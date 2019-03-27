34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе прогулку по волшебным улицам Праги, где каждый шаг открывает новую страницу истории и новый вкус.Эта экскурсия предлагает не просто осмотр достопримечательностей, а погружение в мир пражских десертов, сочетающийся

с рассказами о знаменитых архитектурных шедеврах. Вы узнаете о талантливых архитекторах, художниках и скульпторах, которые оставили свой след в истории города, попробуете настоящий чешский трдельник, насладитесь густым шоколадом и завершите ваше приключение в музее шоколада. Это уникальная возможность сочетать культурное обогащение с гастрономическим удовольствием

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

По дороге нас ждут знаменитые кондитерские, дворики и удивительной красоты и ценности архитектурные объекты Праги. Побываем в возрожденной, с оригинальными рецептами, кондитерской одного из самых знаменитых пражских кондитеров начала ХХ века. Попадем в один из самых красивых садов в центре Праги. А за вкусным настоящим чешским «трдельником», возможно, даже придется несколько минут постоять в очереди.

Оценим уникальную архитектуру конца ХІХ – начала ХХ-го века — тогда в Праге появилась плеяда очень талантливых архитекторов, художников и скульпторов. На пути у нас будут и старинные храмы, часовня, из которой еще в ХIV веке началась реформация католической церкви, перевернув ход европейской истории. Средневековыми задворками и извилистыми улочками Старого Места пражского подойдем к бывшему храму загадочного ордена тамплиеров. Обязательно выпьем чашечку настоящего горького и густого шоколада.

Дорогой на главную площадь Праги, рассмотрим старинные домовые знаки, и я вам расскажу самые интересные истории из жизни пражских домов. Потом у нас еще мороженое, крем-брюле, шоколадный торт или фруктовый десерт с готическим пейзажем в кафе прямо на городской крыше. Знаменитые пражские куранты — Орлой. И музей шоколада — как финальная точка. Сладко, интересно и очень вкусно!

Экскурсия понравится не только взрослым сладкоежкам, но и детям.

Предусмотрите дополнительные расходы на угощения.