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страны с Михаилом! Много исторических дат, информации и фактов из жизни простых людей, обычаев и культуры местных жителей и все это под шедевральные напитки и прогулки по улочкам, дарят невероятные эмоции и ощущения! Рекомендуем Михаила, как эрудированного и начитанного рассказчика, скорее историка даже, которого приятно слушать и познавать новое для себя. Благодарны за то,что помог нам организовать встречу Нового года в Tango Porteno, у нас были проблемы с оплатой, Михаил помог и с этим. Вечер был незабываемым! Если Вы хотите погрузиться в настоящий мир местных жителей, то Михаил Вам поможет не только перезагрузиться, но и сделать для себя много открытий в путешествии!