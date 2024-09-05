7 часов
Групповая
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50 за человека
2 часа
Индивидуальная
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Завтра в 19:00
14 сен в 19:00
€25 за человека
2 часа
Групповая
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
14 сен в 10:45
€15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 сентября 2024Большое спасибо, всё очень понравилось. Антонина отличный гид, влюблённый в своё дело и Прагу! Прекрасный обед в аутентичном Чешском ресторане. В целом вся экскурсия на 5+! Обязательно воспользуемся фирмой "SPUTNIK", когда в следующий раз будем в Праге!
- ООльга27 августа 2024Была на экскурсии по вечерней Праге, очень понравилось. Наш экскурсовод, Татьяна, увлечённо и с любовью рассказала о чешской столице. И
- BBarbara10 июля 2024Несмотря на то что нас было всего 3, экскурсия была проведена полностью, интересно и познавательно. Особенно удобно было проехаться по
- VVladimir10 февраля 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.
- ЮЮрий18 июня 2023На ретромобиле по улицам ПрагиИнтересная обзорная экскурсия по историческому центру Праги (Мала-Страна, Старо-Место и Пражский град) на красивом ретро-автомобиле и пешком. Подойдет как взрослым, так и детям, особенно если нет возможности или желания много/долго ходить пешком. Очень живая и общительная экскурсовод Алеся. Рекомендуем!
- РРоман13 сентября 2022Прага: Всё включено"Очень понравилась экскурсия!"
- ЕЕвгений13 сентября 2022Прага: Всё включеноостался доволен
- ННиколай11 сентября 2022Прага: Всё включеноЭкскурсия оставила только положительные эмоции
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Лоретта»
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