Лоретта – экскурсии в Праге

Найдено 4 экскурсии в категории «Лоретта» в Праге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прага: Всё включено
Пешая
На автобусе
181 отзыв
7 часов
Групповая
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
50 за человека
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 50 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
На автобусе
51 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Завтра в 19:00
14 сен в 19:00
25 за человека
Величественный Пражский Град
Пешая
60 отзывов
2 часа
Групповая
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
14 сен в 10:45
15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 сентября 2024
    Прага: Всё включено
    Большое спасибо, всё очень понравилось. Антонина отличный гид, влюблённый в своё дело и Прагу! Прекрасный обед в аутентичном Чешском ресторане. В целом вся экскурсия на 5+! Обязательно воспользуемся фирмой "SPUTNIK", когда в следующий раз будем в Праге!
  • О
    Ольга
    27 августа 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Была на экскурсии по вечерней Праге, очень понравилось. Наш экскурсовод, Татьяна, увлечённо и с любовью рассказала о чешской столице. И
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    вишенка на торте - минивэн с кондиционером после очень жаркого дня! Когда снова буду а Праге, обязательно повторю эту экскурсию, это - и отдых, и видение в новом свете того, что видели во время насыщенного экскурсионного дня. Очень советую всем!

  • B
    Barbara
    10 июля 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Несмотря на то что нас было всего 3, экскурсия была проведена полностью, интересно и познавательно. Особенно удобно было проехаться по
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    Праге в машине с кондиционером, так как было очень жарко, несмотря на вечер. Спасибо огромное гиду Роману, он уделил нам много времени и отвечал на все дополнительные вопросы.

  • V
    Vladimir
    10 февраля 2024
    Величественный Пражский Град
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.
  • Ю
    Юрий
    18 июня 2023
    На ретромобиле по улицам Праги
    Интересная обзорная экскурсия по историческому центру Праги (Мала-Страна, Старо-Место и Пражский град) на красивом ретро-автомобиле и пешком. Подойдет как взрослым, так и детям, особенно если нет возможности или желания много/долго ходить пешком. Очень живая и общительная экскурсовод Алеся. Рекомендуем!
  • Р
    Роман
    13 сентября 2022
    Прага: Всё включено
    "Очень понравилась экскурсия!"
  • Е
    Евгений
    13 сентября 2022
    Прага: Всё включено
    остался доволен
  • Н
    Николай
    11 сентября 2022
    Прага: Всё включено
    Экскурсия оставила только положительные эмоции

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Лоретта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прага: Всё включено
  2. Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
  3. Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
  4. Величественный Пражский Град
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Лоретта" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 100. Туристы уже оставили гидам 299 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Лоретта», 299 ⭐ отзывов, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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