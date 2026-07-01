Часто Болгарию ассоциируют с морем, но 60% страны покрыто горами. В них образуются загадочные пещеры, я покажу вам одни из самых красивых. Очите на Бога соединяют небеса и землю: кажется, что Господь смотрит с вышины. А в Сыевой Дупке изучим сталактиты и сталагмиты, которые природа создала за миллионы лет до нас.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Выезжаем из Софии и посещаем две пещеры. По желанию пообедаем блюдами болгарской кухни — мясом на гриле со свежими овощами. Время в пути — около 1,5 ч в одну сторону.

Пещера Сыева Дупка — пройдём по залам, в которых проводят концерты. Я расскажу, как нашли пещеру и сколько лет гигантским сталактитам и сталагмитам внутри неё.

Очите на Бога — поделюсь, почему это место считают мистическим.

А ещё вы узнаете

о жизни в Болгарии и Софии

особенностях болгарского менталитета

национальной кухне

факты о кириллице — её миру дала Болгария

местных минеральных источниках — их в стране около 600, больше из Европы только в Исландии

лыжных курортах

Организационные детали