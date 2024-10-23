3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом
Начало: U Prašného mostu 6
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день в промежутке с 10:00 до 15:00
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
от €120 за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
20 дек в 10:45
€15 за человека
2 часа
Групповая
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
20 дек в 10:45
€15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра23 октября 2024Это была хорошая экскурсия, и у нас остались только приятные впечатления. Олег располагает большим количеством информации о Праге (которой, к сожалению,
- AArtjom3 мая 2024Очень интересная и не скучная экскурсия, путем живого, простого общения, при этом экскурсовод очень эрудированная и всегда готов ответить на вопросы!, Рекомендую!, Да и просто приятный в общении Человек
- VVladimir10 февраля 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.
- ВВиктория18 мая 2023Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно, познавательно, с юмором
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Золотая улочка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Золотая улочка" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 120. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Золотая улочка», 120 ⭐ отзывов, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль