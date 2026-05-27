Предлагаем вам уехать из Рио в глубинку колониальной Бразилии и посетить поместья 19 века, где создавалось кофейное богатство страны. За один день вы увидите сельские пейзажи, старинные усадьбы и плантации. Узнаете, как жили владельцы фазенд и в каких условиях трудились рабы. И обязательно продегустируете бразильский кофе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Рио-де-Жанейро

Дорога в сторону кофейной долины займёт несколько часов. По пути вы увидите, как городская Бразилия постепенно сменяется зелёными холмами и сельскими пейзажами.

10:00–12:00 — первая кофейная фазенда 19 века

Вы познакомитесь с историческим поместьем, увидите архитектуру колониальной Бразилии, плантации кофе и узнаете, как была устроена жизнь их владельцев. Отдельно поговорим о тяжёлой стороне этой истории — труде рабов.

На дегустации вы попробуете настоящий бразильский кофе и узнаете, чем местные сорта отличаются по вкусу, аромату и способу обработки.

12:00–13:00 — обеденная пауза

Предложим вам заведение с традиционной бразильской кухней или обед при фазенде, если он будет доступен в выбранный день.

13:40–15:30 — вторая фазенда, плантации и дегустация кофе

Точный выбор поместья зависит от дня недели, графика фазенд и даты поездки.

16:00–19:00 — возвращение в Рио-де-Жанейро

Время прибытия может немного меняться из-за дороги, пробок и расписания фазенд.

Мы обсудим:

причины, по которым кофе стал одним из главных источников богатства Бразилии

этапы выращивания и обработки зерна

устройство колониальных усадеб, быт владельцев фазенд и рабский труд на плантациях

образ Бразилии, знакомый многим по сериалу «Рабыня Изаура»: что в нём связано с реальной жизнью, а что является художественным вымыслом

Организационные детали

В стоимость входят трансфер на седане HB20 с кондиционером, входные билеты на фазенды, дегустации кофе

Если нужно детское кресло, пожалуйста, сообщите заранее — мы уточним возможность его предоставления

Обед оплачивается дополнительно. Средний чек — $20–30 за чел.

С вами будет один из гидов нашей команды

Обратите внимание