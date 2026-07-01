Часто Болгарию ассоциируют с морем, но 60% страны покрыто горами. В них образуются загадочные пещеры, я покажу вам одни из самых красивых. Очите на Бога соединяют небеса и землю: кажется, что Господь смотрит с вышины. А в Сыевой Дупке изучим сталактиты и сталагмиты, которые природа создала за миллионы лет до нас.
Описание экскурсии
Выезжаем из Софии и посещаем две пещеры. По желанию пообедаем блюдами болгарской кухни — мясом на гриле со свежими овощами. Время в пути — около 1,5 ч в одну сторону.
Пещера Сыева Дупка — пройдём по залам, в которых проводят концерты. Я расскажу, как нашли пещеру и сколько лет гигантским сталактитам и сталагмитам внутри неё.
Очите на Бога — поделюсь, почему это место считают мистическим.
А ещё вы узнаете
- о жизни в Болгарии и Софии
- особенностях болгарского менталитета
- национальной кухне
- факты о кириллице — её миру дала Болгария
- местных минеральных источниках — их в стране около 600, больше из Европы только в Исландии
- лыжных курортах
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на бесшумном джипе Toyota RAV 4
- Отдельно оплачиваются вход в пещеру Сыева Дупка (€5 за чел.) и обед (€10–15 за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваш гид в Софии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид-экскурсовод в Софии и Болгарии. Живу здесь больше 15 лет. По профессии я ещё искусствовед. Хорошо знаю и люблю этот город, страну, ее древнюю историю, культуру и её традиции. Провожу как пешеходные экскурсии, так и на автомобиле по Болгарии. Покажу вам её красивую природу, горы, свожу на горячие источники, а также в знаменитые монастыри и места силы.
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