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Марианские Лазни из Карловых Вар (с ужином "В скале")

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Небольшое путешествие до города включает в себя обзорную прогулку 👣 по Марианским Лазням.

Вы пройдетесь по знаменитой Колоннаде, сможете прогуляться по одному из самых красивых 🤩 парков-миниатюр Чешской Республики, увидите замок 🏰 Кунжварт и, конечно же, поужинаете в ресторане, который находится прямо внутри скалы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Марианские Лазни из Карловых Вар (с ужином "В скале")
Марианские Лазни из Карловых Вар (с ужином "В скале")

Что вы увидите

  • Колоннада
  • Парк Богеминиум
  • Замок Кунжварт
  • Ресторан «В скале»
Поездка в Марианские Лазни будет недолгой, но очень насыщенной и интересной. Выезд запланирован на время после обеда. Посадка туристов в автобус с 14:10 до 14:30.

После прибытия в город 🏙️ вас ждет активная обзорная экскурсия ⛳ по его достопримечательностям. Опытный русскоязычный гид покажет туристам самые интересные и красивые 🤩 места Марианских Лазней:

  • Коллонаду – главный крытый променад курорта, долгое время было центром светской жизни города. Прогуливаясь здесь, можно попробовать местные воды из нескольких источников.
  • Парк Богеминиум – один из самых красивых и больших парков 🌳 миниатюр в Чехии. Создан всего 20 лет назад. С тех пор его популярность среди туристов и местных жителей. Это одно из лучших мест для семейного отдыха во всем городе.
  • Замок Кунжварт в пригороде, сохранивший свой облик с XVII в. почти неизменным.
  • Во время экскурсии 🧭 у вас будет и свободное время на фотографирование. После этого запланирован ужин в ресторане «В скале». Заведение действительно находится в гранитной скале примерно в 10 км. от города. Стоимость блюд из меню оплачивается отдельно. Сочетание природы и старины, традиционной кухни 🥧 и гостеприимства хозяев сделает ужин незабываемым впечатлением. Также вы сможете попробовать уникальные сорта местного пива.
  • После ужина группа отправляется обратно в Карловы Вары.
Что входит
  • Сопровождение опытного русскоязычного гида
  • Комфортабельный автобус
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Ужин
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Марианские Лазни из Карловых Вар (с ужином "В скале")
Марианские Лазни из Карловых Вар (с ужином "В скале")
Марианские Лазни из Карловых Вар (с ужином "В скале")
Марианские Лазни из Карловых Вар (с ужином "В скале")

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
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