по Витебску
Убедиться, что белорусская кухня - это не только картофель, и отведать лучшие национальные блюда
Начало: Ратушная площадь
«Эта дружеская прогулка охватит ключевые достопримечательности Витебска и затронет не только его гастрономию, но и богатую историю»
Завтра в 12:00
11 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 ноября 2025Добрый день. Были на экскурсии 31 октября 2025 года. Экскурсия - улёт. Анастасия - прекрасный гид. Она заразила нас своим
- ННаталья1 ноября 2025Однозначно рекомендую! Очень интересно, время пролетело незаметно! Анастасия МОЛОДЕЦ!
- ААндрей30 октября 2025С самого начала знакомства очень дружно, душевно, интересно и увлекательно. Живая экскурсия и замечательный экскурсовод. Ненапряжно по информации и по темпу, с живыми примерами, а не просто перечень событий.
Спасибо за проведённое с интересом время
- ТТатьяна5 октября 2025Доброго дня! В Витебске мы были в 2013 году и то проездом, но город и при беглом взгляде оставил неизгладимый
- ММарина4 октября 2025Спасибо Анастасии, 2 часа пролетели не заметно, было интересно, забавно, весело.
- ЮЮлия21 сентября 2025Анастасия! Это экскурсия была удивительная. Вы влюбили нас в Ваш город. Рассказали о традициях, проверили нашу внимательность, провели по тихим
- IIrina14 сентября 2025Анастасия очень интересный рассказчик. 2 часа пролетели незаметно. Узнали много нового из истории города Витебска. Очень любим этот город, и когда приезжаем в Беларусь, то мимо не проезжаем. Надеемся вновь увидеться и послушать новые рассказы от прелестной Анастасии.
- ННаталия5 сентября 2025Анастасия, спасибо! Город для нас заиграл новыми красками, стал глубже и занял прочное место в сердечке. Отлично провели вечер!
- ММарина27 августа 2025Спасибо за прогулку по старому городу.
Отдельное спасибо - за угощения и красивую белорусскую речь.
- ИИрина23 августа 2025Эмоционально, информативно, рекомендуем.
- ООльга20 августа 2025Огромное спасибо Анастасии за экскурсию, очень позитивно, интересно и большой объем информации. Столько интересных мест нам показала и интересных историй рассказала. Кто хочет узнать больше о Витебске тогда Вам к Анастасии!!! 🔥
- ООльга15 августа 2025Анастасия- чудо. Маршрут очень интересный. Рассказывала так, что ни на минуту не могли отвлечься. Спасибо.
- ТТатьяна13 августа 2025Анастасия-это 🔥, энергия, юмор, знания, красота и обаяние!!! С первых же, даже не минут, а секунд располагает к себе, полностью
- ЕЕкатерина11 августа 2025Прекрасная экскурсия с отличным гидом Анастасией! Увлекательный рассказ смог заинтересовать всю нашу команду: от дочки 12 лет до дедушки))).
- ЖЖирнова10 августа 2025Экскурсовод Анастасия просто очаровала. Ее рассказ, шутки, улыбки - все покоряет. После этой встрече мы решили, что приедем в Витебск
- ААлена8 августа 2025Большое спасибо, Анастасия!
Получили настоящее удовольствия и от прогулки и от общения!
Интересные истории из жизни города, необычная подача материала!
Спасибо вам огромное, мы потом вечером еще ходили все фонарики рассмотрели!
- РРената7 августа 2025Рада, что первую прогулку по центру Витебска совершили именно с Анастасией. Хорошее чувство собеседника, несложный, но интересный маршрут, рассказы об
- ЕЕкатерина2 августа 2025Мы провели в Витебске всего день и очень рады что попали на экскурсию к Анастасии. Благодаря ее таланту рассказчика и харизме прониклись духом города, узнали много интересного и познакомились со многими достопримечательностями.
- ИИрина2 августа 2025Экскурсия- супер!
Анастасия- супер-супер!
Интересно, живо, весело!
Дегустировали из четверых двое(говорят, что было вкусненько!), двум непьющим дали с собой! Приятный сюрприз!
Пообещали вернуться, только для того, чтобы еще раз пообщаться с Настюшей!
- ММария29 июля 2025Отличный июльский вечер в Витебске с прекрасным экскурсоводом. Нам все очень понравилось! Спасибо!
