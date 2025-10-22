Дворцы Градчан и Пражский Град

За 2 часа мы сможем посмотреть множество достопримечательностей и иметь вполне конкретное представление об их историческом и культурном значении, а так же послушать интересные истории, с ними связанные, которые 100% отложатся в памяти!
На этой увлекательной экскурсии мы познакомимся с чарующим районом Градчан, где на каждом шагу вас будут сопровождать величественные дворцы и великолепные соборы. Всё это создаёт неповторимую атмосферу, которая перенесёт вас в далёкие времена.
Пражский Град
В конечном итоге мы окажемся у Пражского Града — исторической резиденции князей, королей, императоров и президентов Чехии. Это место, полное исторического наследия и культурного значения, станет кульминацией нашей прогулки.
Собор святого Вита
На граде вы увидите его доминанту — Собор святого Вита, Вацлава и Войтеха. Этот собор удивляет своим величием и архитектурным совершенством. Он является настоящим символом Праги, который служит напоминанием о её богатой истории.
Присоединяйтесь к нам, и погрузитесь в мир красоты и истории вместе с теми, кто хочет узнать больше о культурных сокровищах столицы Чехии!
O
Oльга
22 окт 2025
Нам понравилось, большое спасибо🫶 Жаль, что в собор св. Вита нельзя зайти, может, если вдруг полагаются тур группам скидки, то предлагать 1 тур с входом, а один без.
M
Maryna
23 апр 2025
Прекрасная экскурсия по Гражданам и Пражскому граду. Не утомительно было ходить и было очень интересно слушать. Экскурсовод приводил интересные факты, показывал красивые локации для фото.
В
Вадим
21 апр 2025
Экскурсия по Праге была замечательной — информативно и легко. Гид увлекательно рассказывал, показал известные места и рассказал много интересного. Приятная атмосфера и впечатления