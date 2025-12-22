12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Июнь, июль и август - лучшие месяцы для квеста в Праге. Летние месяцы идеально подходят для прогулок по городу и участия в квестах, так как в это время дни длинные, что позволяет полностью насладиться экскурсионной программой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести увлекательный квест. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.

Во время этой экскурсии-квеста по Праге вы не просто узнаете много нового о городе, но и проведете время весело и с пользой. Прогулка охватывает Старый город, Еврейский квартал, Карлов мост и другие знаковые места. Участников ждут истории о привидениях, рыцарях и тайных знаках, а также веселые задания, которые превратят экскурсию в захватывающую игру. В конце всех участников ожидают приятные сюрпризы

Описание квеста

Полезно и увлекательно

Эта экскурсия-квест похожа на соревнование: сначала вы разделитесь на две команды — допустим, мальчики и девочки или же дети и родители. Мы отправимся исследовать главные достопримечательности Праги; по ходу экскурсии я буду не только рассказывать интересные истории, но и загадывать загадки. За разгадку начисляется один балл — а победит тот, кто наберет большее количество очков к концу экскурсии. Соревновательный дух и необычный формат игры помогут ребятам весело познакомиться с городом и лучше усвоить информацию. Также по ходу экскурсии я буду поощрять участников подарками, а в самом конце всех будут ждать приятные призы.

Сто вопросов и ответов

На моей экскурсии перед вам откроются секреты многих пражских домов. Вы отыщете золотой шлем и солнечные часы, отгадаете тайну бездонного колодца. Увидите купеческий двор с приведением турка и услышите, как на старинном доме появился чёрный медведь. На Староместской площади раскроете загадку часов и поймете, как они работают, узнаете, почему башни пражских костелов разной ширины. А на Карловом мосту встретитесь с рыцарем и найдете «дату вечности».

Организационные детали