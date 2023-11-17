Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами

Подняться на древний монолит, полюбоваться шикарными панорамами и отдохнуть на красивом пляже

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Гора Коштау — визитная карточка соседнего с Рио городка Нитерой. Вместе мы доберёмся до него на общественном транспорте и отправимся на вершину древнего монолита. Подъём лёгкий и занимает не более получаса. В награду за усилия мы получим роскошные виды на Рио и Атлантический океан. А потом отдохнём на чистом, спокойном и очень живописном пляже Итакоатиара.
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Ближайшие даты:
17
ноя
18
ноя
20
ноя
22
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нитерой — соседний с Рио городок, расположенный по другую сторону залива Гуанабара. Мы отправимся в него на общественном транспорте, дорога в одну сторону до стартовой точки маршрута займёт около 1,5 часов. Гора Коштау, которую мы будем покорять, — это не просто природный массив. Это ещё и многовековая история местных коренных жителей. Вы раскроете, почему слово «Коштау» тяжело произносить даже бразильцам, что оно означает и какие народы здесь обитали. Полюбуетесь с высоты 210 метров панорамой Рио и Атлантического океана. После спуска отдохнёте на прекрасном нетуристическом пляже Итакоатиара.

Организационные детали

  • Билеты на общественный транспорт в обе стороны включены в стоимость
  • Оплата за экскурсию в евро/долларах нового образца или реалах по курсу на день проведения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Barcas Praça XV
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рио-де-Жанейро

Индивидуальные
Пешеходные
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Горы
Треккинг и походы

Похожие туры из Рио-де-Жанейро

Покорение горы «Сахарная голова»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Покорение горы «Сахарная голова»
Совершить несложный подъём на смотровую площадку главной горы Рио и полюбоваться шикарными пейзажами
на Praia Vermelha, Urca
Завтра
18 ноя
20 ноя
22 ноя
10590 за всё до 3 чел.
К символу Рио через леса и фавелы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
К символу Рио через леса и фавелы
Автомобильное путешествие по самым живописным местам города
Сегодня
Завтра
18 ноя
19 ноя
от 175 за всё до 3 чел.
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Забраться на вершину горы-символа бразильского кинематографа
у отеля Sheraton (Leblon)
Завтра
18 ноя
20 ноя
22 ноя
9581 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рио-де-Жанейро. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ