1 отзыв оставили туристы

Практически все в Бразилии - от музыки, танцев и традиционной бразильской кухни 🥧 до религий и верований - имеет африканские корни. На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с исторически значимыми для афробразильцев местами и узнаете много нового об элементах их культуры и степени ее влияния на весь бразильский мир.

Что вас ожидает

История религиозных направлений кандобле и макумба.

Вы узнаете о том, что хотя официальная религия Бразилии – христианство, а главный символ Рио-де-Жанейро – статуя Иисуса Христа, большой процент населения – весьма своеобразные католики, и в их вероисповедание прочно вплетены афробразильские культы.

Я расскажу вам, кто такие Прето Вельо и Йеманжа.

Почему в канун Нового года все бразильцы как один облачаются в белое и несут цветы и дары к океану.

Зайдем в церковь Богоматери Розарии и Святого Бенедикта для чернокожих.

Исторически значимые для афробразильцев кварталы. Вы увидите место бывшего порта, в который привозили рабов, и рынка, где ими торговали. Пройдем по старинным улочкам Морро де Консейсао.

Происхождение капоэйры. Поговорим о том, как появилось это необычное боевое искусство на самом деле, и где раньше им занимались в Рио.

Прогуляемся по улице самбы – Педра ду Сал, где по понедельникам проходят известные на весь город самба-вечеринки.