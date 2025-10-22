Дворцы Градчан и Пражский Град

За 2 часа мы сможем посмотреть множество достопримечательностей и иметь вполне конкретное представление об их историческом и культурном значении, а так же послушать интересные истории, с ними связанные, которые 100% отложатся в памяти!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Что вас ждёт?

На этой увлекательной экскурсии мы познакомимся с чарующим районом Градчан, где на каждом шагу вас будут сопровождать величественные дворцы и великолепные соборы. Всё это создаёт неповторимую атмосферу, которая перенесёт вас в далёкие времена.

Пражский Град

В конечном итоге мы окажемся у Пражского Града — исторической резиденции князей, королей, императоров и президентов Чехии. Это место, полное исторического наследия и культурного значения, станет кульминацией нашей прогулки.

Собор святого Вита

На граде вы увидите его доминанту — Собор святого Вита, Вацлава и Войтеха. Этот собор удивляет своим величием и архитектурным совершенством. Он является настоящим символом Праги, который служит напоминанием о её богатой истории.

Присоединяйтесь к нам, и погрузитесь в мир красоты и истории вместе с теми, кто хочет узнать больше о культурных сокровищах столицы Чехии!