А что, если представить историю 📖 сказкой? В которой каждый исторический персонаж является героем — добрым, или злым. И творит деяния во благо ближних, либо против них. Кто-то «несёт свет», строит замки 🏰, города. А другой — плетёт интриги, садит в темницы и казнит. А в это же время простой народ живёт своей обычной жизнью: лепят горшки из глины, варят мыло, куют железо, чеканят монеты, ловят рыбу 🐟, пекут хлеб, строят дома. В тайне мечтая о жизни во дворцах. И по вечерам рассказывают детишкам сказки на ночь о водяных, утаскивающих в своё царство безбожников, обезглавленных рыцарях, скачущих по ночной Праге на огненных лошадях, и скелетах, оживающих в полночь и пугающих запоздалых прохожих.

Именно так можно рассказать о чешских «строителях истории», именно так «материал» воспринимается легко и запоминается быстро.

Я расскажу о чешских правителях, о быте горожан, как они жили, чем занимались и какие легенды рассказывали своим детям. И повествование моё будет в форме сказки, интересной детям и их родителям.

Прогулка будет неслишкой долгой, чтобы дети не устали.