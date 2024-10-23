Золотая улочка – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Золотая улочка» в Праге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом
Пешая
53 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом
Начало: U Prašného mostu 6
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день в промежутке с 10:00 до 15:00
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
от 120 за всё до 5 чел.
Величественный Пражский Град
Пешая
60 отзывов
2 часа
Групповая
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
20 дек в 10:45
15 за человека
Величественный Пражский Град
Пешая
7 отзывов
2 часа
Групповая
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
20 дек в 10:45
15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    23 октября 2024
    Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом
    Это была хорошая экскурсия, и у нас остались только приятные впечатления. Олег располагает большим количеством информации о Праге (которой, к сожалению,
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    не уместишь в 3-4 часа). Поэтому гид с самого начала уточнил, с какой стороны мы хотим познакомиться с городом ближе: исторические сводки, пражские легенды или современная Прага. Клиентоориентированность в действии:) Конечно, в итоге рассказ включал разные, самые интересные, нюансы, но акцент был сделан именно на том, что мы выбрали:) Отмечу, что по пути экскурсии была дополнительная возможность посетить собор св. Вита и королевские залы. Еще раз от всей души благодарим Олега за знакомство с этим невероятным городом!

  • A
    Artjom
    3 мая 2024
    Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом
    Очень интересная и не скучная экскурсия, путем живого, простого общения, при этом экскурсовод очень эрудированная и всегда готов ответить на вопросы!, Рекомендую!, Да и просто приятный в общении Человек
  • V
    Vladimir
    10 февраля 2024
    Величественный Пражский Град
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.
  • В
    Виктория
    18 мая 2023
    Величественный Пражский Град
    Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно, познавательно, с юмором

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Золотая улочка»

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  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Вышеград
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Золотая улочка" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 120. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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