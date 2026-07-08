Самба — зажигательный танец, без которого невозможно представить карнавал в Рио. Вы освоите базовые движения, станцуете под музыку и познакомитесь с традициями, которые делают самбу живым символом Бразилии. Занятие проведёт самбистка Алессандра — участница карнавальных шествий на самбодроме.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Знакомство в мессенджере (переписка или видеозвонок). До начала занятия я расскажу об истории самбы, её роли в бразильской культуре, познакомлю вас с преподавателем и помогу с организационными вопросами: как удобнее добраться до места встречи и что нужно взять с собой.

Разминка и основы самбы. Под руководством Алессандры вы разберёте базовые движения, постановку корпуса и работу ног. Опыт не требуется — занятие подходит даже тем, кто никогда раньше не танцевал.

Танец под музыку. Вы соедините изученные движения в небольшую танцевальную комбинацию и попробуете исполнить её под ритмы настоящей бразильской самбы. Во время занятия можно делать фотографии и видеозаписи.

Организационные детали