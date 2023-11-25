Найдено 4 экскурсии в категории « Новый город » в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 7 часов 167 отзывов Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50) € 50 за человека 🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Прогулка по району Нове Место Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 09:00 € 25 за человека 🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа CITY TOUR по Праге с машиной Начало: От Вашего отеля Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера от € 240 за всё до 4 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Пивные радости Начало: Вацлавская площадь. Красные старинные трамаи Расписание: Ежедневно в 11.30 € 85 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Праги Последние отзывы на экскурсии M Marinapoladova1972 Прага: Всё включено читать дальше и с высоты увидели всю красоту Праги. Оттуда, спускаясь по красивым улочкам дошли до Карлового моста, слушая истории о возникновении города. Старая Прага, Новая Прага, площади, улочки, годинник, базарчик! Пообедали в ресторане с вкусными блюдами. Затем в лучах заката: на кораблике по Влтаве, полюбоваться осенними красками города с реки. БлагоДарим за прекрасную екскурсію! С чудесным екскурсоводом Антониною мы провели прекрасный день! Прокатились на метро, на трамвайчике к Пражскому Граду

Р Роман Прага: Всё включено "Очень понравилась экскурсия!"

Е Евгений Прага: Всё включено остался доволен

Н Николай Прага: Всё включено Экскурсия оставила только положительные эмоции

Ю Юлия Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия Замечательная экскурсия. Руслан- замечательный гид. Остались очень довольны!

b bel107 Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия Прекрасная подготовка Руслана.

a ababenko Прогулка по району Нове Место Экскурсия видимо не очень популярна. Нас было трое. Экскурсовод рассказывала интересно. Два часа пролетели незаметно.

О Ольга Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия Отличная экскурсия! 4 часа пролетели незаметно. Познакомились со всеми главными достопримечательностями.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Новый город»

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