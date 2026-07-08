Самба — зажигательный танец, без которого невозможно представить карнавал в Рио.
Вы освоите базовые движения, станцуете под музыку и познакомитесь с традициями, которые делают самбу живым символом Бразилии. Занятие проведёт самбистка Алессандра — участница карнавальных шествий на самбодроме.
Вы освоите базовые движения, станцуете под музыку и познакомитесь с традициями, которые делают самбу живым символом Бразилии. Занятие проведёт самбистка Алессандра — участница карнавальных шествий на самбодроме.
Описание мастер-класса
Знакомство в мессенджере (переписка или видеозвонок). До начала занятия я расскажу об истории самбы, её роли в бразильской культуре, познакомлю вас с преподавателем и помогу с организационными вопросами: как удобнее добраться до места встречи и что нужно взять с собой.
Разминка и основы самбы. Под руководством Алессандры вы разберёте базовые движения, постановку корпуса и работу ног. Опыт не требуется — занятие подходит даже тем, кто никогда раньше не танцевал.
Танец под музыку. Вы соедините изученные движения в небольшую танцевальную комбинацию и попробуете исполнить её под ритмы настоящей бразильской самбы. Во время занятия можно делать фотографии и видеозаписи.
Организационные детали
- По запросу урок можно провести в индивидуальном формате
- Особая физическая подготовка и знание иностранного языка не требуются
- Остаток по оплате можно отдать Алекссандре в день занятия в реалах (предпочительно) или долларах нового образца
- На онлайн-встрече с вами будет гид из нашей команды, а на занятии — Алессандра, участница карнавальных шествий на самбодроме
ежедневно в 10:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$91
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 538 туристов
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь. Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потом
Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро
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