В основе культуры Бразилии лежат движение и ритм. Танец здесь — не только искусство, но и язык свободы. На уроке самбы вы это прочувствуете. Занятие проводит Ольга — русская танцовщица, сумевшая войти в бразильское сценическое сообщество. Вы освоите базовые элементы и узнаете, чем отличаются самба, бразильский фанк и афро. И запомните Рио не как открытку, а как яркий живой опыт.
Описание мастер-класса
Занятие проходит в профессиональной студии или аутентичном пространстве, где тренируются местные танцоры. Вы увидите, как устроена танцевальная повседневность города, и почувствуете атмосферу живой сцены.
Под руководством танцовщицы вы разучите базовые движения выбранного стиля. Урок адаптируется под уровень участников, отсутствие опыта — не проблема: важнее почувствовать ритм и свободу движения, чем добиться технической идеальности.
В процессе мастер-класса вы узнаете, как танец связан с карнавалом, уличной культурой, идентичностью и образом тела в Бразилии.
Организационные детали
- На память вам останется танцевальное видео — короткий выразительный фрагмент вашего собственного Рио
- Вам понадобится удобная одежда, не сковывающая движения, кроссовки или танцевальная обувь
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
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