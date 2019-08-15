34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Сладкая экскурсия по исторической Праге

Пройти по историческим местам с особым удовольствием в обход туристических троп

Galina
Задать вопрос
Galina – ваш гид
Наша задача — пройти по историческим местам с особым удовольствием.

Вы будете гулять по пассажам, любоваться пейзажами, пить кофе и пробовать пражские фирменные сладости.

Останавливаясь возле уникальных домов, памятников и храмов, вы узнаете познавательные подробности из жизни города, которые помогут вам лучше понять Прагу.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии34 отзыва
4.97
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге

Программа

По дороге нас ждут знаменитые кондитерские, дворики и удивительной красоты и ценности архитектурные объекты Праги. Побываем в возрожденной, с оригинальными рецептами, кондитерской одного из самых знаменитых пражских кондитеров начала ХХ века. Попадем в один из самых красивых садов в центре Праги. А за вкусным настоящим чешским «трдельником», возможно, даже придется несколько минут постоять в очереди.

Оценим уникальную архитектуру конца ХІХ – начала ХХ-го века — тогда в Праге появилась плеяда очень талантливых архитекторов, художников и скульпторов. На пути у нас будут и старинные храмы, часовня, из которой еще в ХIV веке началась реформация католической церкви, перевернув ход европейской истории. Средневековыми задворками и извилистыми улочками Старого Места пражского подойдем к бывшему храму загадочного ордена тамплиеров. Обязательно выпьем чашечку настоящего горького и густого шоколада.

Дорогой на главную площадь Праги, рассмотрим старинные домовые знаки, и я вам расскажу самые интересные истории из жизни пражских домов. Потом у нас еще мороженое, крем-брюле, шоколадный торт или фруктовый десерт с готическим пейзажем в кафе прямо на городской крыше. Знаменитые пражские куранты — Орлой. И музей шоколада — как финальная точка. Сладко, интересно и очень вкусно!

Экскурсия понравится не только взрослым сладкоежкам, но и детям.

Предусмотрите дополнительные расходы на угощения.

Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Сладкая экскурсия по исторической Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Galina
Galina
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
Напишите мне

34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
15 августа 2019
Галина очень квалифицированный гид и интересный рассказчик! Я даже пожалела, что не записалась к ней на более сложную тему и экскурсию. Спасибо большое за впечатление
2 июля 2019
Нам экскурсия с Галиной очень понравилась. Для моей 10-летней дочки "сладкая" экскурсия оказалась идеальным вариантом: между дегустацией десертов гид легко и ненавязчиво познакомила ребёнка с историей и достопримечательностями Праги. Для меня очень интересным оказалось посещение Пражской Лореты. А дочка просто в восторге от посещения шоколадницы! Экскурсия оставила самое приятное впечатление
8 мая 2019
Экскурсия прошла на"отлично". Галина прекрасный экскурсовод, чувствуется, что сама увлечена предметом, отлично знает историю, рассказывает эмоционально, слушать ее о.чень интересно.3 часа пролетели незаметно.Еще могли бы столько же слушать и смотреть. Большое спасибо,Вам, Галина! Здоровья и творческих успехов. Рекомендуем всем, кто интересуется историей и культурой
Анна
27 марта 2019
Мы были в Праге 1 день, проездом. Не смотря на это, нам очень хотелось и увидеть основные достопримечательности и при этом не идти основными туристическими маршрутами, так же узнать что-то интересное и необычное. Со всем этим нам помогла справиться прекрасный гид Галина. Она сумела нам выстроить прогулку так , чтобы один день был насыщенный, информативный, интересный и вкусный. Понравилось всем , и нашим 13-ти летним девочкам и нам с мужем. Не смотря на то что было холодно, прогулка пролетела на одном дыхании. Вкусные теплые кафе со сладостями помогали периодически согреваться. Спасибо Галине за такую интересную прогулку и за то ,что один день в Праге не прошел для нас просто так.
18 февраля 2019
Галина - замечательный человек! Мы с мужем сладкоежки и приехали в Прагу не за пивом, а за сладкими впечатлениями и рассказами о Праге. Галина смогла заинтересовать не только нас, но и включить наших двух детей 12ти и 8ми лет. Мы в восторге!
13 января 2019
Брали экскурсию в январе 2019 года. Проживали в противоположной части города и поэтому маршрут экскурсии был изменен (по согласованию с нами). Галина имеет отличные познания по Праге и является хорошим собеседником. 3 часа пролетели очень быстро. За это время мы посетили как мне кажется все основные достопримечательности этого великолепного города. Наши дети как впрочем и мы остались в полном восторге.
3 ноября 2018
Галина, удивительный, интелегентный и позитивный человек. Экскурсия с ней прошла на одном дыхании. Ее рассказы заинтересовали и мужа и ребенка. Рекомендую всем ее экскурсии.
14 августа 2018
Галина - большая молодец! Отлично спланированная и составленная экскурсия! Речь, подача, структурирование материала - тоже на 5+! Это именно частный гид, который учитывает ваши предпочтения, пожелания, степень усталости и заинтересованности! Она подстраивалась под нас, активно пыталась заинтересовать ребёнка, отвечала на все вопросы, а не просто шла «по плану». У нас было ещё несколько экскурсий в Праге и за ее пределами с другими гидами. Абсолютно точно - Галина лучшая! Спасибо большое!
21 декабря 2017
Спасибо большое Галине. Точно в назначенное время гид забрала нас из гостиницы, экскурсия была ориентирована именно на нас, учтены наши пожелания. Очень информативно, Галина прекрасно знает город и его историю, замечательный собеседник.
16 сентября 2017
Большое спасибо Галине! Была очень приятная экскурсия.
Экскурсовод блестяше владеет материалом. Проессионал, влюбленный в свое дело. И это очень чувствуется, буквально с первых слов.
Обязательно вернусь к Галине сама и порекомендую ее друзьям.
Уверена, что любая экскурсия с ней получится блестящей.
В качестве небольшого пожелания маршрут корректировать и уточнять чуть заранее, чтобы получить максимальное удовольствие) Но в то же время, гибкость экскурсовода нужно отнести к дополнительным бонусам. Спасибо, Галина!
Ещё 24 отзыва

Galina проводит ещё 4 экскурсии

Весь Пражский ГрадВесь Пражский ГрадВесь Пражский Град
150 за экскурсию
4 часа
46 отзывов
Очароваться историей и архитектурой города в храмах и дворцах визитной карточки Праги
Пражский Град — это резиденция князей, королей и президентов. Это — визитная карточка Праги, и особенность нашей прогулки в том, что мы побываем везде: зайдем во все храмы и дворцы, которые открыты для посещений. Архитектура будет говорить с нами на языках своего времени, и история откроет свои тайны.
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: ВышеградТридевятое царство, тридесятое государство Чехии: ВышеградТридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
150 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
О роли Вышеграда в истории Чехии на экскурсии по следам чешских сказок
В Чехии есть свои любимые сказочные герои, понятные и близкие русскому сердцу. Например, Либуше — легендарная владычица (как Василиса Премудрая). Или знаменитый чешский конь Шемик (конек-горбунок). Но кроме самих сказочных героев чешских летописей, сохранились места, где их невероятные истории разворачивались. Приглашаю отправится по следам чешских сказок и местных легенд!
Средневековая ПрагаСредневековая ПрагаСредневековая Прага
150 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Узнать, как Прага преобразилась в столицу роскоши и прогресса благодаря молодому Карлу IV
Средневековье. Башни, храмы, город, пиво. 1348 год. С него в Праге началось все самое интересное. Во время нашей прогулки я подробно расскажу, почему он так важен. Это год, когда королевскими указами молодого короля Карла IV в Праге начался строительный бум, был построен целый Новый Город, который, к слову, был почти в два раза больше, чем Париж того времени.
Шедевры живописи в ПрагеШедевры живописи в ПрагеШедевры живописи в Праге
120 за экскурсию
2 часа
Исследовать экспозиции Национальной галереи и услышать о великих мастерах из разных эпох
Прага — это не только уютные улочки и средневековые церкви: в Национальной галерее вас ждут сотни шедевров со всего мира! Вы посетите один из её корпусов и погрузитесь в историю живописи конкретной эпохи. Я стану вашим проводником в мире искусства, расскажу о знаменитых художниках и помогу увидеть в изображенном нечто большее, чем пейзаж, портрет или натюрморт.

Гастрономические экскурсии в Праге

С пивом по ПрагеС пивом по ПрагеС пивом по Праге
98 за экскурсию
2.5 часа
97 отзывов
Обзорная прогулка по городу и лучшим пражским пивным
Вы познакомитесь с традициями и секретами изготовления чешского пива – одной из визитных карточек Чехии! Мы будем бродить по потайным улочкам Старого и Нового города, изучая самые интересные пивные Праги и погружаясь в многогранный и богатый мир чешского пивоварения. А по пути, конечно, поговорим о истории города, его достопримечательностях и вековых традициях.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложенииХмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложенииХмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
скидка20%
€28
23 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Секреты пражского пиваСекреты пражского пиваСекреты пражского пива
60 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Узнать об особенностях чешского пивоварения и попробовать лучшее пенное в старинных заведениях
Хотите ощутить вкус Праги и Чехии? Приглашаю вас в три старинные чешские пивоварни: здесь вы откроете секреты традиционного пива, узнаете об особенностях производства этого гастрономического бренда и, конечно, сами почувствуете его богатый вкус и насыщенный аромат. А ещё получите пивные паспорта и карту с адресами всех лучших пивоварен Праги!
Истории, легенды и вкусы хмельной ПрагиИстории, легенды и вкусы хмельной ПрагиИстории, легенды и вкусы хмельной Праги
скидка15%
€130
111 за экскурсию
5 часов
Авторская экскурсия по секретным заведениям и нетуристическим уголкам города
Вкусную еду и прославленное пиво можно найти, не выходя за пределы Старого города. Но аутентичные бары и рестораны «для своих» — задача посложнее, и я вам с ней помогу! В атмосферных заведениях вы отведаете гастрономические шедевры Чехии, а по пути откроете места, где оживут истории о пражских алхимиках, тамплиерах, королях, святых, писателях и художниках.
Традиции старинных пражских пивоваренТрадиции старинных пражских пивоваренТрадиции старинных пражских пивоварен
90 за экскурсию
3 часа
32 отзыва
Погрузиться в удивительный мир пивоварения и разобраться во вкусах настоящего чешского пива
Посетить пивную столицу мира и не попробовать настоящего чешского пива — непозволительное легкомыслие! Эта экскурсия создана для предотвращения такого недоразумения и будет интересна как профессиональным любителям пива, так и «интересующимся». Вы окунетесь в удивительный мир пивоварения, полный интересных историй, неожиданных открытий и новых ярких ощущений!
Пивной Гранд ТурПивной Гранд ТурПивной Гранд Тур
240 за экскурсию
7 часов
4 отзыва
Секреты пивоварения, дегустация и пивные спа-процедуры в гостях у чешских пивоваров
Экскурсия для всех желающих разобраться в том, как делается самое известное в мире Чешское пиво, попробовать уникальные сорта любимого напитка и при желании даже окунуться в ванну свежеприготовленного сусла.

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы