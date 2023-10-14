Познакомиться с историческим центром самого яркого города Бразилии
Уже 8 лет, как центр Рио стал моим домом, но я не перестаю восхищаться его сумасшедшей энергетикой и красотой. Здесь колониальные здания соседствуют с серыми сооружениями 20 века. Богатство и нищета, великолепие и разруха переплетены в едином архитектурном пространстве. Как понять, почувствовать и полюбить этот необыкновенный город? Об этом — на нашей прогулке!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Я расскажу, почему кафедральный собор Святого Себастьяна по форме напоминает лестницу, а на самом его верху находится симметричный крест, и что означают цвета сторон.
- Сколько арок у Акведука Кариока и какой высоты он высоты? Рассмотрим интересный пример колониальной архитектуры 18 века и обсудим назначение сооружения.
- Вы услышите о трагической роли, которую сыграла знаменитая лестница в жизни её автора Хорхе Селарона, работавшего над ней целых 23 года.
- Пройдём немного от площади Кардиал Камара к Муниципальному театру — и статуя Христа откроется, как на ладони! Знаете, что это не просто монумент из цемента, и внутри находится отдельно спроектированное каменное «сердце»? Обсудим символ города в деталях!
Кроме того, в программе: живописная площадь Флориано (или попросту Синеландрия), табачные фабрики, переобородованные в ночные клубы, и многое другое. По желанию купим по дороге уличную еду или зайдём в кафе отведать фейжоаду. Если захотите, прокатимся на историческом трамвайчике Святой Терезы.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии — 2-3 часа
- Опциональные дополнительные расходы: билет на жёлтый трамвайчик — 20 реалов, уличная еда — около 15 реалов, обед в ресторане — около 100 реалов с человека, Музей завтрашнего дня (бесплатно по вторниками или 30 реалов в другие дни)
- Желательна бейсболка или другой головной убор, очки и крем от загара — солнце здесь не щадит!
- На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а остальные деньги — гиду на месте в реалах/долларах наличными или через местную платёжную платформу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ст. метро Синеладния
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь (уже 8 лет как). Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потом из Рио в нём же удаленно и в итоге поняла — душа не лежит:) Окончила курсы гидов — и теперь могу показывать город таким же влюблённым в него энтузиастам, какой была сама 10 лет назад. Обожаю историю этого прекрасного города, этой страны. Побывала уже во всех уголках Рио и хочу показать это всё вам!
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