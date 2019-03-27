34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
Представьте себе прогулку по волшебным улицам Праги, где каждый шаг открывает новую страницу истории и новый вкус.
Эта экскурсия предлагает не просто осмотр достопримечательностей, а погружение в мир пражских десертов, сочетающийся читать дальшеуменьшить
с рассказами о знаменитых архитектурных шедеврах.
Вы узнаете о талантливых архитекторах, художниках и скульпторах, которые оставили свой след в истории города, попробуете настоящий чешский трдельник, насладитесь густым шоколадом и завершите ваше приключение в музее шоколада. Это уникальная возможность сочетать культурное обогащение с гастрономическим удовольствием
По дороге нас ждут знаменитые кондитерские, дворики и удивительной красоты и ценности архитектурные объекты Праги. Побываем в возрожденной, с оригинальными рецептами, кондитерской одного из самых знаменитых пражских кондитеров начала ХХ века. Попадем в один из самых красивых садов в центре Праги. А за вкусным настоящим чешским «трдельником», возможно, даже придется несколько минут постоять в очереди.
Оценим уникальную архитектуру конца ХІХ – начала ХХ-го века — тогда в Праге появилась плеяда очень талантливых архитекторов, художников и скульпторов. На пути у нас будут и старинные храмы, часовня, из которой еще в ХIV веке началась реформация католической церкви, перевернув ход европейской истории. Средневековыми задворками и извилистыми улочками Старого Места пражского подойдем к бывшему храму загадочного ордена тамплиеров. Обязательно выпьем чашечку настоящего горького и густого шоколада.
Дорогой на главную площадь Праги, рассмотрим старинные домовые знаки, и я вам расскажу самые интересные истории из жизни пражских домов. Потом у нас еще мороженое, крем-брюле, шоколадный торт или фруктовый десерт с готическим пейзажем в кафе прямо на городской крыше. Знаменитые пражские куранты — Орлой. И музей шоколада — как финальная точка. Сладко, интересно и очень вкусно!
Экскурсия понравится не только взрослым сладкоежкам, но и детям.
Предусмотрите дополнительные расходы на угощения.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 931 туриста
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть читать дальшеуменьшить
мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Мы были в Праге 1 день, проездом. Не смотря на это, нам очень хотелось и увидеть основные достопримечательности и при этом не идти основными туристическими маршрутами, так же узнать что-то читать дальшеуменьшить
интересное и необычное. Со всем этим нам помогла справиться прекрасный гид Галина. Она сумела нам выстроить прогулку так, чтобы один день был насыщенный, информативный, интересный и вкусный. Понравилось всем, и нашим 13-ти летним девочкам и нам с мужем. Не смотря на то что было холодно, прогулка пролетела на одном дыхании. Вкусные теплые кафе со сладостями помогали периодически согреваться. Спасибо Галине за такую интересную прогулку и за то,что один день в Праге не прошел для нас просто так.
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Е
Елена
На экскурсии были 17.01.2017. Галина помогла нам выстроить имеющуюся в головах информацию про Чехию и Чехословакию в единую стройную цепочку начиная со средних веков и заканчивая сегодняшним днем. Удивил тот читать дальшеуменьшить
факт, что Прага была отстроена Карлом IV в 13 веке как современная столица (широкие улицы, университет, большое кол-во торговых площадей, система обороны и т. д.). Кроме того, для нас стало открытием, что после 1945 года из Чехословакии было депортировано часть немецкого населения с тех территорий, которые и другие века были спорными. Экскурсия очень содержательная, но не успеваешь устать от ходьбы и информации, т. к. прерываешься на дегустацию сладостей в разных кафешках:). Все вкусные места мы заполнили и возвращались в них не раз:). Особенно понравилась сеть французских кондитерских, где кроме сладкого можно съесть суп, салат и мясной сандвич. Еще очень сильно понравился розовый сад (заочно можно представить как он хорош весной и летом) и готический белый храм (такой мы видели в первый раз, хотя очень много путешествуем). Огромное спасибо Галине за прекрасно проведенное время! Спасибо агентству Трипстера за замечательного гида!
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E
Edi
Здравствуйте, мне просто невозможно найти слова благодарности Галине за фантастическую экскурсию. Всем всем советую даже если вы побывали в Праге и особенно тем кто в первый раз приехал,нет необходимости брать обзорную читать дальшеуменьшить
экскурсию,Галина расскажет и покажет намного больше, поверьте мне я больше получил информации от Галины чем от обзорной экскурсии от других гидов. Получили огромное удовольствие!!!! Очень познавательно, интересно! Общение с Галиной получилось, как разговор с хорошим знакомым, который очень любит Прагу и готов рассказать все про любимый город. Хочется вновь и вновь общаться с Вами! Спасибо!!! В следующий приезд мы, несомненно, встретимся вновь. Будем всем знакомым рекомендовать ваши экскурсии.
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Е
Екатерина
Экскурсия с Галиной по Праге очень понравилась! Правда с погодой нам не очень повезло, было слишком холодно для середины апреля, зато увлекательный рассказ нашего гида не давал нам закиснуть и читать дальшеуменьшить
замерзнуть! А рассказывать Галина умеет очень увлеченно и интересно! Вот только "сладких" остановок я почему-то ожидала больше… Мы только один раз зашли в случайное кафе погреться глинтвейном с тортиком и уже после окончания экскурсии Галина нас привела в шоколадницу, где мы с ней и попрощались. Видимо, сладкую программу надо уточнять заранее. А сама экскурсия отличная, буду рекомендовать!!!
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Н
Наталия
Хотим сказать огромное спасибо гиду Галине, за проведенную "Сладкую экскурсию по исторической Праге". Галина прекрасно знает Прагу! Она рассказывала нам об истории, культуре, литературе, музыке, живописи! И это все на читать дальшеуменьшить
одном дыхании! И, конечно, лучшие сладкие кафе!!!!! Сразу замечаешь, что экскурсовод, практически досконально зная предмет, готовится к каждой экскурсии, учитывая пожелания туристов. Галина старалась донести до нас все самое важное и интересное! И это ей удалось! Мы влюбились в Прагу! Еще раз спасибо! До новых встреч! С уважением Владимир и Наталия!
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Ю
Юлия
Галина - большая молодец! Отлично спланированная и составленная экскурсия! Речь, подача, структурирование материала - тоже на 5+! Это именно частный гид, который учитывает ваши предпочтения, пожелания, степень усталости и заинтересованности! читать дальшеуменьшить
Она подстраивалась под нас, активно пыталась заинтересовать ребёнка, отвечала на все вопросы, а не просто шла «по плану». У нас было ещё несколько экскурсий в Праге и за ее пределами с другими гидами. Абсолютно точно - Галина лучшая! Спасибо большое!
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