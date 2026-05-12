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Район Лапа – экскурсии в Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Лапа» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Пешая
3 часа
45 отзывов
Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
Сегодня в 10:30
15 июн в 08:30
от $130 за человека
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Пешая
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Откройте для себя ночную жизнь Рио-де-Жанейро через призму лучших баров и ресторанов. Коктейли, музыка и культура ждут вас в этом уникальном путешествии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $200 за человека
Классика Рио: главное за один день
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Классика Рио: главное за один день
От лучших смотровых до визитных карточек исторического центра
Начало: От вашего отеля или порта
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$520 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Алексей
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Посетили прогулку по центру Рио вместе с потрясающим гидом Оксаной! Было очень интересно послушать про историю города, узнать, чем дышит
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Рио сегодня, как живут простые бразильцы, почему в городе такая большая проблема с преступностью и много чего еще. Рио - потрясающе красивый город, но будьте готовы, что его центр пощекочет вам нервы, и не бронируйте экскурсии на выходные, если не хотите остаться без телефона и денег.

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Л
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Гуляли по Рио вместе с гидом Оксаной. О том, что будет не Анна узнали в последний момент и расстроились. В
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итоге ни чуть не пожалели. Очень интересный и грамотный гид, любящий Рио и дело, которым она занимается. Для нас это основной критерий в выборе интересного гида. Спасибо!

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P
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Информативно, увлекательно, позитивно! Чудесная экскурсия! Всем очень рекомендую.
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Ольга
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Отличный увлекательный вечер с музыкой, едой и вкусными напитками (кто не любит алкоголь - замените чудесными безалкогольными). С Михаилом можно
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обсудить любой вопрос, Латинская Америка, включая Бразилию, открылась с новой стороны для меня (особенно поразили религии). Были учтены все мои пожелания в маршруте, и меня красиво поздравили с днем Рождения в ресторане! Спасибо за безопасную возможность увидеть ночной Рио, это того стоит. PS. кашаса невероятна, босанова - в центр души!

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И
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Михаил отличный гид и замечательный рассказчик!!! А так же очень неравнодушный человек!!! Огромное СПАСИБО за помощь и экскурсию!!! Рекомендую всем!!!
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Нэлля
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Нашим экскурсоводом была Оксана. Это шквал положительных эмоций и энергетики. Всё рассказала, ответила на вопросы, помогла с оплатой, где необходимо. Чувствуется её влюбленность в Рио, уважение к туристам. Однозначно рекомендую!
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Н
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Благодарны Михаилу за время, которое провел с нами! Этот день мы запомним на всю жизнь! Как интересно погружаться в культуру
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страны с Михаилом! Много исторических дат, информации и фактов из жизни простых людей, обычаев и культуры местных жителей и все это под шедевральные напитки и прогулки по улочкам, дарят невероятные эмоции и ощущения! Рекомендуем Михаила, как эрудированного и начитанного рассказчика, скорее историка даже, которого приятно слушать и познавать новое для себя. Благодарны за то,что помог нам организовать встречу Нового года в Tango Porteno, у нас были проблемы с оплатой, Михаил помог и с этим. Вечер был незабываемым! Если Вы хотите погрузиться в настоящий мир местных жителей, то Михаил Вам поможет не только перезагрузиться, но и сделать для себя много открытий в путешествии!

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О
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Отличная экскурсия.
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Ольга
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Рио - это город, где ночная жизнь похожа на карнавал… Поэтому решили ее изучить с помощью ночной прогулки по барам
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с замечательным гидом Михаилом. Ведь важно не только знать о существовании того или иного бара, важно знать, что там взять из напитков интересного. Михаил нам в этом помог на 100%!!! Он учитывал все наши пожелания по заведениям и, по сути, это был наш идеальный маршрут по барам. Каждое место было чем-то знаменито, у каждого своя история. Могу смело рекомендовать этого гида, потому что самим такую подборку будет сложно сделать!!!

Рио - это город, где ночная жизнь похожа на карнавал… Поэтому решили ее изучить с помощью
Рио - это город, где ночная жизнь похожа на карнавал… Поэтому решили ее изучить с помощью
Рио - это город, где ночная жизнь похожа на карнавал… Поэтому решили ее изучить с помощью
Рио - это город, где ночная жизнь похожа на карнавал… Поэтому решили ее изучить с помощью+1
Рио - это город, где ночная жизнь похожа на карнавал… Поэтому решили ее изучить с помощью
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К
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Всегда было интересно как отдыхают местные жители той страны, в которую приезжаю отдыхать) поэтому решила с Михаилом пройти по барам
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РИО) С Михаилом это не про то, чтобы просто пить или есть, это интересные локации не для туристов, увлекательные рассказы. По моему запросу мы посетили те места, где отдыхают местные жители РИО. Очень интересно! Михаил, спасибо!

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Всего 54 отзыва в Рио-де-Жанейро в категории "Район Лапа"

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Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Район Лапа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города;
  2. Ночная прогулка по лучшим барам Рио;
  3. Классика Рио: главное за один день.
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Собор Святого Себастьяна;
  2. Лестница Селарона;
  3. Набережная;
  4. Статуя Христа-Искупителя;
  5. Фавелы;
  6. Акведук Кариока;
  7. Копакабана;
  8. Район Лапа;
  9. Императорский дворец;
  10. Парк Лаже.
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2026
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Район Лапа" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 520. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Район Лапа», 54 ⭐ отзыва, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август