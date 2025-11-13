Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Еврейская тематика является моей специализацией как гида, поэтому об истории пражского еврейства я могу говорить бесконечно.



Предлагаю вам трёхчасовое практическое исследование жизни евреев в Праге с посещением пяти синагог, включая самую старую из действующих в мире — Староновую, и живописного Старого Еврейского кладбища. При желании, я могу порекомендовать Вам заведения, предлагающие кошерные блюда.

Описание экскурсии Еврейский квартал, он же Йозефов — самый маленький район чешской столицы, и, одновременно — самый молодой в ареале исторического центра (все жилые дома здесь были построены на рубеже XIX-XX столетий). И это не смотря на то, что история еврейских поселений в Праге насчитывает более тысячи лет — это одно из старейших поселений иудеев в Европе. Всё дело в том, что в 1850 году было принято решение о включении бывшего еврейского гетто в состав столицы, после чего более 300 его старых, в основном — лачужного типа построек, были снесены, а на их месте возведены новые здания в стиле модерн и ренессанс. От древнего Еврейского города остались лишь 6 синагог, старое еврейское кладбище и ратуша. Но даже эти 8 объектов содержат в себе столько информации об истории и буднях еврейской резервации Праги, что хватило бы с лихвой не на одну европейскую столицу. Особое место в ряду памятников Йозефова занимает, безусловно, Староновая синагога — старейшая из ныне действующих синагог Европы. Построена она была в середине XIII века и на протяжении почти трёх столетий являлась единственным в Еврейском городе местом проведения богослужений. Именно с ней связана самая знаменитая пражская легенда о глиняном истукане Големе — слепленном и оживлённом посредством магических заклинаний человекоподобном существе, создателем которого был пражский раввин Иехуда Лева Бен Бецалел. Изначально Голем выполнял функции слуги и помощника рабби Лева, но однажды, выйдя из-под контроля творца, он начал крушить всё вокруг. Тому ничего не оставалось, как уничтожить своё детище — он стёр со лба глиняного человека первую букву заветного слова «истина», и получилось слово «мэт», что значит «смерть». Глиняные кусочки уничтоженного Голема, по преданию, хранятся либо на чердаке, либо в подвале Староновой синагоги. А вот о месте захоронения рабби Лева известно не то, что достоверно — могила знаменитого талмудиста является отдельной достопримечательностью Еврейского квартала и местом поклонения тысяч паломников. Расположена она в пределах Старого еврейского кладбища, основанного ещё в начале XV века (самый старый могильный камень датируется 1439-м годом) и использовавшегося для захоронений до 1787 года. По приблизительным подсчётам, в его пределах расположено порядка 12 тысяч надгробий. Количество же могил намного больше, так как из-за нехватки места кладбище разрасталось не по горизонтали, а по вертикали: новые захоронения располагались поверх старых (всего здесь насчитывается порядка 10–12 слоёв могил). Отсюда и большая концентрация могильных камней — более старые не засыпались землёй, а поднимались наверх. К кладбищу примыкают две из шести сохранившихся синагог Йозефова: Клаусова и Пинкасова, построенные в XVII и XVI веках соответственно. Пинскасова синагога известна тем, что также исполняет роль своего рода могильного камня — на её стенах начертаны имена чешских и моравских евреев, ставших жертвами нацистских репрессий, всего порядка 80 тысяч надписей. А в построенной в конце XVII века в стиле барокко Клаусовой синагоге можно ознакомиться с собранием древнееврейских рукописей и редких книг. Помимо четырёх упомянутых, к сохранившимся памятникам Еврейского города относятся также Майзелова синагога (построена в 1592 году как частная синагога Мордехая Майзеля — знаменитого старосты еврейского гетто, финансового советника императора Рудольфа II, самого богатого пражанина своего времени), Испанская синагога (построена в 1868 году в честь 400-летия изгнания евреев из Испании на месте самой древней еврейской молельни Праги, называемой «Старая школа») и Высокая синагога (построена в первой половине XVII века на средства всё того же Мордехая Майзеля), а также Еврейская ратуша, знаменитая своими часами: цифры на ней написаны на иврите, а стрелки вращаются в обратную сторону, так как в иврите читают справа налево. Вместе с возведённым в начале XX века Церемониальным домом все они составляют основу Пражского Еврейского музея — крупнейшего в Европе собрания реликвий иудаистской тематики, насчитывающего 40 тысяч экспонатов и 100 тысяч книг и рукописей. Важная информация: Наденьте удобную обувь и возьмите воду для комфортной прогулки.

