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Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
Сегодня в 10:30
15 июн в 08:30
от $130 за человека
Индивидуальная
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Откройте для себя ночную жизнь Рио-де-Жанейро через призму лучших баров и ресторанов. Коктейли, музыка и культура ждут вас в этом уникальном путешествии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Классика Рио: главное за один день
От лучших смотровых до визитных карточек исторического центра
Начало: От вашего отеля или порта
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$520 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Посетили прогулку по центру Рио вместе с потрясающим гидом Оксаной! Было очень интересно послушать про историю города, узнать, чем дышит
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Л
Гуляли по Рио вместе с гидом Оксаной. О том, что будет не Анна узнали в последний момент и расстроились. В
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P
Информативно, увлекательно, позитивно! Чудесная экскурсия! Всем очень рекомендую.
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Отличный увлекательный вечер с музыкой, едой и вкусными напитками (кто не любит алкоголь - замените чудесными безалкогольными). С Михаилом можно
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И
Михаил отличный гид и замечательный рассказчик!!! А так же очень неравнодушный человек!!! Огромное СПАСИБО за помощь и экскурсию!!! Рекомендую всем!!!
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Нашим экскурсоводом была Оксана. Это шквал положительных эмоций и энергетики. Всё рассказала, ответила на вопросы, помогла с оплатой, где необходимо. Чувствуется её влюбленность в Рио, уважение к туристам. Однозначно рекомендую!
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Н
Благодарны Михаилу за время, которое провел с нами! Этот день мы запомним на всю жизнь! Как интересно погружаться в культуру
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О
Отличная экскурсия.
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Рио - это город, где ночная жизнь похожа на карнавал… Поэтому решили ее изучить с помощью ночной прогулки по барам
+1
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К
Всегда было интересно как отдыхают местные жители той страны, в которую приезжаю отдыхать) поэтому решила с Михаилом пройти по барам
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Всего 54 отзыва в Рио-де-Жанейро в категории "Район Лапа"
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Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Район Лапа»
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Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Район Лапа" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 520. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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