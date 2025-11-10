Мои заказы

Здесь был Дюрер: путешествие в Антверпен, ставшее легендой

Следуйте по стопам Дюрера в Антверпене и узнайте, как этот город стал центром искусства и торговли в 16 веке. История и искусство ждут вас
В 1520 году Дюрер прибыл в Антверпен, где его встречали как знаменитость.

На этой экскурсии вы пройдете по местам, которые он посещал: от утраченной таверны Engelenborg до величественного кафедрального собора. Узнайте,
как город и художник повлияли друг на друга, какие тайны скрывают улицы и биржи. Вас ждут рассказы о переговорах Дюрера, его дневниках и знаменитых встречах. Откройте для себя центр торговой мощи и узнайте, почему Антверпен был магнитом для талантов эпохи

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Исторический маршрут по следам Дюрера
  • 🏛 Посещение ключевых достопримечательностей
  • 📚 Увлекательные факты и истории
  • 🖼 Визуальное оформление с картинами
  • 🔍 Тайны и загадки Антверпена
Ближайшие даты:
15
ноя18
ноя25
ноя29
ноя9
дек13
дек16
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Таверна Engelenborg
  • Португальская фактория
  • Центральная площадь
  • Кафедральный собор
  • Дом Якоба Фуггера

Описание экскурсии

Вы пройдёте по стопам Дюрера:

  • Таверна Engelenborg и португальская фактория — утраченные, но не забытые места. Тайные адреса и дом бургомистра
  • Дома немецких и итальянских купцов — биржа, банки и центр торговой мощи города
  • Центральная площадь — здание гильдии Святого Луки, где чествовали Дюрера
  • Кафедральный собор — место упокоения Квентина Массейса, главного живописца Антверпена той эпохи
  • Дом Якоба Фуггера — особняк самого богатого человека 16 века

Вы узнаете:

  • Как Антверпен повлиял на Дюрера в период его всемирной славы
  • Что означал знак качества «Сделано в Антверпене»
  • Чем занимался агент Рафаэля в этом городе
  • Почему Дюрер вёл дневник и на что тратил деньги
  • Куда пропали рога и лосиное копыто

Экскурсия визуально оформлена — вас ждут картины и портреты (и не только работы Дюрера).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Антверпене
Провела экскурсии для 940 туристов
Приветствую всех. Меня зовут Елена, я живу в Бельгии с 2012 года, а с 2013 работаю гидом. Мой опыт с индивидуальными туристами и большими группами позволяет легко подстроить программы под
разные нужды. Я живу в Антверпене, в историческом центре, знаю и рассказываю истории о нём в своём блоге. Я автор нескольких уникальных экскурсий в Антверпене и Брюгге, с радостью поделюсь моими знаниями и открытиями. Считаю, что людям нужны люди, поэтому делаю акцент на исторических персонажах и современных аспектах жизни в Бельгии. Легко общаюсь, динамично веду программы. До встречи в Антверпене и Брюгге.

Входит в следующие категории Антверпена

