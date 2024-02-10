Страговский монастырь – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Страговский монастырь» в Праге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 50 чел.
Величественный Пражский Град
Пешая
60 отзывов
2 часа
Групповая
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
14 сен в 10:45
15 за человека
На машине времени по закоулкам Старой Праги
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
На машине времени по закоулкам Старой Праги
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladimir
    10 февраля 2024
    Величественный Пражский Град
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.
  • Ю
    Юрий
    18 июня 2023
    На ретромобиле по улицам Праги
    Интересная обзорная экскурсия по историческому центру Праги (Мала-Страна, Старо-Место и Пражский град) на красивом ретро-автомобиле и пешком. Подойдет как взрослым, так и детям, особенно если нет возможности или желания много/долго ходить пешком. Очень живая и общительная экскурсовод Алеся. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Страговский монастырь»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
  2. Величественный Пражский Град
  3. На машине времени по закоулкам Старой Праги
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Страговский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 200. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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