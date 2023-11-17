Подняться на древний монолит, полюбоваться шикарными панорамами и отдохнуть на красивом пляже
Гора Коштау — визитная карточка соседнего с Рио городка Нитерой. Вместе мы доберёмся до него на общественном транспорте и отправимся на вершину древнего монолита. Подъём лёгкий и занимает не более получаса. В награду за усилия мы получим роскошные виды на Рио и Атлантический океан. А потом отдохнём на чистом, спокойном и очень живописном пляже Итакоатиара.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нитерой — соседний с Рио городок, расположенный по другую сторону залива Гуанабара. Мы отправимся в него на общественном транспорте, дорога в одну сторону до стартовой точки маршрута займёт около 1,5 часов. Гора Коштау, которую мы будем покорять, — это не просто природный массив. Это ещё и многовековая история местных коренных жителей. Вы раскроете, почему слово «Коштау» тяжело произносить даже бразильцам, что оно означает и какие народы здесь обитали. Полюбуетесь с высоты 210 метров панорамой Рио и Атлантического океана. После спуска отдохнёте на прекрасном нетуристическом пляже Итакоатиара.
Организационные детали
- Билеты на общественный транспорт в обе стороны включены в стоимость
- Оплата за экскурсию в евро/долларах нового образца или реалах по курсу на день проведения
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Barcas Praça XV
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь (уже 8 лет как). Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потом из Рио в нём же удаленно и в итоге поняла — душа не лежит:) Окончила курсы гидов — и теперь могу показывать город таким же влюблённым в него энтузиастам, какой была сама 10 лет назад. Обожаю историю этого прекрасного города, этой страны. Побывала уже во всех уголках Рио и хочу показать это всё вам!
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