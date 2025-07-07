Мои заказы

Ночная прогулка по лучшим барам Рио

Откройте для себя ночную жизнь Рио-де-Жанейро через призму лучших баров и ресторанов. Коктейли, музыка и культура ждут вас в этом уникальном путешествии
Ночная прогулка по барам Рио - это возможность ощутить пульс города. Вечер начинается в Boteco Belmonte с видом на Ипанему и фирменными кайпириньями.

Затем вас ждёт ресторан Garota de Ipanema, где
читать дальше

можно попробовать пиканью и узнать о бразильской культуре.

Продолжение вечера в Bip Bip с живой самбой и босановой, а завершение в Carioca da Gema, где ритмы самбы завораживают до утра. Погружение в местные традиции и напитки делает это путешествие незабываемым

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍹 Уникальные коктейли
  • 🎶 Живая музыка самбы
  • 🌅 Вид на Ипанему
  • 🍽️ Кулинарные открытия
  • 💃 Танцы до утра
  • 📚 Интересные истории
Что можно увидеть

  • Boteco Belmonte
  • Garota de Ipanema
  • Bip Bip
  • Carioca da Gema

Описание экскурсии

Начнём вечер засветло в Boteco Belmonte. Отсюда открывается прекрасный вид на набережную Ипанемы, а в меню — фирменные кайпириньи и закуски, идеально подходящие для неспешного наблюдения за закатом.

Перейдём в культовый ресторан Garota de Ipanema, где в 1962 году была написана одноимённая песня Тома Жобима — «Девушка с Ипанемы». Здесь попробуем самую сочную в Рио пиканью на гриле и поговорим о бразильском национальном характере и культуре.

После ужина отправимся в Bip Bip на Копакабане — крошечный бар, ставший легендой Рио. Здесь на 20 квадратных метрах проходят самые душевные живые концерты самбы и босановы.

Завершим ночь в знаменитом самба-баре Carioca da Gema в районе Лапа. Это место — сердце ночной жизни Рио, где выступают лучшие самбисты города. Здесь можно танцевать до утра в окружении страстных ритмов или просто наблюдать и наслаждаться атмосферой.

Поговорим:

  • О бразильских кулинарных традициях — как они связаны с историей страны и как проявляются в национальных алкогольных напитках
  • Ночной жизни Рио и психологии его обитателей
  • Выдающихся личностях и, прежде всего, творцах самбы и босановы

Впрочем, разговор может зайти и о политике, и об экономике — практически о чём угодно. Мои рассказы не будут монологом — я приглашаю вас к интеллектуальному общению за бокалом коктейля или другого напитка.

Попробуем:

  • Кайпиринью — настоящий символ Бразилии. Готовится из кашасы (бразильского сахарного дистиллята), свежего лайма, тростникового сахара и льда. Можно оценить как классическую версию, так и с разнообразными фруктами — например, клубникой или маракуйей
  • Традиционную закуску к кайпиринье: пастель с креветками (тонкие хрустящие пирожки с нежной креветочной начинкой)
  • Коктейль Батида де Коко — сочетает кашасу, кокосовое молоко, сгущёнку и лед, создавая мягкую сливочную текстуру. Batida означает «взбитый», и коктейль действительно напоминает бархатистый молочный шейк
  • Clericot — бразильская интерпретация сангрии: белое вино с нарезанными тропическими фруктами и ликёром

Организационные детали

  • Ваш возраст — 18+
  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки (средний чек — $60 за чел.), а также такси между локациями (примерно $20 по всему маршруту)
  • Мы можем скорректировать маршрут под ваши пожелания

Михаил
Михаил — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Провёл экскурсии для 106 туристов
Меня зовут Михаил, и я рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на
читать дальше

разные темы, связанные с аргентинской, бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
L
Lidiia
7 июл 2025
Я спонтанно заказал прогулку по ночному Рио. Михаил отреагировал мгновенно.
Прогулка удалась, очень рекомендую.
Михаил - очень эрудированный и интересный собеседник
Л
Лина
7 июл 2025
Спасибо большое за чудесный вечер! Понравилось все. Мы гуляли, ели, слушали музыку, танцевали. В общем, очень хороший получился вечер! Я очень прочувствовала атмосферу Рио. Михаил очень дружелюбен, много знает интересного и не только о Бразилии. Еще раз спасибо.
о
ольга
24 июн 2025
Пишу этот отзыв с благодарностью Михаилу за чудесную прогулку по ночному Рио. Я прилетала по сути на одну ночь и хотела познакомиться с городом, при этом одна по нему гулять
читать дальше

побоялась. Михаил показал город и с туристической и с нетуристической стороны, познакомил с историей, традициями, особенностями культуры, показал знаковые бары и все это сопровождал интерессными расказами о жизни города.
Михаил прекрассный рассказчик, интересный собеседник, подстраивался пд мои "хотелки" и смены нашего пути легко и непринужденно.
Очень рекомендую всем кто ищет нескучное повествование и необычные места!

Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро

