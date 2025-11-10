В 1520 году Дюрер прибыл в Антверпен, где его встречали как знаменитость.
На этой экскурсии вы пройдете по местам, которые он посещал: от утраченной таверны Engelenborg до величественного кафедрального собора. Узнайте,
На этой экскурсии вы пройдете по местам, которые он посещал: от утраченной таверны Engelenborg до величественного кафедрального собора. Узнайте,
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Исторический маршрут по следам Дюрера
- 🏛 Посещение ключевых достопримечательностей
- 📚 Увлекательные факты и истории
- 🖼 Визуальное оформление с картинами
- 🔍 Тайны и загадки Антверпена
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Таверна Engelenborg
- Португальская фактория
- Центральная площадь
- Кафедральный собор
- Дом Якоба Фуггера
Описание экскурсии
Вы пройдёте по стопам Дюрера:
- Таверна Engelenborg и португальская фактория — утраченные, но не забытые места. Тайные адреса и дом бургомистра
- Дома немецких и итальянских купцов — биржа, банки и центр торговой мощи города
- Центральная площадь — здание гильдии Святого Луки, где чествовали Дюрера
- Кафедральный собор — место упокоения Квентина Массейса, главного живописца Антверпена той эпохи
- Дом Якоба Фуггера — особняк самого богатого человека 16 века
Вы узнаете:
- Как Антверпен повлиял на Дюрера в период его всемирной славы
- Что означал знак качества «Сделано в Антверпене»
- Чем занимался агент Рафаэля в этом городе
- Почему Дюрер вёл дневник и на что тратил деньги
- Куда пропали рога и лосиное копыто
Экскурсия визуально оформлена — вас ждут картины и портреты (и не только работы Дюрера).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Антверпене
Провела экскурсии для 940 туристов
Приветствую всех. Меня зовут Елена, я живу в Бельгии с 2012 года, а с 2013 работаю гидом. Мой опыт с индивидуальными туристами и большими группами позволяет легко подстроить программы подЗадать вопрос
Входит в следующие категории Антверпена
Похожие экскурсии из Антверпена
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Антверпен: индивидуальная экскурсия по городу
Центральный ж/д вокзал: сочетание роскоши и инженерного прорыва. Отсюда начинаются кварталы: бриллиантовый, еврейский, китайский, арабский
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский музей изящных искусств Антверпена
Индивидуальная экскурсия по Королевскому музею Антверпена: шедевры старых мастеров и современное искусство в дружеской атмосфере
Начало: У входа в музей
11 ноя в 11:30
13 ноя в 18:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Антверпен: история, искусство и современность
Прогулка по Антверпену: средневековые замки, дом Рубенса, Кафедральный собор и современная жизнь города. Узнайте больше о культуре и традициях
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:00
€200 за всё до 16 чел.