2 часа
Индивидуальная
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
2 часа
Групповая
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
14 сен в 10:45
€15 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
На машине времени по закоулкам Старой Праги
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVladimir10 февраля 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.
- ЮЮрий18 июня 2023На ретромобиле по улицам ПрагиИнтересная обзорная экскурсия по историческому центру Праги (Мала-Страна, Старо-Место и Пражский град) на красивом ретро-автомобиле и пешком. Подойдет как взрослым, так и детям, особенно если нет возможности или желания много/долго ходить пешком. Очень живая и общительная экскурсовод Алеся. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Страговский монастырь»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Страговский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 200. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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