Eurotour G. – Гид из Карловы Вар

Небольшое путешествие до города включает в себя обзорную прогулку 👣 по Марианским Лазням.



Вы пройдетесь по знаменитой Колоннаде, сможете прогуляться по одному из самых красивых 🤩 парков-миниатюр Чешской Республики, увидите замок 🏰 Кунжварт и, конечно же, поужинаете в ресторане, который находится прямо внутри скалы.