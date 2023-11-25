1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€50 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по району Нове Место
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пивные радости
Начало: Вацлавская площадь. Красные старинные трамаи
Расписание: Ежедневно в 11.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€85 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarinapoladova197225 ноября 2023БлагоДарим за прекрасную екскурсію! С чудесным екскурсоводом Антониною мы провели прекрасный день! Прокатились на метро, на трамвайчике к Пражскому Граду
- РРоман13 сентября 2022Прага: Всё включено"Очень понравилась экскурсия!"
- ЕЕвгений13 сентября 2022Прага: Всё включеноостался доволен
- ННиколай11 сентября 2022Прага: Всё включеноЭкскурсия оставила только положительные эмоции
- ЮЮлия25 февраля 2020Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсияЗамечательная экскурсия. Руслан- замечательный гид. Остались очень довольны!
- bbel1078 сентября 2019Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсияПрекрасная подготовка Руслана.
- aababenko7 мая 2019Экскурсия видимо не очень популярна. Нас было трое. Экскурсовод рассказывала интересно. Два часа пролетели незаметно.
- ООльга5 мая 2019Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсияОтличная экскурсия! 4 часа пролетели незаметно. Познакомились со всеми главными достопримечательностями.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Новый город»
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