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Экскурсия по Праге для детей

5
11 отзывов
Алеся К.
Алеся К. – Гид из Праги
Мы отправимся в увлекательное путешествие по сказочным закоулкам Праги и ее достопримечательностям, окруженным мистическими тайнами.

Я расскажу о чешских королях и принцессах, о быте горожан, как они жили, чем занимались и какие легенды рассказывали своим детям.

Поделюсь сказочными легендами и покажу, где живет настоящее привидение.

Мое повествование будет в форме сказки, интересной детям и их родителям, поэтому все исторические факты запомнятся легко и быстро.

Прогулка 👣 будет не слишком долгой, чтобы дети не устали.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • €100 за экскурсию

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Экскурсия по Праге для детей
Экскурсия по Праге для детей

Что вы увидите

  • Улочки Старого Города
  • Староместскую площадь
  • храм св. Якуба
  • Карлов мост и др.
А что, если представить историю 📖 сказкой? В которой каждый исторический персонаж является героем — добрым, или злым. И творит деяния во благо ближних, либо против них. Кто-то «несёт свет», строит замки 🏰, города. А другой — плетёт интриги, садит в темницы и казнит. А в это же время простой народ живёт своей обычной жизнью: лепят горшки из глины, варят мыло, куют железо, чеканят монеты, ловят рыбу 🐟, пекут хлеб, строят дома. В тайне мечтая о жизни во дворцах. И по вечерам рассказывают детишкам сказки на ночь о водяных, утаскивающих в своё царство безбожников, обезглавленных рыцарях, скачущих по ночной Праге на огненных лошадях, и скелетах, оживающих в полночь и пугающих запоздалых прохожих.
Именно так можно рассказать о чешских «строителях истории», именно так «материал» воспринимается легко и запоминается быстро.
Я расскажу о чешских правителях, о быте горожан, как они жили, чем занимались и какие легенды рассказывали своим детям. И повествование моё будет в форме сказки, интересной детям и их родителям.
Прогулка будет неслишкой долгой, чтобы дети не устали.
Что входит
  • Экскурсия
Что не входит
  • Входной билет в музей привидений (5 евро/ 3 евро)
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля
Место завершения
🏁 В центре города
Экскурсия по Праге для детей
Экскурсия по Праге для детей
Экскурсия по Праге для детей
Экскурсия по Праге для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алеся К.
Алеся К.
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11 отзывов оставили туристы

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