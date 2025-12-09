Найдено 4 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Антверпене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 16 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по историческим местам Антверпена с личным гидом История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ... «Собор Богоматери — самая монументальная церковь Антверпена и наша заключительная точка» €160 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 15 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Антверпен времён Рубенса: обзорная экскурсия Познать город через историю жизни знаменитого художника «Но мы зайдём в кафедральный собор, где вы в полной мере оцените работы Мастера» €200 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. По следам Рубенса в Антверпене Узнайте, как Антверпен вдохновлял Рубенса и какую роль он сыграл в жизни города. Погружение в историю великого мастера ждет вас Начало: У монумента Рубенсу «Полюбуетесь работами мастера в соборе Богоматери» €180 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Здесь был Дюрер: путешествие в Антверпен Следуйте по стопам Дюрера в Антверпене и узнайте, как этот город стал центром искусства и торговли в 16 веке. История и искусство ждут вас Начало: По договорённости «Кафедральный собор — место упокоения Квентина Массейса, главного живописца Антверпена той эпохи» €180 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Антверпена

