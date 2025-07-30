1 отзыв оставили туристы

Практически все в Бразилии - от музыки, танцев и традиционной кухни до религий и верований - имеет африканские корни.
На экскурсии Маленькая Африка в Рио-де-Жанейро вы познакомитесь с исторически значимыми для
На экскурсии Маленькая Африка в Рио-де-Жанейро вы познакомитесь с исторически значимыми для
6 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальная культурная программа
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🎶 Живая музыка и танцы
- 🕌 Посещение значимых религиозных мест
- 🥋 Узнаете о капоэйре
- 🎉 Атмосфера настоящей самбы
Лучшее время для посещения
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мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения «Маленькой Африки» - с мая по август. В эти месяцы в Рио-де-Жанейро царит комфортная погода, а количество туристов уменьшается, что позволяет насладиться атмосферой города без лишней суеты. Март, апрель, сентябрь и октябрь также подходят для визита, хотя в это время возможны кратковременные дожди. В остальное время года, несмотря на жару и повышенную влажность, экскурсия остаётся доступной и интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь Богоматери Розарии и Святого Бенедикта для чернокожих
- Место бывшего порта
- Рынок рабов
- Улицы Морро де Консейсао
- Улица самбы Педра ду Сал
Описание экскурсии
История религиозных направлений кандобле и макумба.
- Вы узнаете о том, что хотя официальная религия Бразилии – христианство, а главный символ Рио-де-Жанейро – статуя Иисуса Христа, большой процент населения – весьма своеобразные католики, и в их вероисповедание прочно вплетены афробразильские культы.
- Я расскажу вам, кто такие Прето Вельо и Йеманжа.
- Почему в канун Нового года все бразильцы как один облачаются в белое и несут цветы и дары к океану.
- Зайдем в церковь Богоматери Розарии и Святого Бенедикта для чернокожих.
Исторически значимые для афробразильцев кварталы. Вы увидите место бывшего порта, в который привозили рабов, и рынка, где ими торговали. Пройдем по старинным улочкам Морро де Консейсао.
Происхождение капоэйры. Поговорим о том, как появилось это необычное боевое искусство на самом деле, и где раньше им занимались в Рио.
Прогуляемся по улице самбы – Педра ду Сал, где по понедельникам проходят известные на весь город самба-вечеринки.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- В стране перестали принимать доллары старого выпуска. Пожалуйста, подготовьте к оплате доллары нового образца или евро или реалы. При необходимости возможен безналичный расчёт в рублях
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Слава — ваша команда гидов в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1636 туристов
С городом так же, как с человеком: если любишь — то целиком, со всеми трещинками и изъянами. С Рио мы многолетние друзья, знающие друг друга с самых разных сторон. Наше
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересная история Африки в Бразилии, стоит посетить. Оксана очень дружелюбный, отзывчивый и открытый человек.
Чем можно улучшить:
1) структурировать экскурсию - вести рассказ от начала (может быть начать с порта и момента
Чем можно улучшить:
1) структурировать экскурсию - вести рассказ от начала (может быть начать с порта и момента
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Замечательная и обаятельная Анна прекрасный гид, Было познавательно и интересно спасибо до новых встреч
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