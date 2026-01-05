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Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический мастер-класс в лесной коммуне - из Рио-де-Жанейро
Уехать в лес Тижука, чтобы постичь мастерство приготовления традиционных бразильских блюд
6 июл в 17:00
7 июл в 08:00
от $329 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Урок танцев в Рио-де-Жанейро: самба, фанк и энергия города
Мастер-класс в духе горячей Бразилии
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от $100 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Урок самбы с участницей карнавала в Рио-де-Жанейро
Почувствовать ритм Бразилии вместе с профессиональной танцовщицей
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
6 июл в 10:00
$91 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Очень благодарны за проведенную экскурсию! Харизматичный гид, отличная организация, учтены все наши пожелания - мы, и взрослые, и дети - остались в восторге!
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Всего 1 отзыв в Рио-де-Жанейро в категории "Мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Мастер-классы»
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Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июле 2026
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 91 до 329. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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