Новый город – экскурсии в Праге

Найдено 4 экскурсии в категории «Новый город» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прага: Всё включено
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
167 отзывов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50 за человека
Прогулка по району Нове Место
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по району Нове Место
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 за человека
CITY TOUR по Праге с машиной
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 4 чел.
Пивные радости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пивные радости
Начало: Вацлавская площадь. Красные старинные трамаи
Расписание: Ежедневно в 11.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
85 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marinapoladova1972
    25 ноября 2023
    Прага: Всё включено
    БлагоДарим за прекрасную екскурсію! С чудесным екскурсоводом Антониною мы провели прекрасный день! Прокатились на метро, на трамвайчике к Пражскому Граду
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    и с высоты увидели всю красоту Праги. Оттуда, спускаясь по красивым улочкам дошли до Карлового моста, слушая истории о возникновении города. Старая Прага, Новая Прага, площади, улочки, годинник, базарчик! Пообедали в ресторане с вкусными блюдами. Затем в лучах заката: на кораблике по Влтаве, полюбоваться осенними красками города с реки.

  • Р
    Роман
    13 сентября 2022
    Прага: Всё включено
    "Очень понравилась экскурсия!"
  • Е
    Евгений
    13 сентября 2022
    Прага: Всё включено
    остался доволен
  • Н
    Николай
    11 сентября 2022
    Прага: Всё включено
    Экскурсия оставила только положительные эмоции
  • Ю
    Юлия
    25 февраля 2020
    Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
    Замечательная экскурсия. Руслан- замечательный гид. Остались очень довольны!
  • b
    bel107
    8 сентября 2019
    Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
    Прекрасная подготовка Руслана.
  • a
    ababenko
    7 мая 2019
    Прогулка по району Нове Место
    Экскурсия видимо не очень популярна. Нас было трое. Экскурсовод рассказывала интересно. Два часа пролетели незаметно.
  • О
    Ольга
    5 мая 2019
    Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
    Отличная экскурсия! 4 часа пролетели незаметно. Познакомились со всеми главными достопримечательностями.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Новый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прага: Всё включено
  2. Прогулка по району Нове Место
  3. CITY TOUR по Праге с машиной
  4. Пивные радости
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Новый город" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 240. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Новый город», 168 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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