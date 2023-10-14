Сердце Рио: гуляем и влюбляемся

Познакомиться с историческим центром самого яркого города Бразилии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Уже 8 лет, как центр Рио стал моим домом, но я не перестаю восхищаться его сумасшедшей энергетикой и красотой. Здесь колониальные здания соседствуют с серыми сооружениями 20 века. Богатство и нищета, великолепие и разруха переплетены в едином архитектурном пространстве. Как понять, почувствовать и полюбить этот необыкновенный город? Об этом — на нашей прогулке!
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Я расскажу, почему кафедральный собор Святого Себастьяна по форме напоминает лестницу, а на самом его верху находится симметричный крест, и что означают цвета сторон.
  • Сколько арок у Акведука Кариока и какой высоты он высоты? Рассмотрим интересный пример колониальной архитектуры 18 века и обсудим назначение сооружения.
  • Вы услышите о трагической роли, которую сыграла знаменитая лестница в жизни её автора Хорхе Селарона, работавшего над ней целых 23 года.
  • Пройдём немного от площади Кардиал Камара к Муниципальному театру — и статуя Христа откроется, как на ладони! Знаете, что это не просто монумент из цемента, и внутри находится отдельно спроектированное каменное «сердце»? Обсудим символ города в деталях!

Кроме того, в программе: живописная площадь Флориано (или попросту Синеландрия), табачные фабрики, переобородованные в ночные клубы, и многое другое. По желанию купим по дороге уличную еду или зайдём в кафе отведать фейжоаду. Если захотите, прокатимся на историческом трамвайчике Святой Терезы.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии — 2-3 часа
  • Опциональные дополнительные расходы: билет на жёлтый трамвайчик — 20 реалов, уличная еда — около 15 реалов, обед в ресторане — около 100 реалов с человека, Музей завтрашнего дня (бесплатно по вторниками или 30 реалов в другие дни)
  • Желательна бейсболка или другой головной убор, очки и крем от загара — солнце здесь не щадит!
  • На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а остальные деньги — гиду на месте в реалах/долларах наличными или через местную платёжную платформу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ст. метро Синеладния
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рио-де-Жанейро

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Популярные места

Похожие туры из Рио-де-Жанейро

К символу Рио через леса и фавелы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
49 отзывов
К символу Рио через леса и фавелы
Автомобильное путешествие по самым живописным местам города
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
от 175 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
58 отзывов
Знакомьтесь, Рио
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
170 за всё до 2 чел.
Курс настоящего кариоки
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Курс настоящего кариоки
Прогулка по самому самобытному району Рио в стиле местных жителей
на пляже Прайя Вермелья
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
90 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рио-де-Жанейро. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Рио-де-Жанейро
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ