Церковь Святого Якова – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святого Якова» в Праге на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия по Праге для детей
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
Неподвластное времени: экскурсия по закоулкам Старого Города
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
По Праге с Чехом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.

Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2025
Сейчас в Праге в категории "Церковь Святого Якова" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 100. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
