Поездка в Марианские Лазни будет недолгой, но очень насыщенной и интересной. Выезд запланирован на время после обеда. Посадка туристов в автобус с 14:10 до 14:30.
После прибытия в город 🏙️ вас ждет активная обзорная экскурсия ⛳ по его достопримечательностям. Опытный русскоязычный гид покажет туристам самые интересные и красивые 🤩 места Марианских Лазней:
Коллонаду – главный крытый променад курорта, долгое время было центром светской жизни города. Прогуливаясь здесь, можно попробовать местные воды из нескольких источников.
Парк Богеминиум – один из самых красивых и больших парков 🌳 миниатюр в Чехии. Создан всего 20 лет назад. С тех пор его популярность среди туристов и местных жителей. Это одно из лучших мест для семейного отдыха во всем городе.
Замок Кунжварт в пригороде, сохранивший свой облик с XVII в. почти неизменным.
Во время экскурсии 🧭 у вас будет и свободное время на фотографирование. После этого запланирован ужин в ресторане «В скале». Заведение действительно находится в гранитной скале примерно в 10 км. от города. Стоимость блюд из меню оплачивается отдельно. Сочетание природы и старины, традиционной кухни 🥧 и гостеприимства хозяев сделает ужин незабываемым впечатлением. Также вы сможете попробовать уникальные сорта местного пива.
После ужина группа отправляется обратно в Карловы Вары.
Что входит
Сопровождение опытного русскоязычного гида
Комфортабельный автобус
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Ужин
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.