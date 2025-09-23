Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Дрезден можно по праву назвать городом барокко. Его дворцы и храмы отличаются изяществом, роскошью и великолепием.



Вы познакомитесь с этим величавым городом и узнаете занимательные истории о нем, а также побываете в заповеднике Бастай, где слились воедино творения рук человека и природы.

Описание экскурсии Дрезден — город-барокко Барокко — это вычурный, пышный стиль, идеей которого было показать все состояние кошелька на фасаде, в интерьере и одежде. Поэтому дворцы и храмы Дрездена блистают великолепием, изяществом и роскошью. Барокко — время изысканных манер, прекрасных туалетов и придворных интриг, где тремя составляющими были любовь, политика и деньги. Знаете ли вы историю курфюрста Августа Сильного — большого друга Петра I — и очаровательной мадам Козель? Он настолько сильно любил Анну, что, обманувшись в ее чувствах, приказал посадить свою возлюбленную в тюрьму, где она провела целых 49 лет! И величавый Дрезден, и его занимательные истории вы узнаете на обзорной экскурсии по городу. И, конечно же, обязательно нужно побывать в Галерее Старых Мастеров и своими глазами увидеть шедевр всех времен и народов — «Сикстинскую Мадонну», полотна Дюрера, Рубенса, коллекцию мейсоновского фарфора, Дрезденскую золотую сокровищницу. Также Дрезден вас порадует прекрасным шоппингом. А поедем мы туда через заповедник Бастай, в котором слились воедино творения рук человека и природы — скальный мост, раскинувшийся между могучими горами Саксонской Швейцарии. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!

