12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
Во время этой экскурсии-квеста по Праге вы не просто узнаете много нового о городе, но и проведете время весело и с пользой. Прогулка охватывает Старый город, Еврейский квартал, Карлов мост и другие знаковые места.
Участников ждут истории о привидениях, рыцарях и тайных знаках, а также веселые задания, которые превратят экскурсию в захватывающую игру. В конце всех участников ожидают приятные сюрпризы
Июнь, июль и август - лучшие месяцы для квеста в Праге. Летние месяцы идеально подходят для прогулок по городу и участия в квестах, так как в это время дни длинные, что позволяет полностью насладиться экскурсионной программой.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести увлекательный квест. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город
Еврейский квартал
Карлов мост
Малая страна
Пражский град
Староместская площадь
Описание квеста
Полезно и увлекательно
Эта экскурсия-квест похожа на соревнование: сначала вы разделитесь на две команды — допустим, мальчики и девочки или же дети и родители. Мы отправимся исследовать главные достопримечательности Праги; по ходу экскурсии я буду не только рассказывать интересные истории, но и загадывать загадки. За разгадку начисляется один балл — а победит тот, кто наберет большее количество очков к концу экскурсии. Соревновательный дух и необычный формат игры помогут ребятам весело познакомиться с городом и лучше усвоить информацию. Также по ходу экскурсии я буду поощрять участников подарками, а в самом конце всех будут ждать приятные призы.
Сто вопросов и ответов
На моей экскурсии перед вам откроются секреты многих пражских домов. Вы отыщете золотой шлем и солнечные часы, отгадаете тайну бездонного колодца. Увидите купеческий двор с приведением турка и услышите, как на старинном доме появился чёрный медведь. На Староместской площади раскроете загадку часов и поймете, как они работают, узнаете, почему башни пражских костелов разной ширины. А на Карловом мосту встретитесь с рыцарем и найдете «дату вечности».
Организационные детали
Квест рассчитан в первую очередь на детей, но взрослым также будет интересно поучаствовать в игре
По желанию мы можем посетить музей «Алхимическая лаборатория»: входные билеты оплачиваются отдельно — 8 евро для взрослых и 3 евро детский билет. Других дополнительных расходов не предвидится
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1862 туристов
Дорогие путешественники, приветствуем вас! Мы, Татьяна и Андрей, — профессиональные, лицензированные гиды по Праге и Чехии. Мы живём и работаем в Праге с 1999 года, накопили много знаний, разузнали все читать дальшеуменьшить
секреты, познакомились со всеми тайнами, легендами и самыми интересными уголками Праги и Чехии и готовы поделиться всем этим с вами. Приглашаем вас на наши креативные экскурсии, на которых мы вам покажем самые примечательные локации, расскажем достоверную, любопытную информацию. Наши экскурсии проходят легко, позитивно и увлекательно. Интересно будет и взрослым и детям:-) Добро пожаловать в Прагу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
1
3
–
2
–
1
–
Anastasia
Экскурсия была совершенно чудесной. В группе было двое взрослых и трое детей 10, 11 и 12 лет — все остались в полном восторге. Дети были полностью погружены в мир Праги: читать дальшеуменьшить
формат игры оказался идеальным, информация подавалась легко, увлекательно и очень продуманно.
Отдельно хочется отметить баланс содержания и объёма: за три часа мы совершенно не устали, время пролетело незаметно. При этом экскурсия была интересна не только детям — все наши «взрослые» вопросы прекрасно вписывались в формат и принимались с большим энтузиазмом.
Татьяна — очень компетентный гид и профессионал своего дела. Она легко находила контакт с детьми и взрослыми, много шутила, поддерживала живое общение и создавала тёплую, дружелюбную атмосферу. Очень приятный и располагающий человек.
Экскурсию однозначно рекомендую на 100% и с удовольствием буду советовать друзьям, которые собираются в Прагу.
Татьяна
Ответ организатора:
Милая Анастасия, спасибо за замечательный отзыв 👍 Очень приятно получить такую высокую оценку 🫶 Всегда рада встретиться с вашей семьёй и прогуляться по прекрасной Праге! Желаю вам теплого лета и новых захватывающих путешествий! 🫶👍😊🌸☀️ Ваш гид в Праге, Татьяна.
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Экскурсию провел Андрей, все прошло, как в описании. При выборе, я ориентировалась на легкую подачу, чтобы детям тоже было интересно (11 и 17 лет), в формат квеста были вовлечены и читать дальшеуменьшить
дети и взрослые, и в конце получили приятные сувениры о Праге. После мы брали аудиоэкскурсию на кораблике и было приятно осознавать, что часть информации мы уже узнали от Андрея и главное запомнили).
Вам был полезен этот отзыв?
А
Айк
Нам очень понравилось!!! Наш гид Андрей провел незабываемую экскурсию как для ребенка, так и для взрослых)
Контент, подача, юмор и ирония - все было на высоте! В Праге далеко не в первый раз, но Андрей смог снова влюбить в этот удивительный готод!
Всем рекомендуем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Viktar
Отличная экскурсия! Особенно для детей. В конце экскурсии они с нетерпением ждали новой загадки. А после экскурсии даже стали придумывать свои, связанные с Прагой:)
Татьяна
Ответ организатора:
Виктар, большое спасибо за отзыв! Мне было очень приятно познакомиться и провести экскурсию для вашей прекрасной семьи. Всегда рада новой встрече. Приезжайте ещё. ☀️🌸😊
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Любовь
Огромное спасибо за проведенную экскурсию!
Татьяна
Ответ организатора:
Добрый день, Любовь! Спасибо за отзыв! Всегда рады видеть вас в Праге! Желаем новых прекрасных путешествий! ☀️👍🤗🌸❤️ Татьяна и Андрей.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Чудесная экскурсия! Экскурсовод Андрей смог умело увлечь детей рассказами о легендах старой Праги и умело организовав «соревнование» между командами детей и взрослых. Было увлекательно, познавательно и развлекательно:) даже морковка для кормления ондатр и стакан с зерном для павлинов оказались у него в сумке большое спасибо от всех нас!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии на «Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых»