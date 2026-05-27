Приглашаю в Петрополис — город-символ императорской Бразилии, где среди лесов и дворцов спрятаны секреты самой яркой династии Латинской Америки. Вы пройдёте по паркету, что помнил шаги Педру II — императора и (настоящего) полиглота, который говорил на 14 языках! А ещё увидите дом, где жил гений авиации Сантос-Дюмон, отказавшийся патентовать свои открытия.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Рио

10:00 — Императорский музей. Вы посетите бывшую летнюю резиденцию Педру II, увидите короны, драгоценности и погрузитесь в атмосферу Бразильской империи 19 века. Я расскажу, почему Педру II прозвали Великодушным и как проходила жизнь императорской семьи

11:30 — собор Святого Петра де Алькантара. Исследуете неоготический храм, где захоронена семья Педру II, и узнаете о значении собора для истории страны

12:00 — дом Сантоса-Дюмона. Здесь вы прикоснётесь к жизни пионера авиации, оцените его инженерный гений и вклад в мировую историю. Мы обсудим, кто же всё-таки изобрёл самолёт — американцы братья Райт или бразилец Альберто Сантос-Дюмон

12:30 — пивоварня Bohemia. Петрополис — колыбель бразильского пивоварения, поэтому обязательно поговорим здесь об истории напитка. При желании посетим старейшую пивоварню в Бразилии, где можно продегустировать пенное. А если интерес проснётся нешуточный — рядом есть бары с крафтовым пивом из других местных пивоварен

14:00 — возвращение в Рио

Организационные детали