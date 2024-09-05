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вишенка на торте - минивэн с кондиционером после очень жаркого дня! Когда снова буду а Праге, обязательно повторю эту экскурсию, это - и отдых, и видение в новом свете того, что видели во время насыщенного экскурсионного дня. Очень советую всем!