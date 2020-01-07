1 отзыв оставили туристы

История религиозных направлений кандобле и макумба.
Вы узнаете о том, что хотя официальная религия Бразилии – христианство, а главный символ Рио-де-Жанейро – статуя Иисуса Христа, большой процент населения – весьма своеобразные католики, и в их вероисповедание прочно вплетены афробразильские культы.
Я расскажу вам, кто такие Прето Вельо и Йеманжа.
Почему в канун Нового года все бразильцы как один облачаются в белое и несут цветы и дары к океану.
Зайдем в церковь Богоматери Розарии и Святого Бенедикта для чернокожих.
Исторически значимые для афробразильцев кварталы. Вы увидите место бывшего порта, в который привозили рабов, и рынка, где ими торговали. Пройдем по старинным улочкам Морро де Консейсао.
Происхождение капоэйры. Поговорим о том, как появилось это необычное боевое искусство на самом деле, и где раньше им занимались в Рио.
Прогуляемся по улице самбы – Педра ду Сал, где по понедельникам проходят известные на весь город самба-вечеринки.
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Путешествую более 20 лет. В Рио приехал в 2002, полюбил город и решил тут остаться. Первый русскоговорящий гид, проводящий туры в фавеле. Жил в трущобе Кантагало в 2006-2008 и в фавеле Сан-Жоан в 2014-2016. Написал несколько статей о фавелах для русской прессы, сейчас работаю над книгой.
На территории национального парка “Тижука” находится гора “Педра Бонита”, о том, какие потрясающие виды с нее открываются в педрассветный час, знают, пожалуй, только местные жители. Со мной вы совершите нетрудный подъем на вершину, узнаете много интересных историй о жизни в Рио и увидите город с невероятно красивого ракурса в самое таинственное время суток.
Побывать в нетуристических местах города и получить советы по его покорению
Рио-де-Жанейро — это не просто город контрастов, это особое состояние души! Мы, влюблённые в него люди, откроем вам все тайны местной жизни. Вы узнаете, кто такие кариоки, как они отдыхают и чему радуются. Мы поделимся самыми известными локациями города и его секретными местами, легендами и забавными фактами. Вы научитесь общаться с Рио на «ты» и завоюете этот город вечного праздника.
Чтобы почувствовать невероятную смесь ярких культур, составляющих образ Бразилии, нужно приобщиться к национальной кухне. На экскурсии вы попробуете фейжуаду – самое популярное бразильское блюдо, научитесь его готовить по домашнему семейному рецепту, узнаете не только об истории бразильской кухни, но и увидите, как в Рио-де-Жанейро живут обычные люди.
Именно в бразильском карнавале проявляется характер Рио-де-Жанейро. Чтобы ощутить атмосферу главного праздника города, необязательно приезжать на сам карнавал. В школах самбы подготовка к выступлению давно стала частью ежедневной жизни горожан, и прикоснуться к этой стороне города – значит попытаться понять настоящий дух красочного и страстного Рио.
Проследить историю города и поразиться его контрастам
Дворцы и уличные попрошайки, роскошные конфетарии и пошарпанные бары, дорогие бутики и копеечные лавки, многовековое насаждение европейской культуры и свободолюбивый бразильский дух, прошлое и настоящее, музеи и уличный арт – все это дикое переплетение контрастов вы увидите на обзорной прогулке по городу.
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
Вы увидите все главные достопримечательности города, посмотрите на него с высоты птичьего полета, искупаетесь в священном водопаде и погуляете по Атлантическому лесу. Мы расскажем об истории Рио, менталитете местных жителей и поможем почувствовать характер этого невероятного места!
Автомобильное путешествие по самым живописным местам города
Пытаясь самостоятельно подняться на вершину холма Корковадо к символу Рио — монументу Христа-Искупителя, вы найдёте несколько вариантов подъёма, однако в реальности все они в высокий сезон сопряжены с потерями времени в очередях на подъём и спуск, а кроме того, лишают вас возможности посетить другие интересные и красивые места. Мы разработали маршрут, в котором помимо неутомительного посещения знаменитой статуи вас будет ждать крупнейший городской лес мира, богемный район Санта-Тереза, легендарные фавелы, роскошные пляжи и, разумеется, дегустация асаи!