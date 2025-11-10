Елена — ваш гид в Антверпене

Провела экскурсии для 940 туристов

читать дальше разные нужды. Я живу в Антверпене, в историческом центре, знаю и рассказываю истории о нём в своём блоге. Я автор нескольких уникальных экскурсий в Антверпене и Брюгге, с радостью поделюсь моими знаниями и открытиями. Считаю, что людям нужны люди, поэтому делаю акцент на исторических персонажах и современных аспектах жизни в Бельгии. Легко общаюсь, динамично веду программы. До встречи в Антверпене и Брюгге.

Приветствую всех. Меня зовут Елена, я живу в Бельгии с 2012 года, а с 2013 работаю гидом. Мой опыт с индивидуальными туристами и большими группами позволяет легко подстроить программы под