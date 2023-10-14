Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро

Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь (уже 8 лет как). Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потом из Рио в нём же удаленно и в итоге поняла — душа не лежит:) Окончила курсы гидов — и теперь могу показывать город таким же влюблённым в него энтузиастам, какой была сама 10 лет назад. Обожаю историю этого прекрасного города, этой страны. Побывала уже во всех уголках Рио и хочу показать это всё вам!

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