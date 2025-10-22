Мои заказы

Дворцы Градчан и Пражский Град

За 2 часа мы сможем посмотреть множество достопримечательностей и иметь вполне конкретное представление об их историческом и культурном значении, а так же послушать интересные истории, с ними связанные, которые 100% отложатся в памяти!
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественные дворцы
  • 📜 Исторические факты
  • 🎨 Культурное наследие
  • 🌟 Уникальные виды
  • 🏛 Собор святого Вита
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Градчаны
  • Пражский Град
  • Собор святого Вита

Описание экскурсии

Что вас ждёт?

На этой увлекательной экскурсии мы познакомимся с чарующим районом Градчан, где на каждом шагу вас будут сопровождать величественные дворцы и великолепные соборы. Всё это создаёт неповторимую атмосферу, которая перенесёт вас в далёкие времена.

Пражский Град

В конечном итоге мы окажемся у Пражского Града — исторической резиденции князей, королей, императоров и президентов Чехии. Это место, полное исторического наследия и культурного значения, станет кульминацией нашей прогулки.

Собор святого Вита

На граде вы увидите его доминанту — Собор святого Вита, Вацлава и Войтеха. Этот собор удивляет своим величием и архитектурным совершенством. Он является настоящим символом Праги, который служит напоминанием о её богатой истории.

Присоединяйтесь к нам, и погрузитесь в мир красоты и истории вместе с теми, кто хочет узнать больше о культурных сокровищах столицы Чехии!

В любое время по договорённости.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Страговский монастырь
  • Мартининский дворец
  • Пражская Лорета
  • Шварценбергский дворец
  • Обзорная площадка для фото
  • Пражский Град
  • Собор святого Вита, Вацлава и Войтеха
  • Злата Улочка
Что включено
  • Услуги гида
  • Туалет
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трамвайная остановка в Праге Pohořelec
Завершение: Метро Malostranská
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время по договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
O
Oльга
22 окт 2025
Нам понравилось, большое спасибо🫶 Жаль, что в собор св. Вита нельзя зайти, может, если вдруг полагаются тур группам скидки, то предлагать 1 тур с входом, а один без.
M
Maryna
23 апр 2025
Прекрасная экскурсия по Гражданам и Пражскому граду. Не утомительно было ходить и было очень интересно слушать. Экскурсовод приводил интересные факты, показывал красивые локации для фото.
В
Вадим
21 апр 2025
Экскурсия по Праге была замечательной — информативно и легко. Гид увлекательно рассказывал, показал известные места и рассказал много интересного. Приятная атмосфера и впечатления

Входит в следующие категории Праги

