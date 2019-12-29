12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Услышать удивительные истории, ответить на вопросы и открыть все тайны города

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
На моей экскурсии вы не только познакомитесь с Прагой, но и весело проведёте время.

Вы прогуляетесь по Старому городу, Еврейскому кварталу, Карлову мосту, Малой стране и Пражскому граду — то есть увидите почти всю столицу Чехии.

Истории о несчастной любви и плачущих привидениях, блуждающих скелетах, благородных рыцарях и дружелюбных водяных будут поджидать вас всюду.

А мои шутливые задания превратят экскурсию в увлекательную игру.
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых

Что вас ожидает

Полезно и увлекательно
Эта экскурсия-квест похожа на соревнование: сначала вы разделитесь на две команды — допустим, мальчики и девочки или же дети и родители. Мы отправимся исследовать главные достопримечательности Праги; по ходу экскурсии я буду не только рассказывать интересные истории, но и загадывать загадки. За разгадку начисляется один балл — а победит тот, кто наберет большее количество очков к концу экскурсии. Соревновательный дух и необычный формат игры помогут ребятам весело познакомиться с городом и лучше усвоить информацию. Также по ходу экскурсии я буду поощрять участников подарками, а в самом конце всех будут ждать приятные призы.

Сто вопросов и ответов
На моей экскурсии перед вам откроются секреты многих пражских домов. Вы отыщете золотой шлем и солнечные часы, отгадаете тайну бездонного колодца. Увидите купеческий двор с приведением турка и услышите, как на старинном доме появился чёрный медведь. На Староместской площади раскроете загадку часов и поймете, как они работают, узнаете, почему башни пражских костелов разной ширины. А на Карловом мосту встретитесь с рыцарем и найдете «дату вечности».

Организационные детали

  • Квест рассчитан в первую очередь на детей, но взрослым также будет интересно поучаствовать в игре
  • По желанию мы можем посетить музей «Алхимическая лаборатория»: входные билеты оплачиваются отдельно — 8 евро для взрослых и 3 евро детский билет. Других дополнительных расходов не предвидится
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Татьяна, я профессиональный лицензированный гид по Праге и Чехии. Живу и работаю в Праге с 1999 года, разузнала все секреты, накопила много знаний, познакомилась со всеми тайнами, легендами и самыми интересными уголками Праги и Чехии, и мне не терпится поделиться всем этим с вами :-) Приглашаю вас на свои креативные экскурсии, которые провожу позитивно, интересно и профессионально. Увлекательно будет и взрослым, и детям :-)
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 декабря 2019
Огромное спасибо Татьяне. Увлекла и взрослых и самое главное детей. Очень рекомендуем. Интересно, позитивно, без перегруза историческими фактами. Все ярко и необычно.
9 декабря 2019
Татьяна, спасибо большое за экскурсию! Дочь в восторге, все понравилось!
6 декабря 2019
Спасибо , Татьяне за интересную и увлекательную экскурсию , очень легко и познавательно ! Как красива Прага в рождественских декорациях!!! Отдельное спасибо за игру в загадки и приятные сюрпризы в конце ! Рекомендую Татьяну от души !
15 ноября 2019
Очень интересная экскурсия для детей, Татьяне удается удерживать их внимание и заинтересованность в течение всей трехчасовой экскурсии. Рекомендую!
5 ноября 2019
Замечательная экскурсия для семьи из 2 взрослых и 3 детей (5, 8, 15 лет).
Татьяна заинтересовала детей с первых слов и до конца экскурсии они старались ловить каждое ее слово.
Ставим 10 из 10 за идею и маршрут экскурсии!
24 июля 2019
Замечательная экскурсия, то, что нужно детям, было очень интересно и весело! Спасибо!
22 июня 2019
Все очень понравилось, особенно дети в восторге. Татьяна - действительно профессиональный гид.
Экскурсия построена интересно, неординарно и неутомительно для детей, которым очень понравились загадки о городе в стихах.
Татьяна провела ее так, что было интересно всем.
Спасибо за прекрасно проведённое полезное время.
12 июня 2019
Ходили на экскурсию для детей и взрослых. Были 2 девочки 9 и 11 лет. Очень хотелось, чтобы им понравилась и запомнилась Прага. И по-моему, это Татьяне удалось! Мы гуляли 4 часа при жаре в 30 градусов, но девчонки до конца были вовлечены в процесс! Экскурсия рассчитана на детей с минимум исторических фактов с массой легенд, загадок, смешных и не очень фактов о жизни людей в том городе. Мне показалось, что это как раз то, что нужно было нашим детям. Спасибо большое!
11 июня 2019
Татьяна очень хорошо знает город, а самое главное умеет заинтересовать и детей и взрослых!))
3 июня 2019
Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Даже после Сити-тура все показалось с другого угла зрения,закрепились имена и даты.Экскурсия прошла как-то легко,Таня провела нас оптимально без очередей,через чудесные парки,пруды,мы могли всегда задержаться и посидеть,насладиться водой и животными.Загадки очень оживили рассказ,мы это любим.Таня,показала нам ,как пользоваться транспортом,хороший ресторан.Татьяна -очень интересный человек,мой внук в восторге от подарка,большое спасибо.Успехов Вам и побольше умных ,любопытных туристов. Войчук Т.И.
Ещё 2 отзыва

Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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