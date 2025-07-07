Откройте для себя ночную жизнь Рио-де-Жанейро через призму лучших баров и ресторанов. Коктейли, музыка и культура ждут вас в этом уникальном путешествии
Ночная прогулка по барам Рио - это возможность ощутить пульс города. Вечер начинается в Boteco Belmonte с видом на Ипанему и фирменными кайпириньями.
Затем вас ждёт ресторан Garota de Ipanema, где
можно попробовать пиканью и узнать о бразильской культуре.
Продолжение вечера в Bip Bip с живой самбой и босановой, а завершение в Carioca da Gema, где ритмы самбы завораживают до утра. Погружение в местные традиции и напитки делает это путешествие незабываемым
Начнём вечер засветло в Boteco Belmonte. Отсюда открывается прекрасный вид на набережную Ипанемы, а в меню — фирменные кайпириньи и закуски, идеально подходящие для неспешного наблюдения за закатом.
Перейдём в культовый ресторан Garota de Ipanema, где в 1962 году была написана одноимённая песня Тома Жобима — «Девушка с Ипанемы». Здесь попробуем самую сочную в Рио пиканью на гриле и поговорим о бразильском национальном характере и культуре.
После ужина отправимся в Bip Bip на Копакабане — крошечный бар, ставший легендой Рио. Здесь на 20 квадратных метрах проходят самые душевные живые концерты самбы и босановы.
Завершим ночь в знаменитом самба-баре Carioca da Gema в районе Лапа. Это место — сердце ночной жизни Рио, где выступают лучшие самбисты города. Здесь можно танцевать до утра в окружении страстных ритмов или просто наблюдать и наслаждаться атмосферой.
Поговорим:
О бразильских кулинарных традициях — как они связаны с историей страны и как проявляются в национальных алкогольных напитках
Ночной жизни Рио и психологии его обитателей
Выдающихся личностях и, прежде всего, творцах самбы и босановы
Впрочем, разговор может зайти и о политике, и об экономике — практически о чём угодно. Мои рассказы не будут монологом — я приглашаю вас к интеллектуальному общению за бокалом коктейля или другого напитка.
Попробуем:
Кайпиринью — настоящий символ Бразилии. Готовится из кашасы (бразильского сахарного дистиллята), свежего лайма, тростникового сахара и льда. Можно оценить как классическую версию, так и с разнообразными фруктами — например, клубникой или маракуйей
Традиционную закуску к кайпиринье: пастель с креветками (тонкие хрустящие пирожки с нежной креветочной начинкой)
Коктейль Батида де Коко — сочетает кашасу, кокосовое молоко, сгущёнку и лед, создавая мягкую сливочную текстуру. Batida означает «взбитый», и коктейль действительно напоминает бархатистый молочный шейк
Clericot — бразильская интерпретация сангрии: белое вино с нарезанными тропическими фруктами и ликёром
Организационные детали
Ваш возраст — 18+
Дополнительно оплачиваются еда и напитки (средний чек — $60 за чел.), а также такси между локациями (примерно $20 по всему маршруту)
Мы можем скорректировать маршрут под ваши пожелания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Провёл экскурсии для 106 туристов
Меня зовут Михаил, и я рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на
разные темы, связанные с аргентинской, бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!
Lidiia
7 июл 2025
Я спонтанно заказал прогулку по ночному Рио. Михаил отреагировал мгновенно. Прогулка удалась, очень рекомендую. Михаил - очень эрудированный и интересный собеседник
Лина
7 июл 2025
Спасибо большое за чудесный вечер! Понравилось все. Мы гуляли, ели, слушали музыку, танцевали. В общем, очень хороший получился вечер! Я очень прочувствовала атмосферу Рио. Михаил очень дружелюбен, много знает интересного и не только о Бразилии. Еще раз спасибо.
ольга
24 июн 2025
Пишу этот отзыв с благодарностью Михаилу за чудесную прогулку по ночному Рио. Я прилетала по сути на одну ночь и хотела познакомиться с городом, при этом одна по нему гулять
побоялась. Михаил показал город и с туристической и с нетуристической стороны, познакомил с историей, традициями, особенностями культуры, показал знаковые бары и все это сопровождал интерессными расказами о жизни города. Михаил прекрассный рассказчик, интересный собеседник, подстраивался пд мои "хотелки" и смены нашего пути легко и непринужденно. Очень рекомендую всем кто ищет нескучное повествование и необычные места!