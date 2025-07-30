1 отзыв оставили туристы

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Маленькая Африка

Познакомьтесь с афробразильской культурой и историей Рио-де-Жанейро. Узнайте о религиях, традициях и боевых искусствах, прогуливаясь по значимым местам города
Практически все в Бразилии - от музыки, танцев и традиционной кухни до религий и верований - имеет африканские корни.

На экскурсии Маленькая Африка в Рио-де-Жанейро вы познакомитесь с исторически значимыми для
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афробразильцев местами и узнаете много нового об элементах их культуры и степени ее влияния на весь бразильский мир.

Вы узнаете о религиозных направлениях кандобле и макумба, о том, кто такие Прето Вельо и Йеманжа, и почему в канун Нового года все бразильцы облачаются в белое и несут цветы к океану.

Прогулка по историческим кварталам, посещение места бывшего порта рабов и рынка, где ими торговали, а также старинные улочки Морро де Консейсао позволят вам глубже понять историю города.

Узнайте о происхождении капоэйры и прогуляйтесь по улице самбы Педра ду Сал, где проходят известные самба-вечеринки. Экскурсию проведет профессиональный гид, который расскажет вам все самое интересное

4.5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальная культурная программа
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🎶 Живая музыка и танцы
  • 🕌 Посещение значимых религиозных мест
  • 🥋 Узнаете о капоэйре
  • 🎉 Атмосфера настоящей самбы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения «Маленькой Африки» - с мая по август. В эти месяцы в Рио-де-Жанейро царит комфортная погода, а количество туристов уменьшается, что позволяет насладиться атмосферой города без лишней суеты. Март, апрель, сентябрь и октябрь также подходят для визита, хотя в это время возможны кратковременные дожди. В остальное время года, несмотря на жару и повышенную влажность, экскурсия остаётся доступной и интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Маленькая Африка
Маленькая Африка
Маленькая Африка

Что можно увидеть

  • Церковь Богоматери Розарии и Святого Бенедикта для чернокожих
  • Место бывшего порта
  • Рынок рабов
  • Улицы Морро де Консейсао
  • Улица самбы Педра ду Сал

Описание экскурсии

История религиозных направлений кандобле и макумба.

  • Вы узнаете о том, что хотя официальная религия Бразилии – христианство, а главный символ Рио-де-Жанейро – статуя Иисуса Христа, большой процент населения – весьма своеобразные католики, и в их вероисповедание прочно вплетены афробразильские культы.
  • Я расскажу вам, кто такие Прето Вельо и Йеманжа.
  • Почему в канун Нового года все бразильцы как один облачаются в белое и несут цветы и дары к океану.
  • Зайдем в церковь Богоматери Розарии и Святого Бенедикта для чернокожих.

Исторически значимые для афробразильцев кварталы. Вы увидите место бывшего порта, в который привозили рабов, и рынка, где ими торговали. Пройдем по старинным улочкам Морро де Консейсао.

Происхождение капоэйры. Поговорим о том, как появилось это необычное боевое искусство на самом деле, и где раньше им занимались в Рио.

Прогуляемся по улице самбы – Педра ду Сал, где по понедельникам проходят известные на весь город самба-вечеринки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стране перестали принимать доллары старого выпуска. Пожалуйста, подготовьте к оплате доллары нового образца или евро или реалы. При необходимости возможен безналичный расчёт в рублях

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Слава
Анна и Слава — ваша команда гидов в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1636 туристов
С городом так же, как с человеком: если любишь — то целиком, со всеми трещинками и изъянами. С Рио мы многолетние друзья, знающие друг друга с самых разных сторон. Наше
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знакомство началось в фавелах, неподалёку от самого шумного туристического района Копакабана, продолжилось в арт-районе Санта-Тереза и переросло в крепкую дружбу на улочках в Маленькой Африке. Будем рады познакомить с городом и вас, раскрыть вам его секреты. Если вы не любитель истоптанных туристами маршрутов, хотите увидеть запрятанные в недрах Рио места с историей и самые живописные природные красоты — вам точно к нам! Сомневаетесь с чего начать, нужен совет — напишите нам, мы постараемся помочь.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Артём
Интересная история Африки в Бразилии, стоит посетить. Оксана очень дружелюбный, отзывчивый и открытый человек.

Чем можно улучшить:

1) структурировать экскурсию - вести рассказ от начала (может быть начать с порта и момента
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прибытия рабов в Рио) и постепенно развивать историю по маршруту до современного времени 2) интересно было бы посмотреть исторические фотографии, рисунки, зарисовку тех времен и т. д., чтобы увидеть как это (пирс, церкви, дома и др) выглядело раньше 3) добавить что-то африканское, которое задействует органы не только зрения и слуха - например, напитки или еду африканскую

Интересная история Африки в Бразилии, стоит посетить. Оксана очень дружелюбный, отзывчивый и открытый человек.
Интересная история Африки в Бразилии, стоит посетить. Оксана очень дружелюбный, отзывчивый и открытый человек.
Интересная история Африки в Бразилии, стоит посетить. Оксана очень дружелюбный, отзывчивый и открытый человек.
Интересная история Африки в Бразилии, стоит посетить. Оксана очень дружелюбный, отзывчивый и открытый человек.
Интересная история Африки в Бразилии, стоит посетить. Оксана очень дружелюбный, отзывчивый и открытый человек.
Интересная история Африки в Бразилии, стоит посетить. Оксана очень дружелюбный, отзывчивый и открытый человек.
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Наталия
Замечательная и обаятельная Анна прекрасный гид, Было познавательно и интересно спасибо до новых встреч
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