1 отзыв оставили туристы

Практически все в Бразилии - от музыки, танцев и традиционной кухни до религий и верований - имеет африканские корни.На экскурсии Маленькая Африка в Рио-де-Жанейро вы познакомитесь с исторически значимыми для

афробразильцев местами и узнаете много нового об элементах их культуры и степени ее влияния на весь бразильский мир. Вы узнаете о религиозных направлениях кандобле и макумба, о том, кто такие Прето Вельо и Йеманжа, и почему в канун Нового года все бразильцы облачаются в белое и несут цветы к океану. Прогулка по историческим кварталам, посещение места бывшего порта рабов и рынка, где ими торговали, а также старинные улочки Морро де Консейсао позволят вам глубже понять историю города. Узнайте о происхождении капоэйры и прогуляйтесь по улице самбы Педра ду Сал, где проходят известные самба-вечеринки. Экскурсию проведет профессиональный гид, который расскажет вам все самое интересное

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения «Маленькой Африки» - с мая по август. В эти месяцы в Рио-де-Жанейро царит комфортная погода, а количество туристов уменьшается, что позволяет насладиться атмосферой города без лишней суеты. Март, апрель, сентябрь и октябрь также подходят для визита, хотя в это время возможны кратковременные дожди. В остальное время года, несмотря на жару и повышенную влажность, экскурсия остаётся доступной и интересной.

Сейчас август — это идеальное время.