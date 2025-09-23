Дрезден можно по праву назвать городом барокко. Его дворцы и храмы отличаются изяществом, роскошью и великолепием.
Вы познакомитесь с этим величавым городом и узнаете занимательные истории о нем, а также побываете в заповеднике Бастай, где слились воедино творения рук человека и природы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Дрезден — город-бароккоБарокко — это вычурный, пышный стиль, идеей которого было показать все состояние кошелька на фасаде, в интерьере и одежде. Поэтому дворцы и храмы Дрездена блистают великолепием, изяществом и роскошью. Барокко — время изысканных манер, прекрасных туалетов и придворных интриг, где тремя составляющими были любовь, политика и деньги. Знаете ли вы историю курфюрста Августа Сильного — большого друга Петра I — и очаровательной мадам Козель? Он настолько сильно любил Анну, что, обманувшись в ее чувствах, приказал посадить свою возлюбленную в тюрьму, где она провела целых 49 лет! И величавый Дрезден, и его занимательные истории вы узнаете на обзорной экскурсии по городу. И, конечно же, обязательно нужно побывать в Галерее Старых Мастеров и своими глазами увидеть шедевр всех времен и народов — «Сикстинскую Мадонну», полотна Дюрера, Рубенса, коллекцию мейсоновского фарфора, Дрезденскую золотую сокровищницу. Также Дрезден вас порадует прекрасным шоппингом. А поедем мы туда через заповедник Бастай, в котором слились воедино творения рук человека и природы — скальный мост, раскинувшийся между могучими горами Саксонской Швейцарии. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дрезден
- Заповедник Бастай
Что включено
- Экскурсия,
Что не входит в цену
- ТРАНСФЕР!!!
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- !! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
