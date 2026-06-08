В основе культуры Бразилии лежат движение и ритм. Танец здесь — не только искусство, но и язык свободы. На уроке самбы вы это прочувствуете. Занятие проводит Ольга — русская танцовщица, сумевшая войти в бразильское сценическое сообщество. Вы освоите базовые элементы и узнаете, чем отличаются самба, бразильский фанк и афро. И запомните Рио не как открытку, а как яркий живой опыт.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $100 за человека

Ваш гид в Рио-де-Жанейро

Описание мастер-класса

Занятие проходит в профессиональной студии или аутентичном пространстве, где тренируются местные танцоры. Вы увидите, как устроена танцевальная повседневность города, и почувствуете атмосферу живой сцены.

Под руководством танцовщицы вы разучите базовые движения выбранного стиля. Урок адаптируется под уровень участников, отсутствие опыта — не проблема: важнее почувствовать ритм и свободу движения, чем добиться технической идеальности.

В процессе мастер-класса вы узнаете, как танец связан с карнавалом, уличной культурой, идентичностью и образом тела в Бразилии.

Организационные детали