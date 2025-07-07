Ночная прогулка по барам Рио - это возможность ощутить пульс города. Вечер начинается в Boteco Belmonte с видом на Ипанему и фирменными кайпириньями.Затем вас ждёт ресторан Garota de Ipanema, где

можно попробовать пиканью и узнать о бразильской культуре. Продолжение вечера в Bip Bip с живой самбой и босановой, а завершение в Carioca da Gema, где ритмы самбы завораживают до утра. Погружение в местные традиции и напитки делает это путешествие незабываемым

Начнём вечер засветло в Boteco Belmonte. Отсюда открывается прекрасный вид на набережную Ипанемы, а в меню — фирменные кайпириньи и закуски, идеально подходящие для неспешного наблюдения за закатом.

Перейдём в культовый ресторан Garota de Ipanema, где в 1962 году была написана одноимённая песня Тома Жобима — «Девушка с Ипанемы». Здесь попробуем самую сочную в Рио пиканью на гриле и поговорим о бразильском национальном характере и культуре.

После ужина отправимся в Bip Bip на Копакабане — крошечный бар, ставший легендой Рио. Здесь на 20 квадратных метрах проходят самые душевные живые концерты самбы и босановы.

Завершим ночь в знаменитом самба-баре Carioca da Gema в районе Лапа. Это место — сердце ночной жизни Рио, где выступают лучшие самбисты города. Здесь можно танцевать до утра в окружении страстных ритмов или просто наблюдать и наслаждаться атмосферой.

Поговорим:

О бразильских кулинарных традициях — как они связаны с историей страны и как проявляются в национальных алкогольных напитках

Ночной жизни Рио и психологии его обитателей

Выдающихся личностях и, прежде всего, творцах самбы и босановы

Впрочем, разговор может зайти и о политике, и об экономике — практически о чём угодно. Мои рассказы не будут монологом — я приглашаю вас к интеллектуальному общению за бокалом коктейля или другого напитка.

Попробуем:

Кайпиринью — настоящий символ Бразилии. Готовится из кашасы (бразильского сахарного дистиллята), свежего лайма, тростникового сахара и льда. Можно оценить как классическую версию, так и с разнообразными фруктами — например, клубникой или маракуйей

Традиционную закуску к кайпиринье : пастель с креветками (тонкие хрустящие пирожки с нежной креветочной начинкой)

Коктейль Батида де Коко — сочетает кашасу, кокосовое молоко, сгущёнку и лед, создавая мягкую сливочную текстуру. Batida означает «взбитый», и коктейль действительно напоминает бархатистый молочный шейк

Clericot — бразильская интерпретация сангрии: белое вино с нарезанными тропическими фруктами и ликёром

