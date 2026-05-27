Петрополис: сердце императорской Бразилии (из Рио)
Императорский музей, собор Святого Петра де Алькантара, дом Сантоса-Дюмона, пивоварня Bohemia
Приглашаю в Петрополис — город-символ императорской Бразилии, где среди лесов и дворцов спрятаны секреты самой яркой династии Латинской Америки.
Вы пройдёте по паркету, что помнил шаги Педру II — императора и (настоящего) полиглота, который говорил на 14 языках! А ещё увидите дом, где жил гений авиации Сантос-Дюмон, отказавшийся патентовать свои открытия.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Рио
10:00 — Императорский музей. Вы посетите бывшую летнюю резиденцию Педру II, увидите короны, драгоценности и погрузитесь в атмосферу Бразильской империи 19 века. Я расскажу, почему Педру II прозвали Великодушным и как проходила жизнь императорской семьи
11:30 — собор Святого Петра де Алькантара. Исследуете неоготический храм, где захоронена семья Педру II, и узнаете о значении собора для истории страны
12:00 — дом Сантоса-Дюмона. Здесь вы прикоснётесь к жизни пионера авиации, оцените его инженерный гений и вклад в мировую историю. Мы обсудим, кто же всё-таки изобрёл самолёт — американцы братья Райт или бразилец Альберто Сантос-Дюмон
12:30 — пивоварня Bohemia. Петрополис — колыбель бразильского пивоварения, поэтому обязательно поговорим здесь об истории напитка. При желании посетим старейшую пивоварню в Бразилии, где можно продегустировать пенное. А если интерес проснётся нешуточный — рядом есть бары с крафтовым пивом из других местных пивоварен
14:00 — возвращение в Рио
Организационные детали
Время в пути в одну сторону — около 1 ч
В стоимость не включены: питание, вход в Императорский музей — 10 реалов, дом-музей Сантоса-Дюмона — 10 реалов, пивоварню Bohemia — от 50 реалов
Дорожные расходы туда и обратно (в том числе и для гида) оплачиваются отдельно: автобус — примерно 70 реалов на чел. или такси — примерно 300 реалов за машину
Экскурсия длится около 6 часов
Михаил — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Провёл экскурсии для 162 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской, читать дальшеуменьшить
бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!
