Вкус Бразилии: из Рио-де-Жанейро - на кофейные фазенды
Попробовать кофе, обсудить историю плантаций и правдивость сериала «Рабыня Изаура»
Предлагаем вам уехать из Рио в глубинку колониальной Бразилии и посетить поместья 19 века, где создавалось кофейное богатство страны. За один день вы увидите сельские пейзажи, старинные усадьбы и плантации. Узнаете, как жили владельцы фазенд и в каких условиях трудились рабы. И обязательно продегустируете бразильский кофе.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Рио-де-Жанейро
Дорога в сторону кофейной долины займёт несколько часов. По пути вы увидите, как городская Бразилия постепенно сменяется зелёными холмами и сельскими пейзажами.
10:00–12:00 — первая кофейная фазенда 19 века
Вы познакомитесь с историческим поместьем, увидите архитектуру колониальной Бразилии, плантации кофе и узнаете, как была устроена жизнь их владельцев. Отдельно поговорим о тяжёлой стороне этой истории — труде рабов.
На дегустации вы попробуете настоящий бразильский кофе и узнаете, чем местные сорта отличаются по вкусу, аромату и способу обработки.
12:00–13:00 — обеденная пауза
Предложим вам заведение с традиционной бразильской кухней или обед при фазенде, если он будет доступен в выбранный день.
13:40–15:30 — вторая фазенда, плантации и дегустация кофе
Точный выбор поместья зависит от дня недели, графика фазенд и даты поездки.
16:00–19:00 — возвращение в Рио-де-Жанейро
Время прибытия может немного меняться из-за дороги, пробок и расписания фазенд.
Мы обсудим:
причины, по которым кофе стал одним из главных источников богатства Бразилии
этапы выращивания и обработки зерна
устройство колониальных усадеб, быт владельцев фазенд и рабский труд на плантациях
образ Бразилии, знакомый многим по сериалу «Рабыня Изаура»: что в нём связано с реальной жизнью, а что является художественным вымыслом
Организационные детали
В стоимость входят трансфер на седане HB20 с кондиционером, входные билеты на фазенды, дегустации кофе
Если нужно детское кресло, пожалуйста, сообщите заранее — мы уточним возможность его предоставления
Обед оплачивается дополнительно. Средний чек — $20–30 за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Обратите внимание
Бронировать желательно минимум за 3–4 дня до поездки, чтобы мы успели согласовать доступность фазенд и подтвердить маршрут
Можно организовать поездку для компании до 4 человек: при большем количестве участников итоговая стоимость на человека обычно получается ниже — детали в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Ольга — Организатор в Рио-де-Жанейро
Я — организатор и продюсер индивидуальных маршрутов. 15+ лет в путешествиях, 5000+ клиентов. Живу в Италии с 2005 года, 8 лет работала в Португалии. Делаю поездки спокойными и продуманными: соединяю читать дальшеуменьшить
точки на карте, время в пути и ваш ритм, чтобы день складывался естественно и без спешки.
Работаю в Португалии, Италии, Франции, Испании, Бразилии и Аргентине; по запросу — и в других странах. Я формирую команду под задачу: лицензированные гиды, водители, локальные эксперты. Отвечаю за качество маршрута и согласованность всех деталей.
Мои принципы: понятная логистика и удобные места для пауз по пути.
Форматы: индивидуальные маршруты, пешие и на машине, организация транзитных остановок и экскурсий во время круизов, а также маршрут-гайды для самостоятельных поездок. Сильные стороны — системность, пунктуальность, внимание к деталям и спокойная координация.
Хочу, чтобы вы были спокойны, всё продумаю за вас, а вы — просто наслаждайтесь поездкой и моментом.
