Замки, дворцы и особняки Брюсселя

Найдено 5 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Брюсселе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Брюсселю
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
29 отзывов
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Тронной площади, около Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Многоликий Брюссель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Многоликий Брюссель
От Средневековья до современности - всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
«Здесь я покажу вам Королевский дворец, Парламент, дворцы принцев и герцогов, район Саблон и самое большое здание Суда в Европе»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 15 чел.
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Грамотное, полноценное и осмысленное знакомство с прекрасной столицей Бельгии
«а также Дворец правосудия, Королевский дворец, улица Буше, неоготическая церковь Нотр-Дам-де-Лакен, готический собор Святых Михаила и Гудулы, старейший храм Брюсселя, негласный символ столицы, «революционный» театр и многое другое»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 7 чел.
Брюссель и короли
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Брюссель и короли
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
Начало: У Королевского дворца
«С другой – Королевский дворец – официальная резиденция бельгийских монархов»
21 июня в 11:00
22 июня в 11:00
145 за всё до 4 чел.
Брюссель для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Брюссель для детей
Открыть загадочное «сердце Европы»: экскурсия с интересными заданиями, вопросами и историями
«На прогулке по центру ребята встретят самые интересные достопримечательности Брюсселя: увидят Королевский дворец, разгадают тайны Бельгийского двора и рассмотрят дома гильдий на площади Гранд Плас»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
219 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Брюсселю
    Полина прекрасный гид и интересный собеседник. Экскурсия проходит по интересному маршруту без толп туристов. После прогулки захотелось ещё на денек остаться в Брюсселе:-) Рекомендую!
  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Брюсселю
    Были с детьми, для ребенка 7 лет сложно быстро перемещаться по маршруту, темп экскурсии очень высокий « галопом по Европе».
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    Остановки небольшие, в основном бежишь от одного места к другому, получаешь разрозненные куски информации, иногда не понятно зачем мы здесь остановились, т к ничего примечательного нет. Маршрут, на мой взгляд, составлен спорно. Лучше меньше остановок, но более содержательно.

  • Д
    Дориан
    28 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Брюсселю
    Организация, маршрут и энтузиазм гида - всё понравилось. Спасибо!
  • Д
    Дина
    25 мая 2024
    Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
    Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически все достопримечательности Брюсселя. Андрей очень увлекательный рассказчик. После экскурсии захотелось вернуться в каждое место и еще раз насладиться.
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  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
    Спасибо за прекрасную экскурсию, все прошло отлично, рекомендую Андрея как гида!
  • М
    Марк
    9 мая 2024
    Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
    Посетили экскурсию Андрея "Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа". Экскурсия очень понравилась, также подмечу его интересный и необычный стиль общения.
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    Автомобиль (Mercedes-Benz V-класс) комфортный и чистый. Также хотелось бы отметить, что Андрей очень классно и профессионально фотографирует, поэтому фотографии получилось яркие. Рекомендую гида - Андрея!

  • М
    Михаил
    2 мая 2024
    Многоликий Брюссель
    Профессиональный гид. Задавать ей вопросы и получать ответы доставляет удовольствие. Ее удивительный и разносторонний взгляд на пиво (!) изменил наше отношение к нему кардинально. Пиво меньше 11 процентов алкоголя - это столовое пиво! Как это верно
  • D
    Darya
    15 марта 2024
    Брюссель и короли
    Замечательный экскурсовод! Время пролетело быстро и очень увлекательно. Лейла отвечала на все вопросы, открыла много нового. Спасибо большое за советы по ресторанам. Очень советую данного экскурсовода и ее экскурсии!!!! Спасибо большое!
  • Л
    Людмила
    30 ноября 2023
    Многоликий Брюссель
    Спасибо огромное Наталье за интересную и содержательную экскурсию,увидели основные достопримечательности,познакомились с жизнью современных бельгийцев,очень понравилась коммуникация и умение донести максимум информации за ограниченное время Натальи,всем рекомендуем этого профессионального гида
  • А
    Алена
    11 августа 2023
    Брюссель и короли
    Когда приехали в Бельгию и Брюссель, то впечатления были не самыми приятными, очень устали с дороги. На следующий день была
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    запланирована экскурсия с Лэйлой, никаких особых ожиданий от которой не было. Начиналось все стандартно, но уже через минут 20 меня все больше затягивало в историю Бельгии, и Брюссель постепенно стал раскрываться передо мной с самой лучшей своей стороны, и в плане архитектуры, и в плане гастрономии. Конечно это во многом благодаря рассказу и знаниям Лэйлы. Маршрут выстроен очень хорошо и постепенно набирал обороты в плане приятных впечатлений. В конце Лейла посоветовала где можно купить вкусный шоколад, вафли, сувениры, что именно лучше поробовать из брюссельской кухни и где. Экскурсией осталась очень довольна, приеду в Бельгию и Брюссель еще не раз именно благодаря Лэйле и ее рассказам, очень много еще хочется посетить и попробовать

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июне 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 350. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 90 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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