1 отзыв оставили туристы

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Маленькая Африка

История афробразильского населения Рио-де-Жанейро

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
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40 за человека

У этой экскурсии1 отзыв
5
Анна и Слава
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Анна и Слава – Гид в Рио-де-Жанейро
Практически все в Бразилии - от музыки, танцев и традиционной бразильской кухни 🥧 до религий и верований - имеет африканские корни.

На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с исторически значимыми для афробразильцев местами и узнаете много нового об элементах их культуры и степени ее влияния на весь бразильский мир.
Маленькая Африка
Маленькая Африка

Что вас ожидает

История религиозных направлений кандобле и макумба.

  • Вы узнаете о том, что хотя официальная религия Бразилии – христианство, а главный символ Рио-де-Жанейро – статуя Иисуса Христа, большой процент населения – весьма своеобразные католики, и в их вероисповедание прочно вплетены афробразильские культы.
  • Я расскажу вам, кто такие Прето Вельо и Йеманжа.
  • Почему в канун Нового года все бразильцы как один облачаются в белое и несут цветы и дары к океану.
  • Зайдем в церковь Богоматери Розарии и Святого Бенедикта для чернокожих.

Исторически значимые для афробразильцев кварталы. Вы увидите место бывшего порта, в который привозили рабов, и рынка, где ими торговали. Пройдем по старинным улочкам Морро де Консейсао.

Происхождение капоэйры. Поговорим о том, как появилось это необычное боевое искусство на самом деле, и где раньше им занимались в Рио.

Прогуляемся по улице самбы – Педра ду Сал, где по понедельникам проходят известные на весь город самба-вечеринки.

Маленькая Африка
Маленькая Африка
Маленькая Африка

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна и Слава
Анна и Слава
Путешествую более 20 лет. В Рио приехал в 2002, полюбил город и решил тут остаться. Первый русскоговорящий гид, проводящий туры в фавеле. Жил в трущобе Кантагало в 2006-2008 и в фавеле Сан-Жоан в 2014-2016. Написал несколько статей о фавелах для русской прессы, сейчас работаю над книгой.
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1 отзыв оставили туристы

Наталия
7 января 2020
Замечательная и обаятельная Анна прекрасный гид, Было познавательно и интересно спасибо до новых встреч

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