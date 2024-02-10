Найдено 3 экскурсии в категории « Страговский монастырь » в Праге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 7 отзывов 2 часа Индивидуальная Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную Начало: Рецепция вашего отеля Расписание: Ежедневно € 100 за всё до 50 чел. Пешая 60 отзывов 2 часа Групповая Величественный Пражский Град Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22 Расписание: Ежедневно в 10:45 € 15 за человека На машине 3 часа Индивидуальная до 6 чел. На машине времени по закоулкам Старой Праги Начало: Рецепция вашего отеля Расписание: Ежедневно € 200 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Праги Последние отзывы на экскурсии V Vladimir Величественный Пражский Град Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.

Ю Юрий На ретромобиле по улицам Праги Интересная обзорная экскурсия по историческому центру Праги (Мала-Страна, Старо-Место и Пражский град) на красивом ретро-автомобиле и пешком. Подойдет как взрослым, так и детям, особенно если нет возможности или желания много/долго ходить пешком. Очень живая и общительная экскурсовод Алеся. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Страговский монастырь»

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